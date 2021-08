https://mundo.sputniknews.com/20210824/ayusocoin-la-presidenta-de-la-comunidad-de-madrid-ya-tiene-su-propia-criptomoneda-1115352906.html

Ayusocoin, la presidenta de la Comunidad de Madrid ya tiene su propia criptomoneda

Se han puesto 47.000 millones en circulación, por ahora de forma gratuita. 24.08.2021, Sputnik Mundo

españa

criptomonedas

isabel díaz ayuso

divisas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya cuenta con todo un merchandising sobre su persona. Desde hace meses se pueden comprar camisetas o sudaderas con su imagen o alguna de sus frases, velas y hasta un Funko. Cuando pensábamos que ya nada podía sorprendernos, llega ayusocoin. Un token con el que su creador busca que los políticos se interesen por el mundo de las criptomonedas.Detrás de la idea se encuentra el informático Íñigo González, quien afirma que la iniciativa está completamente desvinculada de los partidos políticos. "Llamamos cariñosamente a las monedas ayusos para que llame la atención de nuestros políticos, sea cual sea su partido y su ideología", se puede leer en la web de la nueva moneda virtual.Y es que, ayusocoin es, ni más ni menos que una moneda virtual "creada para enseñar a nuestros políticos cómo funcionan las criptomonedas y contratos electrónicos".Su creador explica que los tokens se ofrecen a título gratuito y que no se lleva comisión por ellos, aunque para conseguirlos sí que hay que abonar una comisión por la operación. Y atención, porque si eres rápido puedes conseguir hasta 10.000, que es el máximo que se permite tener por ahora en cada wallet para evitar manipulaciones de precio. Se han puesto en circulación un total de 47.000 millones de ayusos.Tal y como se puede leer en la web de la iniciativa, consideraran que el proyecto sea un éxito si consigue que los políticos se acerquen al mundo de las criptomonedas, sean del partido que sean. El objetivo, pues, está claro: "que cuando desarrollen, o voten cualquier legislación sobre criptomotedas, no les suene a chino".Como era de esperar, las reacciones y los memes en redes sociales no han tardado en llegar. "No puedo con mi vida" o "Esto es pitorreo, ¿no?" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red del pajarito azul.

