El Parlamento de España abre debate sobre la regularización del cannabis

BARCELONA (Sputnik) — El Parlamento de España toma en consideración este martes la primera proposición de ley para regular el cultivo, la comercialización y el... 19.10.2021, Sputnik Mundo

El texto presentado por la formación de izquierdas Más País en el Congreso de los Diputados (Cámara baja) no cuenta con los apoyos suficientes para su tramitación, pero se une a otros proyectos presentados por dos partidos.La iniciativa tendrá problemas para prosperar por la negativa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez y otros grupos parlamentarios.El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, manifestó la preocupación del Ejecutivo por una "cierta banalización" de los riesgos asociados a la sustancia.De acuerdo con Villalbí, que intervino ante una comisión del Congreso que estudia los problemas de las adicciones, un 10% de españoles consumieron cannabis en el último año y un 3% lo hace a diario.La propuesta legislativa de Más País apunta a los posibles beneficios económicos de su regulación, ya que busca gravar el producto con un impuesto del 35%, como el tabaco, con la previsión de recaudar 3.300 millones de euros al año.Sobre el uso personal del cannabis, el proyecto establece un máximo de 12 plantas y 1.200 vatios de potencia en los cultivos, que tendrán que estar registrados, y pone límites a las asociaciones que facilitan su consumo.También pretende que en la producción del cannabis se dediquen un mínimo del 60% de energías renovables y eliminar las sanciones por su uso en vía pública si no hay perjuicios a terceros, entre otros.En una entrevista para la televisión pública (TVE), el líder del partido, Íñigo Errejón, defendió los beneficios de la regulación del cannabis porque la prohibición "no hace que se consuma menos" y la normativa actual sobre su compraventa favorece a "mafias".Desde el Gobierno, la portavoz Isabel Rodríguez reclamó que la cuestión se aborde desde un punto de vista "sanitario" y con el "consenso" de los partidos políticos en el Congreso, porque se trata de una materia "sensible" a nivel social.

