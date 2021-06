https://mundo.sputniknews.com/20210630/luces-verdes-y-rojas-en-torno-a-la-nueva-ley-trans-de-espana-1113665536.html

Luces verdes y rojas en torno a la nueva ley trans de España

La nueva ley trans toma salida tras la aprobación de su tramitación en el Consejo de Ministros. A su alrededor, voces de júbilo que la consideran una garantía... 30.06.2021, Sputnik Mundo

"Hacemos historia con una ley que da un paso de gigante en los derechos de las personas trans y LGTBI", resaltaba la ministra de Igualdad, Irene Montero. No dudaba en definir el 29 de junio como un "día histórico", una jornada en la que España se colocaba a "la vanguardia de Europa". El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación de la nueva ley trans, uno de los grandes proyectos del Ministerio que capitanea. Semáforo en verde para una normativa que ha abierto heridas en el seno del Gobierno de coalición. "Largas y difíciles" calificaba Montero las negociaciones, a la vez que agradecía el papel del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. En sus palabras no figuraba la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, una de las mayores críticas al reconocimiento de la autodeterminación de género. Al menos, hasta que ha perdido la batalla. No han olvidado su papel en el debate ni Campo ni María Jesús Montero, ambos junto a la ministra de Igualdad en rueda de prensa. "Es el mejor texto que se podría aprobar. El texto es del conjunto del Gobierno y todo él lo hace suyo", indicaba la portavoz del Gobierno. Una normativa demandada durante años por buena parte de la comunidad LGTBI. Los colores rosa, azul y blanco, representativos de la bandera trans, inundaron la manifestación de Orgullo Crítico, celebrada el 28 de junio en las calles del centro de Madrid. El lema de la convocatoria era "Ni sexo asignado, ni género demostrado. Furia trans contra la autoridad". En plena Gran Vía, cientos de personas se sentaron con un grito en la boca: "Ley trans ya".En un par de horas, se pasó de la protesta a la alegría. La nueva ley trans, que viene a sustituir a la de 2007, ya va camino del Congreso de los Diputados. "Es un día de celebración. Ya no hacen falta ni condicionantes médicos, ni diagnósticos de disforia sexual, ni testigos, ni ninguno de los procesos que nos patologiza. Ganó la razón, la igualdad y el respeto al colectivo trans", destaca Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, a Sputnik Mundo.La organización, que agrupa a las entidades exclusivamente trans, ha sido una de las que más ha peleado por la aprobación de la norma. Desde huelgas de hambre hasta la propuesta de excluir al PSOE del Orgullo. "Esta ley es un ejemplo del gran trabajo que las asociaciones trans han hecho para hacer ceder al socio mayoritario del Gobierno. Demuestra que la lucha organizada es posible", puntualiza Cambrollé. A nivel legislativo, la presidenta de la Federación Plataforma Trans resalta la creación de mecanismos para favorecer el desarrollo de políticas laborales, la mejora de la atención sanitaria o los protocolos de protección a la infancia frente al abuso en las aulas. Además, valora la consecución de la filiación de hijos a las dos madres de una pareja lesbiana o bisexual, no solo la biológica; el acceso a la reproducción asistida para mujeres lesbianas, bisexuales o solteras o el establecimiento de un régimen sancionador para salvaguardar al colectivo LGTBI de la discriminación. En referencia a esto último, se multará con hasta 150.000 euros al arrendador que decida romper un contrato de alquiler a cualquier persona por el simple hecho de pertenecer al colectivo. A pesar de la alegría, también reconoce que la ley se ha quedado corta en determinados puntos. Se refiere a la posibilidad de autodeterminación de género de las personas no binarias, trans migrantes y menores de edad. "Hay que garantizar que los menores de 14 años puedan acceder libremente a la ley. No entendemos este menoscabo, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional del 2011 señala que cualquier menor tiene derecho al cambio de sexo y nombre", apunta Cambrollé. Según la nueva ley, los jóvenes de entre 12 y 14 años necesitarán un informe y aval judicial para iniciar el cambio de sexo. De 14 a 16 bastará con el respaldo paterno o de los tutores legales. A partir de los 16, se hará con total libertad. Tras cuatro meses y los pertinentes trámites en el Registro Civil, el DNI indicará el sexo solicitado. En los seis mese siguientes, el menor tiene la posibilidad de reversión de cambio de sexo. Superado este plazo, el sexo original solo se recuperará a través de ámbito judicial."Seguiremos luchando para que nadie se quede atrás", advierte la presidenta de la asociación. El siguiente frente de batalla está en terreno parlamentario. Es el momento de las enmiendas que pueden modificar el texto primero de la ley. Cambrollé confía en la inclusión de las personas excluidas del marco de la ley. "No es una ley de privilegio. Simplemente que las personas trans puedan tener los derechos que tiene el resto", sentencia. Oposición al texto legalLuz verde gubernamental, pero semáforo en rojo desde el feminismo. Días antes de la celebración del Orgullo Crítico, varias asociaciones se concentraron en distintas ciudades del país para protestar contra la tramitación de la nueva ley trans. Lo hicieron al conocer que el texto legal llegaría al Consejo de Ministros. Centenares de personas clamaron contra la normativa, a su juicio, "un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres". Un grito que se entremezclaba contra la petición de dimisión de Irene Montero. "Recibimos la noticia con mucha pena, frustración e indignación, ya que es una ley que vulnera los derechos de las mujeres", lamenta Paula Fraga, jurista y miembro de la plataforma Contra el Borrado de las Mujeres, a Sputnik Mundo. A su parecer, la obligación de presentar un informe médico que confirme la disforia de género o una terapia de hormonación durante al menos dos años, como exigía la anterior ley trans, es un requisito "indispensable para avalar la presencia de personas trans en espacios seguros para las mujeres". "Es ofensivo que pretendan que los tres meses que se tiene que espera antes de volver al Registro Civil sirvan como garantía jurídica. Parece una burla al movimiento feminista, que lleva años buscando garantías", explica.Tampoco la considera una garante de la propia infancia. La jurista critica que un niño o niña de 14 años no tiene "la madurez o experiencia vital para tomar una decisión así". Además, avisa que los padres del menor pueden perder la patria potestad en caso de que decidan oponerse al cambio de su hijo o hija sin el aval de un sanitario. Uno de los reproches más repetidos por las organizaciones contra la nueva ley trans es que esta incita al "borrado de las mujeres". Por ejemplo, en las categorías deportivas. "Si un hombre realiza el cambio registral, puede aprovecharse de esta ley. En las categorías deportivas femeninas hay hombres autodeterminados que en la suya no ganaban nada. Por fuerza física vencen y ponen en riesgo las carreras deportivas de las mujeres y también su integridad física y moral. Se ve dilapidado el trabajo de las mujeres", trasmite Fraga, quien recuerda el reciente caso de Laurel Hubbard, atleta transexual seleccionado para el equipo olímpico de halterofilia de Nueva Zelanda. Fraga relaciona otros riesgos de la normativa con la propia seguridad de las mujeres. Según ella, la autodeterminación de género por simple declaración podría servir para la entrada de hombres en módulos penitenciarios de mujeres o para diluir las condenas por violencia de género. "Esta norma afecta a la ley de violencia de género. Si un hombre estaba registrado como hombre cuando incurre en el delito, se le juzga como hombre. Pero, si un agresor decide cambiarse de sexo antes de cometer el delito, entonces no se le aplicará ni el artículo 153 del Código Penal, ni la ley de violencia de género", puntualiza la jurista. Además, añade que la ley "induce al caos estadístico", al alterarse la categoría sexo.Las asociaciones contra la ley trans tampoco van a congelar su agenda. "Habrá movilizaciones, mucho más debate social, aunque no quieran, porque saben que convencemos. Moveremos tierra, mar y aire para dar a conocer las consecuencias de estas leyes”, finaliza Fraga. Se esperan meses intensos en torno a la nueva ley trans. Más ámbar que verde y rojo.

