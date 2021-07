https://mundo.sputniknews.com/20210712/el-nuevo-canciller-de-espana-apuesta-por-reforzar-relaciones-con-marruecos-1114023718.html

El nuevo canciller de España apuesta por reforzar relaciones con Marruecos

MADRID (Sputnik) — El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, avanzó que trabajará por reforzar las relaciones con Marruecos, en... 12.07.2021

"Somos un país mediterráneo, tenemos que reforzar nuestras relaciones con los vecinos del sur. Especialmente con Marruecos, nuestro gran vecino y amigo del sur", dijo Albares en un breve discurso ofrecido tras recibir la cartera de Exteriores de manos de su predecesora, Arancha González Laya.El Ministerio de Asuntos Exteriores es uno de los departamentos afectados por la renovación de Gobierno anunciada este 10 de julio por el presidente Pedro Sánchez, que dio salida a algunos de sus colaboradores más cercanos para dar entrada a perfiles por lo general más jóvenes y más vinculados al PSOE.La salida de González Laya llega tras semanas de desgaste de su imagen pública tras verse vista obligada a gestionar la crisis diplomática con Marruecos a raíz de las desavenencias por la situación en el Sáhara Occidental.El momento álgido de esta crisis tuvo lugar en mayo, cuando Marruecos dejó de vigilar la frontera con la ciudad de Ceuta después de que España acogiera al líder del Frente Polisario para recibir tratamiento contra el COVID-19, lo que provocó que casi 10.000 migrantes cruzaran a territorio español en 48 horas.El elegido para sucederla en el cargo es José Manuel Albares (Madrid, 1972), un diplomático que desde febrero de 2020 ejercía como embajador de España ante Francia y el Principado de Mónaco.Antes había ejercido como cónsul en Bogotá, consejero de la representación de España ante la OCDE y, de forma más reciente, con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia en 2018, como consejero dentro del Gabinete del Gobierno, ocupando el cargo de secretario general de Asuntos Internacionales.Albares es miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 1999 y, según destaca su propio currículum, desde 2018 fue uno de los hombres de confianza de Sánchez en materias internacionales, actuando como su "sherpa" en la Unión Europa y en el G20.En su discurso de toma de posesión, Albares destacó que ejercerá la acción exterior teniendo presente el papel de España como miembro de la Unión Europea, actor de peso en América Latina, miembro de la Alianza Atlántica y país con vocación "global"."Somos un país que tiene voz y peso en Europa. Creemos en Europa, tenemos que seguir construyendo Europa. En momentos tan difíciles como el actual, Europa ha demostrado una enorme rapidez para responder a la pandemia con una central de compras conjuntas, con un fondo de relanzamiento conjunto", afirmó.En lo referente a la vocación atlántica, el nuevo canciller recordó que la nueva administración estadounidense, con Joe Biden a la cabeza, comparte "una visión del multilateralismo" que coincide "exactamente" con la de Pedro Sánchez, lo que a su modo de ver da pie a tener una buena colaboración.Durante su discurso también destacó que en "tiempos tan difíciles para todo el planeta" la diplomacia debe servir para abordar de forma conjunta problemas globales en los que no basta la respuesta individual, lo que se alinea con las tesis del alto representante de la UE, Josep Borrell, a la hora de mantener un doble enfoque para cooperar con Rusia."Nunca antes habíamos vivido una crisis sanitaria que se doblaba en una crisis económica, se transformaba en una crisis social, y si no lo hacemos bien se puede transformar en una crisis diplomática por los desequilibrios que la pandemia y la gestión de la vacuna pueden introducir", señaló.En esa línea, destacó que ningún país puede hacer frente por sí solo a problemas como la pandemia, el cambio climático o los procesos migratorios, por lo que abogó por "colaborar" con actores que "pueden transformar la globalización" como "India, Rusia o China"."Nosotros solos no podemos enfrentarnos a muchos de los grandes desafíos del planeta; ningún país puede, ni siquiera el más poderoso", señaló, destacando que ante los retos globales "hoy en día a los españoles no les pueden ir las cosas bien dentro si no hacemos las cosas bien fuera".

