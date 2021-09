https://mundo.sputniknews.com/20210909/no-es-oro-todo-lo-que-reluce-exigen-medidas-para-regular-el-salvaje-oeste-de-las-criptomonedas-1115879639.html

"No es oro todo lo que reluce": exigen medidas para regular el salvaje oeste de las criptomonedas

"No es oro todo lo que reluce": exigen medidas para regular el salvaje oeste de las criptomonedas

El Salvador ha dado un paso determinante al adoptar el Bitcoin como moneda oficial. Se abre la puerta de la economía global a monedas volátiles e inestables...

"Día histórico", dicen unos, "cresta de la ola de la especulación", valoran otros. La decisión de El Salvador de ser el primer país en adoptar una criptomoneda como moneda oficial de curso marca un antes y un después en todo el mundo. El Bitcoin es una divisa virtual, descentralizada, –prácticamente– anónima y asentada sobre una tecnología que la respalda, el blockchain.Para los escépticos que no quieren entender de qué va todo esto, se trata de una medida que la ciudadanía no necesita, ya que, según los expertos, en realidad las criptomonedas no son nada más que una burbuja que día a día, vamos inflando en el planeta y que, gracias a El Salvador o a Elon Musk, despega hacia la estratosfera.Pero más allá de cierto escepticismo, todas las miradas están en El Salvador. "Lo que ha hecho Bukele es muy atrevido. No creo que el impacto social sea muy grande, porque es una sociedad no muy digitalizada y dónde hay un gran porcentaje de la población que ni siquiera tiene cuentas bancarias", valora a Sputnik Carlos Aránguez, abogado experto en criptomonedas.Sin embargo, sí afectará a las remesas de divisas que los salvadoreños emigrados a EEUU envían a sus familias. Estas remesas rondaban el 20% del PIB nacional antes de la pandemia. "Ese sí era un mercado monopolizado por Wester Union o Money Gram, ahora el efecto puede ser liberador", advierte Aránguez.Los salvadoreños evitarán las comisiones y el país une a sus reclamos de atracción la posibilidad de pagar en criptomonedas. La llegada del Chivo, la valoración del Bitcoin salvadoreña, llega a cada ciudadano con 30 dólares facilitados por el Gobierno, junto a diversas medidas que empujan su implementación y normalización.Miguel contra el mundo"El Bitcoin es una más de las miles de criptomonedas –según cálculos del Banco de España, hay alrededor de 7.000– y están aquí para quedarse", explica Miguel Gil, uno de los ejemplos más destacados de la vigorosidad de las criptomonedas.Miguel Gil nació en Grabada en 1996, encadenó diversos empleos que no le proporcionaban un horizonte próspero o estable. Así que decidió invertir los últimos 50 euros que le quedaban del paro en Bitcoins.El tiempo pasó y los 50 euros se han transformado hoy en más de 100.000. "No es oro todo lo que reluce", explica Miguel con modestia. Aclara que su ejemplo es una anomalía, "no quiero hacer creer que esto es invertir y esperar a ser rico, así hay mucha gente que se ha arruinado, lo mío no ha sido tan fácil, yo me dedico a esto, he corrido riesgos y he aprendido mucho".Pero su ejemplo es elocuente, “he contado con suerte", explica. Cuando compró Bitcois valían 3.000 euros, en los últimos meses el valor ha superado en algún momento los 65.000 euros.Gil también protagoniza el caso de éxito de una shitcoin, el Dogecoin. Compró unos 1.700€ por probar en una especie de memecoin, una moneda creada a modo de broma. Por factores que escapan al control de inversores como Gil, al tiempo, ese valor se había multiplicado por mil. "De hecho, ¡invité a mis alumnos a que participaran en esa inversión conmigo como caso práctico de estudio!, con el tiempo hemos ganado todos muchísimo dinero", explica, mientras aclara que "esto es un caso entre un millón"… de nuevo, cuestión de suerte.La suerte de Miguel Gil es tan inspiradora que ha creado una academia para aprender a invertir y gestionar en criptomonedas. Army Cripto tiene más de 300 alumnos online por todo el mundo. "En esto no hay fórmulas secretas, no es que vayas a hacerte millonario, pero sí creo que hay que darle valor a este segmento", apostilla. Su recomendación, no arriesgar, no invertir dinero que no tengas.Entonces, ¿qué hacer?, "pues sí que puedes tomarlo como una manera más de ahorrar, estoy seguro de que invertir en criptomonedas a largo plazo, sin alarmarse por las oscilaciones de los valores, te reportará más que tener el dinero en el banco".Regulación internacional YAPero la opinión de Gil es solo la de un profesional que, por el momento, cabalga hacia la prosperidad merced a su suerte y talento. Otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional advierten de la inestabilidad y del efecto dañino de las criptomonedas en el sistema financiero.En España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores opta por la misma línea conservacionista, destacando su extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia que las convierten en una apuesta de alto riesgo. Ejemplo de cifras, en abril el Bitcoin estaba valorada en más de 60.000 dólares, a fines de agosto solo en 30.000…Pero haciendo oídos sordos, hay gigantes económicos que se deslizan hacia el mundo transfronterizo, inmediato y liberalizado de las criptomonedas. No solo hablamos de una nación como El Salvador. Ahí está también el caso del multimillonario Elon Musk (protagonista a golpe de tuit y de millones de dólares de las oscilaciones del valor del Bitcoin) o empresas como PayPal, que en UK abren las puertas al pago con criptomonedas.Después de todo, nadie quiere empezar una cena que podría costarle 50 euros en criptomonedas, pero terminar pagando el doble, porque el mercado ha subido.¿La moneda de los delincuentes?Hay criptomonedas que nacen de una broma meramente especulativa, como el Dogecoin, pero otras, como el Bitcoin, que sí están avaladas por una tecnología y una funcionalidad detrás. "En general, son mercados en los que puedes hacerte rico, pero es más probable que lo pierdas todo", nos cuenta Miguel Gil.Aránguez, que acumula un enorme caudal de conflictos en torno a las criptomonedas en su despacho, confirma que, en comparación con la bolsa de valores tradiciones, donde en un año hay un margende ganancia o pérdida de x2.000, es de x10.000 con las criptomonedas. "Sin embargo, esto es una puerta abierta a actividades delictivas", confirma el abogado que gestiona la mayor estafa piramidal de España, la de Arbistar.Aunque el blockchain nace como un sistema de traspaso de información seguro, ya existen técnicas para hacer desaparecer el rastro de transacciones económicas mediante la subdivisión de los paquetes de información que acompañan a cada traslado de dinero, lo que termina por anonimizar, en el mundo virtual, el traspaso de dinero, algo que no pasa sin embargo con una transferencia tradicional."Hay unas estadísticas asombrosas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo de España –y van creciendo por casos ligados a las criptomonedas", explica Aránguez; volviendo al ejemplo de Arbistar, la gran estafa que bautizó a España en este género, hay ya más de 3.800 expedientes personados en la causa.Mientras la Comisión Europea anda inmersa en la creación de un marco normativo que regule el criptomercado, los consultados por este medio esperan respuestas más rápidas.

