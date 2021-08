A pesar de su volatilidad ¿Qué es lo que mantiene seguro al bitcóin?

https://mundo.sputniknews.com/20210813/a-pesar-de-su-volatilidad-que-es-lo-que-mantiene-seguro-al-bitcoin-1115063322.html

La creación del bitcoin se vio facilitada por falta de confianza en las monedas fiduciarias, que han perdido su rígida vinculación al patrón del oro y al dólar estadounidense. La crisis de 2008 demostró que los principales bancos centrales no solo pueden reducir las tasas de interés a cero o por debajo de cero para "salvar" la economía, sino que también pueden recurrir a un programa de flexibilización cuantitativa, que consiste en comprar valores en el mercado saturando de liquidez el sistema financiero."La emisión real permite seguir prestando al sistema bancario, apoya la demanda agregada y mitiga la crisis de la economía. La otra cara de la moneda es la creación de condiciones previas para la inflación a medida que la economía se recupera, lo que reduce el poder adquisitivo del dinero y socava la confianza en la seguridad de la moneda", explicó Jomski a la agencia Prime.Agregó que el bitcóin no tiene estas desventajas debido a que su emisión está limitada a 21 millones de tokens y se establece mediante un algoritmo que lleva 12 años funcionando.Jomski hizo notar que a partir de octubre de 2020, el pequeño grupo de seguidores de bitcóin se ha expandido a al menos 101 millones de personas de acuerdo a los datos de la Universidad de Cambridge.En los últimos dos años los inversores institucionales también se han interesado por la criptomoneda. Además, muchos bancos de EEUU y Europa están dispuestos a abrir el acceso de sus clientes al bitcóin, pero hasta ahora esto se ha visto obstaculizado por la incertidumbre regulatoria que sigue existiendo."Esta incertidumbre normativa es la que crea riesgos para los inversores. Las autoridades de todo el mundo no están contentas con la perspectiva de un sistema monetario fuera de su control. Esto supone una pérdida de soberanía monetaria con riesgos para la economía. Este tipo de aversión puede adoptar la forma de una campaña total para prohibir las actividades relacionadas con las criptomonedas, como en China, o una regulación estricta, que es lo que está ocurriendo ahora en EEUU y ha sido apoyada por otros países", concluyó el analista.

