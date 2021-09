https://mundo.sputniknews.com/20210917/como-saldra-el-presidente-alberto-fernandez-de-la-crisis-politica-1116184438.html

¿Cómo saldrá el presidente Alberto Fernández de la crisis política?

Argentina está pendiente de cómo se resuelve la crisis abierta en el Gobierno tras la derrota en las elecciones primarias del pasado 12 de septiembre... 17.09.2021, Sputnik Mundo

La derrota electoral del oficialista Frente de Todos en las elecciones primarias del pasado 12 de septiembre provocó una grave crisis en el Gobierno del presidente Alberto Fernández. La presentación de la renuncia del Ministro del Interior, Wado de Pedro, de otros ministros y altos funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, abrió una grieta pública entre los dos altos jerarcas.La grieta se profundizó con la dura carta de la vicepresidenta, en una misiva abierta publicada en su sitio web personal. El Gobierno quedó sumido entre la parálisis y la crisis, de la que busca salir, para remontar la derrota en las elecciones legislativas de noviembre.Las razones detrás de la crisisEn las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, el Frente de Todos alcanzó un 31.8% de las preferencias, frente a la coalición opositora Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, que obtuvo 41.5% a nivel nacional y ganó en 16 de las 24 provincias del país, mientras que el Frente de Todos sólo se impuso en seis. De las ocho provincias que eligen senadores nacionales, seis fueron para la oposición y sólo dos para el oficialismo.Para el analista Julio Burdman, la crisis pública en la coalición gobernante es producto de que el Frente de Todos "es una coalición heterogénea, con la característica un poco inestable de que la vicepresidenta tiene más poder que el presidente, algo que claramente no forma parte de la lógica del sistema presidencialista".Según Burdman, el problema, después de la derrota, es que la vicepresidenta también es "parte de los perdedores".En efecto, el Frente de Todos, fue derrotado también en la provincia de Buenos Aires, que es el bastión del kirchnerismo, en donde quedó 4.35 puntos porcentuales por debajo de Juntos por el Cambio.La catástrofe electoral, para Burdman, hizo que se alteraran "los términos del acuerdo informal entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, en el cual ella era la líder".En efecto, en su carta, Cristina recordó que ella eligió personalmente a Fernández como candidato presidencial en 2019 y le pidió "que honre aquella decisión… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino"."Da la impresión de que se desató una competencia por el poder a partir de los resultados", opinó el analista.¿Un Gobierno con o sin Cristina?"Un Gobierno sin Cristina sería un gobierno distinto. Un Gobierno con mejor diálogo con la oposición, tendría un perfil más de centro, mejor recepción por parte del FMI, de los países de occidente", opina el analista."Sería un Gobierno que no tendría cuestionamientos internos cuando quiera tomar una decisión un poco más ortodoxa en materia económica, como pasó hace poco con el tema de tarifas energéticas, donde el kirchnerismo se opuso por estar en contra de los aumentos, y el presidente tuvo que ir hacia atrás. Ese perfil de centroizquierda quedaría más controlado".¿Qué pasará en las elecciones legislativas de noviembre?Frente a este panorama, la perspectiva de una nueva derrota oficialista en las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre amenaza con debilitar aún más al presidente Alberto Fernández."Yo creo que esto va a hacer que las elecciones se 'provincialicen' aún más", considera Burdman. "En Argentina, las elecciones legislativas son provinciales, no hay distritos nacionales. Probablemente, cada jefe partidario local se hará cargo de su elección"."La incógnita será la Provincia de Buenos Aires, porque en la lista de diputados del Frente de Todos, la que lidera es una candidata 'albertista' (Victoria Tolosa Paz) y el resto de la lista es 'cristinista', por lo tanto, eso sería lo más complejo", sostuvo el analista.Mientras tanto, la oposición de Juntos por el Cambio, que ganó a nivel nacional, "ahora está feliz con esta crisis del oficialismo porque queda fortalecida electoralmente", concluyó.

