¿Quién es Juan Espadas? El candidato al PSOE andaluz que asoma a Sánchez al abismo político

¿Quién es Juan Espadas? El candidato al PSOE andaluz que asoma a Sánchez al abismo político

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, disputará el liderato del socialismo andaluz a Susana Díaz y a Luis Ángel Hierro en unas primarias históricas. Con un... 29.05.2021, Sputnik Mundo

Juan Espadas (1966, Sevilla) es aún en muchos rincones de Andalucía y España un desconocido. El candidato a las primarias socialistas andaluzas que amenaza con zarandear el árbol y reconfigurar el tejido del PSOE en su feudo más importante, propone un 'cambio para gobernar'. Su eslogan precisa de aclaración, ya que no hablamos de alguien verdaderamente nuevo. Ha formado parte de los engranajes de la Junta de Andalucía socialista en diferentes cargos desde hace décadas, hasta convertirse en lo que es hoy, uno de los cargos ejecutivos más importantes del PSOE fuera del Gobierno de España, como alcalde de la cuarta ciudad en importancia española. El martes 25 se presentaban los avales suficientes de tres candidaturas, esto suponía el punto de inflexión hasta ahora, pero con la reforma de los estatutos que impulsó Pedro Sánchez, los avales son hoy por hoy un mero trámite. Ahora, para contrarrestar la influencia del aparato, pesan más los votos. Lo curioso es que, en esta ocasión, el aparato del partido aboga presumiblemente por el candidato desconocido: Juan Espadas.Sin precedentes en la historia, el PSOE se asoma a un proceso incierto. Espadas se encarama a la retórica del cambio, ya que es la primera vez que el liderato andaluz saldrá de las urnas el 13 de junio con el apoyo de los 46.577 afiliados. Al haber tres aspirantes podría haber una segunda vuelta si ninguno rebasa el 50% de los votos en la primera fecha. ¿Un hombre de partido? ¿De qué partido?A estas alturas, en unas primarias internas, ya estarás acostumbrado a oír que el candidato X es un hombre de partido o que Y es un animal político. En esta lid no podemos ser muy originales. La verdad es que mucho se ha escrito de Susana Díaz (1974, Sevilla), pero poco se sabe de Espadas.Al contrario que su principal contrincante, Espadas es "más gestor que político", y así se define él mismo en las distancias cortas. "Ningún viento es bueno para quién no sabe hacia qué puerto va" es una de sus frases más repetidas en el Ayuntamiento. Amigo de la planificación "con luces cortas y largas", su periplo municipal se define por grandes planes y programas que tienen en común involucrar a todo tipo de entes y personalidades. Como alcalde, se mueve perfectamente en las distancias cortas. No obstante, de cara al gran público, a pesar de ser el regidor de Sevilla por segunda legislatura consecutiva, ostenta un perfil bajo y es poco amigo del toma y daca político o de la demoscopia. "Lo mío es esto", suele decir señalando la mesa de trabajo atestada de documentos "y esto", señalándose la suela que le lleva a patear las calles y el tejido social. De hecho, su escasa hemeroteca política revela que estamos ante un gregario de equipo en diferentes departamentos de la administración autonómica en sus inicios. Su salto a la arena como primera figura en Andalucía lo da como consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio. Para engordar su perfil político fue senador en las Cortes Generales (2010-2013) mientras ejercía la oposición en Sevilla al entonces alcalde Juan Ignacio Zoido (PP). En 2015 ganó la alcaldía, contando en esa legislatura con el apoyo de investidura de Podemos Sevilla, en su segunda legislatura, la actual, ha deslizado ese respaldo hacia Ciudadanos.Nieto de un funcionario represaliado por los golpistas que tomaron el Ayuntamiento de Sevilla en 1936, ha hecho de la Memoria Histórica uno de los ejes de su Gobierno, aunque evitando con tiento las grandes polémicas de Sevilla, como la que mantiene al general Queipo de Llanos aún enterrado en la Basílica de La Macarena. Dirección fija, pero sin escándalos y aspavientos.Formación abierta y un mundo por negociarSu trayectoria le presenta como un negociador incansable que, quizás por la necesidad que ha tenido como gobernante, acostumbra a sentar en su despacho a opositores y detractores. El Gobierno de Sevilla presume "de pactar a izquierda y derecha por el bien de la ciudadanía".Los que le conocen bien saben que tras una amabilidad y llaneza que relaja, se esconde una obstinación tozuda que le ha permitido ganar varios pulsos políticos. Esa capacidad de tender puentes es uno de los avales de su equipo, que se presenta en forma "para una nueva forma de hacer política".De hecho, deslizan desde su entorno una velada crítica a la gestión de Susana Díaz, que había convertido al PSOE en un partido búnker con el que nadie pactaba y al que nadie quería acercarse. Ahora, reclaman la "capacidad demostrada para el diálogo político y social", y esperan que ese espíritu afecte también al propio PSOE, un partido que precisa de cohesión.Cualquiera que haya frecuentado las filas socialistas, sobre todo en Andalucía, nota que se trata de una familia rota en la que pocos están conformes con las reglas del divorcio que provocaron las primarias de 2017 con Susana Díaz, Patxi López y el ganador de entonces, el entonces superviviente Pedro Sánchez. Desde entonces, el partido es una agrupación enorme que se torpedea a sí misma, con sanchistas y susanistas confrontando. Esta atmósfera guerracivilista ha llevado a la inoperancia e inconexión. Eso quiere Espadas volverlo a coser. Uno de sus lemas, de hecho, es "Yo voté a Susana; Yo voté a Pedro; Yo voté a Patxi". De hecho, Espadas ha abierto la puerta de su equipo a Susana Díaz en caso de que sea elegido.Todo parece abierto en la propuesta de Espadas, no olvides, incansable negociador. De su despacho, tras horas de reunión, se ha visto entrar y salir a personas y posturas diametralmente opuestas, desde la propia oposición municipal hasta grandes empresarios que entraban a saludar por protocolo y salían con una apuesta en la ciudad de Sevilla por hacer, "el buen vendedor de coche no es que vende uno, sino el que consigue que vuelvan siempre a él para comprar con el paso de los años " suele decir en círculos informales. Un antiguo susanista Hace la eternidad de tres años, en diciembre de 2018, Espadas escoltaba a Susana Díaz la noche que ésta perdió el Gobierno de Andalucía. Por primera vez, el PSOE no regiría el destino de los ocho millones de andaluces. El núcleo duro los integraba a ambos frente al bando sanchista. De hecho, el alcalde propone que sean los responsables más cercanos a la ciudadanía los que resuelvan los problemas. "Esta es la candidatura de la revolución municipalista", anuncia el propio Espadas, que se ha respaldado de decenas de alcaldes "con una visión desde el territorio, con la cercanía y la experiencia de la gestión local. Vamos a trasladar ese enfoque local al Gobierno regional". Aunque suene contradictorio, Vox emerge como el principal nexo común entre las dos principales candidaturas. Si Susana Díaz prácticamente no ha dejado de recordar que el Gobierno de la Junta está "secuestrado por la ultraderecha", presentándose como el "único cordón sanitario" posible ante los de Abascal, ahora Espadas asume ese mismo discurso que amenaza con que viene el lobo. Pero el lobo ya está aquí. "Puede que sea un discurso repetido", asume el equipo, pero ahora la situación es "distinta", porque si Ciudadanos se desvanece, Vox pasaría de muleta política a miembro de pleno derecho en el Gobierno andaluz.Un cambio o mera transiciónA nadie se le escapa que lo que suceda estas semanas en Andalucía redefinirá el rumbo del PSOE. Una victoria de Susana Díaz debilitaría profundamente a Pedro Sánchez y sus estrategias en el trono, que ya han llevado a darle a Díaz Ayuso el repoder de Madrid. Otro golpe más podría ser demasiado doloroso para Sánchez. En cambio, si Espadas asciende, habría menos disfuncionalidad entre Ferraz y Andalucía y el PSOE se parecería más a lo que quiere el presidente del Gobierno.Susana Díaz por su parte ha corregido errores, lleva semanas de gira por toda Andalucía y pisando la calle en uniforme de precampaña. Muchos socialistas la siguen viendo vencedora, opinan además que Espadas es un gran desconocido y que, además, le pesará el hecho de ser alcalde de Sevilla, lo que ahonda en el agravio por el centralismo de la capital andaluza contra Jaén, Almería o Granada. Con 807 agrupaciones, el PSOE de Andalucía es la federación más numerosa y movilizada de España, las espadas están en alto, aunque la campaña oficialmente no arranque hasta el domingo 30 de mayo. El futuro del socialismo está en juego.

