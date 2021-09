https://mundo.sputniknews.com/20210921/argentina-levanta-restricciones-y-abre-fronteras-desde-el-1-de-octubre-1116268841.html

BUENOS AIRES (Sputnik) — La ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, y el flamante jefe de gabinete, Juan Manzur, anunciaron una apertura de actividades... 21.09.2021, Sputnik Mundo

Desde el 1 de octubre se autoriza el ingreso sin aislamiento de extranjeros de países limítrofes, de manera que se establecerá un incremento progresivo del cupo de ingreso a través de todos los pasos fronterizos hasta el 1 de noviembre, cuando se autorizará el ingreso de todos los foráneos.La ministra destacó que el país acumula 16 semanas consecutivas de descenso de número de casos, con un promedio de 1.700 contagios por día.El país logró además atrasar el ingreso de la variante delta del covid-19, "que no es predominante", certificó la ministra.La mascarilla o barbijo, no obstante, continúa siendo obligatoria en lugares cerrados y al aire libre cuando hay aglomerados de personas.Junto con el plan de vacunación, que en estas semanas se enfocará en adolescentes de entre 12 y 17 años, se autorizan reuniones sociales sin límites de personas.Se amplía el aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales.Se autorizarán también los viajes de jubilados y egresados.Las discotecas, que es considerada la actividad de mayor riesgo, también podrán abrir con un aforo del 50%, siempre que las personas estén inmunizadas contra el covid-19, y lo mismo sucederá con salones de fiesta, bailes o actividades similares.También se permitirán eventos masivos de más de 1.000 personas, con un primer aforo del 50% a partir del 1 de octubre.FronterasDesde el 24 de septiembre se eliminan las medidas de aislamiento que debían cumplir a su llegada los argentinos y residentes extranjeros que lleguen al país por trabajo.A partir del 1 de octubre se autoriza la entrada de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento con una paulatina apertura de fronteras terrestres que permita el ingreso progresivo de personas.Entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre se abrirán de manera paulatina todos los pasos fronterizos, incluyendo aeropuertos, puertos y fronteras terrestres.A partir del 1 de noviembre se autorizará el ingreso de todos los extranjeros al país, que deberán estar inmunizados contra el COVID-19.Quienes ingresen a Argentina deberán presentar un test PCR negativo en las 72 horas previas al embarque, y deberán realizarse otro entre el día cinco y siete de su llegada al país.Quienes no estén vacunados, deberán realizar cuarentena.Cuando más de la mitad de la población argentina esté inmunizada, se dejará de exigir un test de antígenos al ingreso y al quinto-séptimo día, salvo para los no vacunados."Vamos a avanzar en esta primera etapa y todo lo que podamos flexibilizar lo vamos a hacer, siempre que las condiciones sanitarias y epidemiológicas que hoy estamos viendo se mantengan", señaló Juan Manzur.En Argentina fueron inmunizados hasta el momento 20,3 millones de personas, mientras que fueron vacunadas con una dosis más de 29 millones más, según el último dato del Ministerio de Salud.En todo el país, donde viven 45,7 millones de personas, se contabilizaron en total más de 5,2 millones de casos de covid-19 y 114.518

