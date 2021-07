https://mundo.sputniknews.com/20210712/claves-de-los-cambios-en-el-gobierno-espanol-desde-la-recuperacion-economica-hasta-las-encuestas-1114029221.html

Claves de los cambios en el Gobierno español: desde la recuperación económica hasta las encuestas

Claves de los cambios en el Gobierno español: desde la recuperación económica hasta las encuestas

La profunda remodelación llevada a cabo por Pedro Sánchez se produce tras la concesión de los indultos a los independentistas catalanes y la percepción de que... 12.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-12T17:34+0000

2021-07-12T17:34+0000

2021-07-12T17:34+0000

política

españa

unidas podemos

consejo de ministros de españa

partido socialista obrero español (psoe)

reestructuración

gobierno de españa

pedro sánchez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1114029781_0:208:1998:1332_1920x0_80_0_0_59fb39f2e6666bd6b2c7a6d6090c65a5.jpg

El Consejo de Ministros rejuvenece en España. Cinco nuevas ministras son menores de 50 años y su notoriedad solo es contrastable en sus ciudades de origen. Entre los cargos relevados del Gobierno resalta la salida de la vicepresidenta Carmen Calvo (64 años), enmarcada dentro del relevo de la vieja guardia, como el ya exministro de Transportes José Luis Ábalos o el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Muchos analistas daban por hecho que el presidente Pedro Sánchez provocaría una crisis de Gobierno al poco de formalizarse la concesión de indulto a los políticos catalanes independentistas encarcelados, habida cuenta de la incomprensión que tal decisión suscitó en la oposición parlamentaria y en buena parte de la opinión pública. El desgaste en este sentido sufrido por Juan Carlos Campo puede explicar su relevo por la presidenta del Senado y jueza de profesión, Pilar Llop (47 años). La sustitución de Carmen Calvo, quien ya integró el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 como ministra de Cultura, cabe también valorarla como un intento de conectar con el potencial electorado joven, dada su oposición inicial a la llamada ley Trans sobre la libre autodeterminación de género impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. ¿Cuál es el objetivo?Con las nuevas caras, el Gobierno buscará que la llegada de los fondos europeos de recuperación y su incidencia en la reactivación económica tengan también un reflejo positivo en la opinión pública, pues las encuestas recaban un deterioro, producto de la gestión de la pandemia y la concesión de los indultos.La profundidad de la remodelación (ocho ministerios afectados y una vicepresidencia) atiende, en palabras del politólogo Víctor Prieto, a la necesidad de afrontar los casi dos años que restan de legislatura "con una imagen renovada" y con el foco puesto en la recuperación económica, lo que se ha dado en llamar "el Gobierno de la recuperación". En declaraciones a Sputnik, este investigador de la consultora Studi La Cimera sostiene que los cambios introducidos en el Gabinete de Sánchez atienden "al momento político del país, con las encuestas otorgándole una clara mayoría a la suma de PP y la extrema derecha". En este sentido, el fracaso de la izquierda madrileña en las elecciones regionales de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo terminó por comprometer la solidez de las aspiraciones del Ejecutivo, que lentamente trata de implantar la agenda social, de transición ecológica y feminista que obró el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Maniobra internaLos perfiles técnicos de algunos de los anteriores jefes ministeriales han dado paso a una tónica general dominada por otro tipo de semblanza: mujeres jóvenes cuya solvencia era solo conocida en sus territorios. La nueva titular de Transportes, Raquel Sánchez (45 años), hasta ahora alcaldesa de la localidad barcelonesa de Gavá, es un buen ejemplo. El reto de Sánchez es compactar un Gobierno nuevo sobre cuya base el PSOE sea capaz de ganar las elecciones generales de 2023, acentuando un perfil socialista, feminista y territorial. Pero la reestructuración del Gobierno puede servir también a otros propósitos, como "la urgencia por acometer una profunda renovación del Partido Socialista, después de la consolidación de Sánchez al frente del partido", señala Víctor Prieto. A su juicio, Pedro Sánchez "parece estar promocionando a sus afines frente a los liderazgos territoriales de los sectores críticos", explica, resaltando el momentum elegido para la remodelación: tras la derrota de Susana Díaz (su rival de 2017 a la secretaría general del PSOE) en las primarias de Andalucía a mediados de junio, donde se impuso Juan Espadas, el candidato promocionado por Sánchez.Este politólogo afirma que, probablemente, el PSOE es el partido más proclive a sufrir "equilibrios inestables de poder", como cualquier maquinaria política. "En cierta forma, podríamos decir que Sánchez pretende cerrar de una vez la herida abierta en aquellas primarias de 2017, afianzando su hegemonía absoluta al frente del partido a través de un estrategia doble de ocupación de los puestos clave por parte de una nueva generación de líderes e incorporación de algunos antiguos rivales ─como Óscar López─ a cargos de máxima responsabilidad ejecutiva". Consejero de cabeceraUna de las piezas sustituidas, que no ocupaba ninguna cartera ministerial pero cuya importancia era capital, es Iván Redondo, destituido como jefe del Gabinete de Presidencia del Gobierno. En otras palabras, un consejero áulico, de cabecera, si no un poder en la sombra dada su influencia, que no todos admitían en el seno del Ejecutivo. Calificado como una especie de gurú ajeno al PSOE (no en vano anteriormente asesoró a distintos cargos del PP), Redondo se venía distinguiendo por una estrategia de regate en corto, como la salida del exministro de Sanidad, Salvador Illa, para concurrir como candidato a presidir la Generalitat de Cataluña, o la breve conversación de pasillos entre Pedro Sánchez y Joe Biden. Le sustituye Óscar López, secretario de Organización del PSOE entre 2012 y 2014 y, a diferencia del independiente Redondo, un hombre de partido. Si bien López no apoyó en su momento a Sánchez en las elecciones primarias que le devolvieron a la jefatura del partido, ahora ocupará un puesto de máxima confianza y donde tratará que la reconexión que se busca entre el presidente y la ciudadanía se extienda también al partido. "Es lógico que algunas cargos que han estado en manos de independientes o díscolos pasen ahora a manos de personas curtidas en los cuadros intermedios del PSOE. Es el último paso para cerrar la crisis que abrió las primarias de 2017", subraya Prieto.El Gabinete con más mujeres de siempreLa composición del nuevo Gobierno revela la presencia de un 63% de ministras, más que en ninguna otra etapa anterior de la historia de España. Es un dato que puede atender a la soterrada pugna del PSOE con su socio de Gobierno, UP, por disputar un aspecto, el discurso feminista, que parece liderar el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. "A nivel de marketing político, hoy en día cualquier intento de renovación pasa necesariamente por la incorporación de personas pertenecientes (al menos nominalmente) a minorías oprimidas", recuerda Víctor Prieto, que no cree que los indultos a los políticos catalanes hayan sido precisamente el factor que pueda haber precipitado esta crisis de Gobierno. "Pero no cabe duda de que presentar otras caras es indispensable para afrontar lo que queda de legislatura y las próximas elecciones. Es un golpe de efecto que busca asentar la idea de que estamos en un nuevo tiempo", concluye.

https://mundo.sputniknews.com/20210710/pedro-sanchez-anuncia-una-remodelacion-del-gobierno-de-espana-1113992732.html

https://mundo.sputniknews.com/20210126/la-nueva-estrategia-exterior-de-espana-aboga-por-una-diplomacia-feminista-1094232797.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

política, unidas podemos, consejo de ministros de españa, partido socialista obrero español (psoe), reestructuración, gobierno de españa, pedro sánchez