https://mundo.sputniknews.com/20210901/bitcoin-constitucion-y-poder-el-coctel-que-puede-encender-a-el-salvador-1115660812.html

Bitcóin, Constitución y poder: el cóctel que puede encender a El Salvador

Bitcóin, Constitución y poder: el cóctel que puede encender a El Salvador

Varias organizaciones sociales denuncian que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca seguir concentrando poder con las reformas judiciales y cambios... 01.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-01T21:19+0000

2021-09-01T21:19+0000

2021-09-01T21:19+0000

américa latina

el salvador

centroamérica

nayib bukele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1094378771_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_2dfb570925114202d70183c453b3a6af.jpg

La difícil situación económica y el impacto que la adopción del bitcóin como moneda oficial puede tener en las clases populares de El Salvador podría convertirse en el principal escollo para el Gobierno de Nayib Bukele, quien no parece encontrar una resistencia masiva a una reforma constitucional y judicial que, según algunos sectores, solo aspira a concentrar más poder en el Ejecutivo.En la noche del 31 de agosto, la Asamblea Legislativa de El Salvador dio aprobación a dos proyectos de reforma de la orgánica del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República que, según el oficialismo, apuntan a combatir la corrupción en esos órganos. Los cambios se suman a la destitución del fiscal general Raúl Melara, promovida en mayo de 2021 por el oficialista Nuevas Ideas.Pero el Gobierno salvadoreño aspira a más: en septiembre pondrá a consideración de los salvadoreños una reforma constitucional que implica cambios en 215 de los 274 artículos de la Carga Magna e incorpora otros siete. Entre las modificaciones propuestas está la extensión del período presidencial de cinco a seis años y una cuestionada eliminación de un artículo que prohíbe la existencia de un régimen de partido único.Varias organizaciones sociales advirtieron en agosto que el anteproyecto de reforma fue "impuesto desde Casa Presidencial" y que la propuesta "se preparó con poca transparencia y sin una verdadera participación de la sociedad".Otras organizaciones de derechos humanos como Cristosal también pusieron cuestionamientos contra las reformas judiciales, señalando que "representan una continuidad del golpe de Estado consumado el pasado 1 de mayo, cuando el Poder Legislativo destituyó ilegalmente a los integrantes de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, promoviendo nombramientos irregulares de personas afines al Gobierno de Bukele".¿Habrá protesta social contra el proyecto de Bukele?En diálogo con Sputnik, el sociólogo y analista político Luis Armando González consideró que para comprender cómo este avance del oficialismo salvadoreño impacta en la sociedad es preciso "dividir la postura de sectores críticos como organizaciones, universidades o algunos medios con el resto de la gente".Para González, mientras las organizaciones advierten sobre la concentración de poder, las clases medias y populares de El Salvador están centradas "en otras presiones" vinculadas, sobre todo, a la supervivencia económica.En ese sentido, la inminente circulación del bitcoin como moneda oficial aparece como el principal temor de los salvadoreños. "Hay una mayor preocupación, más incertidumbre por cómo va a ser el impacto del bitcoin y por cómo vamos a manejarnos con esta nueva moneda que del tema institucional y político".González explicó que la pandemia de COVID-19 incrementó la recesión económica en El Salvador durante 2020 e hizo que la mayoría de la población esté fundamentalmente preocupada por "sobrevivir a estas dinámicas económicas que están muy feas" y que apenas pueden paliarse con las remesas que llegan desde el exterior.El drama económico es, según el sociólogo, un peligro más tangible que un posible quiebre institucional.A propósito, González consideró que "la sociedad salvadoreña es bastante pasiva en su capacidad de protestar", una característica que se consolidó tras la guerra civil que duró entre 1979 y 1992 y, según el experto, se incrementó con la pandemia de 2020, cuando "se afianzaron comportamientos individualistas, privatizadores, de encierro y resolver los problemas sin mirar al vecino y si se resuelve a expensas de otro no hay problema"."En el escenario actual no veo la posibilidad de que la gente comience a salir a las calles, aunque es probable que haya brotes esporádicos de violación de la legalidad, abusos o robos para paliar las precaridades. No veo una protesta organizada", opinó.Sin embargo, González admitió que algunos sondeos de opinión comienzan a mostrar "algún tipo de insatisfacción" contra Bukele aún entre sectores que lo apoyaron. En ese sentido, advirtió que la "incertidumbre económica" puede ser clave para encender esa chispa, porque "cuando a las personas les tocan el bolsillo reaccionan un poco"."A veces los movimientos sociales se desencadenan por una situación que nadie esperaba y de repente tienes a la gente en la calle", comentó, aunque reconoció que el país centroamericano no ha experimentado fenómenos así en los últimos 20 años.

https://mundo.sputniknews.com/20210901/la-policia-salvadorena-investiga-a-un-activista-antibitcoins-por-un-presunto-fraude-financiero-1115653135.html

https://mundo.sputniknews.com/20210901/la-policia-salvadorena-investiga-a-un-activista-antibitcoins-por-un-presunto-fraude-financiero-1115653135.html

https://mundo.sputniknews.com/20210823/los-hashtags-que-cambiaron-la-historia-reciente-de-america-latina-1115323628.html

el salvador

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Pintado https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Sergio Pintado https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109038106_0:33:599:632_100x100_80_0_0_f2d4ec66db646f4c7b74431abeb8f1e2.jpg

el salvador, centroamérica, nayib bukele