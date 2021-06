https://mundo.sputniknews.com/20210610/la-eurocamara-censura-a-marruecos-por-la-crisis-migratoria-en-ceuta-1113104518.html

La Eurocámara censura a Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta

BARCELONA (Sputnik) — El Parlamento Europeo aprobó una resolución que censura a Marruecos por la reciente crisis migratoria en la ciudad de Ceuta, cuando más... 10.06.2021, Sputnik Mundo

La resolución validada por 397 votos a favor, 85 en contra y 196 abstenciones rechaza el uso por parte de Rabat del control fronterizo y la migración "como presión política contra un estado miembro de la Unión Europea".El texto, que fue pactado por los cuatro grandes grupos de la Cámara, destaca además "la plena solidaridad y apoyo de la Unión Europea con España" y reitera "que las fronteras de España son también las fronteras exteriores de la UE".También lamenta la escalada de tensión entre España y Marruecos y apela al "diálogo diplomático" para calmar la situación, además de instar a la colaboración para repatriar a los miles de menores no acompañados que cruzaron la frontera."El uso de niños y menores no acompañados como represalia política contra un socio cercano es absolutamente inapropiado", remarca la resolución apoyada por el Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), los Socialdemócratas, los liberales de Renew Europe y el grupo de Verdes/Alianza Libre.Se trata de la primera muestra de respaldo del Parlamento Europeo al Gobierno de España a raíz del incidente fronterizo con Marruecos que comenzó el 17 de mayo y desembocó en una grave crisis de las relaciones bilaterales.Rabat situó como origen del conflicto la acogida en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, desde mediados de abril por complicaciones de salud derivadas del COVID-19.Durante el debate en el hemiciclo de Estrasburgo, los representantes de los principales grupos parlamentarios coincidieron en condenar la actuación marroquí sumándose al apoyo mostrado por otras instituciones europeas."A los niños no se les lanza al mar para hacer política", afirmó el eurodiputado Jordi Cañas, del partido español Ciudadanos, que como principal impulsor de la resolución aprobada insistió en que "Europa no puede ni debe aceptar chantajes de Marruecos".El popular Juan Ignacio Zoido, por su parte, reconoció que la acogida de Ghali podría "haberse gestionado teniendo en cuenta las circunstancias" alegadas por Marruecos pero afirmó que esto "no justifica la respuesta" de Rabat.Desde los socialistas, el diputado Ignacio González Amor destacó la "postura firme" de la UE frente a la situación de Ceuta y destacó la "extremada eficiencia" con que el Gobierno español manejó el conflicto.Ernest Urtasun, del grupo de los verdes, recordó que el fondo del problema es la cuestión de la soberanía del Sáhara Occidental y la decisión del expresidente de EEUU Donald Trump de respaldar la posición marroquí.En este sentido reiteró que la posición de la UE, como la española, siempre ha sido la "solución en el marco de la ONU y el derecho internacional", tal como argumenta el Gobierno de Pedro Sánchez.

