¿Cómo puede afectar a España la anulación de los acuerdos de la UE con Marruecos?

01.10.2021

Aunque la aplicación inmediata de las sentencias está suspendida por un plazo máximo de dos meses y España ya ha instado a la UE a que recurra el fallo, la situación no tiene precedentes. "Es la primera vez que el Tribunal General de la Unión Europea [TGUE] anula acuerdos internacionales", destacó en rueda de prensa el 1 de octubre en Madrid Manuel Devers, abogado del Frente Polisario durante el proceso judicial en Luxemburgo.El Polisario, mediante un comunicado oficial remitido también a Sputnik, califica los dos dictámenes emitidos de "victoria triunfal" y concluye que el TGUE "refuerza y consolida los logros de la sentencia de 2016". Recordamos que el 29 de septiembre este tribunal recordó que el Frente Polisario es el legítimo representante del pueblo saharaui, dictaminando que tiene capacidad legal para emprender acciones legales en los tribunales europeos y satisfaciendo sus recursos interpuestos contra la legalidad de los acuerdos suscritos entre Marruecos y la UE en 2015 (el comercial) y en 2019 (el de pesca).En palabras de Oubi Bucharaya, representante del Frente Polisario para la UE y Europa, el fallo del TGUE implica tres novedades: "La primera, que no puede obtenerse un beneficio en los negocios emprendidos en el territorio del Sahara Occidental sin el consentimiento de su pueblo; segundo, que el procedimiento de consultas a la población fue fraudulento, pues la consultas no pueden sustituir a su consentimiento; y, tercero, que se confirma la personalidad jurídica del Frente Polisario", explicó."La sentencia dice que el Frente Polisario tiene todo el derecho del mundo a iniciar el proceso. Le reconoce la identidad procesal y valida su identidad como movimiento de liberación nacional", declara a Sputnik el politólogo Néstor Prieto, analista del portal de análisis geopolítico Descifrando la guerra. "Y eso no es ninguna tontería, porque la premisa inicial que manejaban Marruecos y la UE era decir que ni siquiera tenían derecho a quejarse. Y lo tienen, porque es un grupo con derecho legítimo de representación. Por lo tanto se consolida el papel del Frente Polisario".Había precedentesLa anulación de los acuerdos con Marruecos tendrá un reflejo directo para España. Es el principal socio comercial del país magrebí y 93 de las 128 embarcaciones pesqueras que se benefician hasta ahora del acuerdo de pesca faenando en aguas del Sahara Occidental, enarbolan bandera española.Madrid desea que el Consejo de la UE aproveche la moratoria de dos meses para presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), instancia superior al TGUE, para que pueda suspender cautelarmente la aplicación de las sentencias hasta su dictamen definitivo. "España ha salido a defender un recurso, buscando ganar tiempo y no enfadar a Marruecos, que por su debilidad interna no puede confrontar con la UE", explica Néstor Prieto. "Porque los argumentos jurídicos tienen tanta solidez, que sería realmente difícil que se pudiese conseguir dar la vuelta a la sentencia, que es abrumadora"."Si la UE decide seguir con el esquema roto de mimar a Marruecos a toda costa, ganarán unos nueve meses", estima Bucharaya, quien en esa misma rueda de prensa ha advertido de las "consecuencias de ignorar las decisiones de su propia justicia", en referencia al precedente de 2015, cuando el TJUE anuló inicialmente el acuerdo comercial para la liberalización de los productos agrícolas y pesqueros con Marruecos para el territorio del Sáhara Occidental.Factor de guerraLas sentencias del TGUE se producen en un contexto en que las acciones militares en el Sahara Occidental se renovaron a finales de 2020, cuando el Frente Polisario reaccionó ante lo que él consideraba una violación de los acuerdos de paz en la brecha de El Guerguerat."La renovación de los acuerdos entre Marruecos y la UE en 2019 contribuyó a la vuelta a la guerra", asegura Bucharaya. "Porque Rabat interpretó el acuerdo de forma errónea, un sentimiento alimentado por la UE y España, y acabó violando el alto el fuego y ocupando una nueva franja en el Sahara".Este diplomático saharaui asegura que el futuro no pasa por aprovechar las malas relaciones entre Marruecos, la UE y España. "Al revés, las cosas podrán ir muy bien si la relación es buena, unas relaciones malas entre España y Marruecos no significan que le vaya a ir bien al Sahara Occidental".El politólogo Néstor Prieto señala una posición de debilidad coyuntural. "Porque Marruecos ha abierto varios frentes; en 2016 decidió cortar relaciones con la UE a modo de castigo. Pero ahora no puede. Sigue enfrentada con Alemania. España está tratando de normalizar la relación, pero tiene muy presente la crisis migratoria de Ceuta. Argelia ha cortado el acceso aéreo y el suministro de gas. Y en el último mes, Perú y Bolivia han restablecido relaciones con los saharauis", recuerda.La postura de EEUULas sentencias del TGUE se inscriben en un contexto internacional dominado también por la declaración a finales de 2020 del entonces saliente a presidente estadounidense, Donald Trump, proclamando la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. En respuesta a Sputnik durante la rueda de prensa, Oubi Bucharaya afirmó que "la sentencia ha contribuido a corregir esa declaración"."Esa declaración no tuvo ningún valor jurídico y su proclamación fue ilegal", declara Devers, quien añade que es interesante observar la contradicción de esa declaración "a la luz" de los acuerdos suscritos entre Marruecos y la UE. "Marruecos extendió el acuerdo agrícola hasta el Sahara. Es como si Italia añadiera a Cerdeña en otro acuerdo. ¡Pero si ya le pertenece! ¿Cómo puede la Comisión Europea defender la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental si Marruecos reconoce en los acuerdos que no le pertenece?, explica a Sputnik."La posición de EEUU es la más ambigua y difícil de ver", analiza Prieto. "EEUU es preso de su propia retórica. Biden intenta dejar atrás a Trump con la idea del multilateralismo y del derecho internacional, pero es preso de una contradicción palpable: con la política de hechos consumados sigue defendiendo cuestiones unilaterales. Pero sin duda alguna ahora viene una moderación".El futuro de los pescadoresCabe preguntarse por el futuro a medio plazo de los pesqueros españoles que vienen faenando en los últimos años frente a las costas del Sahara Occidental. El Frente Polisario destaca que no hay por qué alarmarse e insiste en que las capturas habrán de ser negociadas.El abogado Devers cifra en "unos 1.000 millones de euros" el beneficio que no ha ido a parar al pueblo saharaui desde que empezaron a operar los acuerdos de pesca, y admite que "será sencillo" reconocer el derecho a recibir una compensación económica por daños y perjuicios. "El TGUE ha confirmado que no puede realizarse ningún acto sin el consentimiento del pueblo saharaui, que se le reconoce como tal y no solo como población", resalta."Nos gustaría encontrar una fórmula que satisfaga a los pescadores españoles", asegura Bucharaya. "Obtendrían licencias de pesca si la UE entra finalmente en razón. Los servicios jurídicos de los sindicatos pesqueros lo entenderán: Marruecos no puede emitir licencias sobre las capturas, ahora mismo son ilegales", añade Devers."En este punto el Polisario se presenta de manera propositiva ante la UE como un interlocutor válido; la riquezas del Sahara Occidental se pueden explotar siempre y cuando repercutan favorablemente en el bienestar de la población", argumenta Prieto. "Y deja la pelota en el tejado del Gobierno español, porque por ellos no hay problema para negociar un acuerdo justo y acorde al Derecho Internacional", sostiene, explicando que la sentencia da pie a que el futuro acuerdo se negocie a tres bandas ‒Marruecos, Polisario y UE‒, tal y como también solicita el Frente Polisario.El campo español, tranquiloLas principales organizaciones agrarias han saludado la sentencia y celebran que se anule el Acuerdo de libre comercio UE-Marruecos porque "vulneraba la legislación europea sobre comercialización de frutas y hortalizas frescas al limitar la capacidad de los consumidores para discernir claramente si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este país, o bien procede del Sáhara Occidental", señala la Confederación Española de Asociaciones Agrarias (COAG) en un comunicado oficial, donde además exige su paralización inmediata."Veníamos hablando con las organizaciones agrarias, han participado en la elaboración de informes, sobre los recursos naturales y el tema del tomate", confirma a Sputnik Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario para España. "Ellos se sienten perjudicados por el trato preferencial que hace la UE a Marruecos y que afecta al campo español"."Marruecos está exportando a Europa tomates saharauis como si fueran marroquíes, con un etiquetado que engaña al consumidor", afirma Arabi, que recalca que "el saqueo de los recursos del Sahara Occidental, ocupado ilegalmente, repercute negativamente en el campo español en su trabajo del día a día". "Nosotros seguiremos trabajando con COAG, con las cofradías de pescadores y con los sindicatos, explicándoles que hay una sentencia acorde con el Derecho Internacional y que es buena para crear una protección legal tanto para los pescadores como a los agricultores. Y la ofrece la UE, España y el pueblo saharaui a través del Frente Polisario está de acuerdo", concluye Arabi.

unión europea

