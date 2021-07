https://mundo.sputniknews.com/20210707/cinco-datos-para-entender-el-torbellino-en-haiti--1113885337.html

Cinco datos para entender el torbellino en Haití

Tras conocerse el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moise este 7 de julio en su residencia a manos de un comando armado, repasamos algunos de los... 07.07.2021, Sputnik Mundo

El presente año ya había dado señales de turbulencia política en abril tras el cambio del primer ministro, luego de una serie de protestas y revueltas, principalmente en la capital haitiana Puerto Príncipe, en las cuales se exigió la renuncia del presidente Moise, tras su propuesta de referéndum constitucional, para volver a un sistema netamente presidencialista. Lo anterior, sumado a crisis en materia de seguridad relacionadas al exponencial crecimiento de bandas criminales y al manejo de la situación pandémica, nos muestra un país en permanente crisis desde su historia colonial al presente. Revolución haitiana Haití lideró el primer proceso independentista de América Latina, y la primera revolución negra del mundo, cuando los esclavos autoliberados iniciaron la rebelión contra el dominio colonial francés en 1791. Descrita como la más exitosa rebelión esclava en el hemisferio occidental, al no solo acabar con la esclavitud, sino con el dominio colonial, inspirada paradójicamente en la revolución francesa.Papa Doc y Baby DocDesde 1957 a 1971, Haití fue regido dictatorialmente por Francois Duvalier, de profesión médico, más conocido como Papa Doc. Electo a través de una plataforma política nacionalista negra, rápidamente devino en totalitario y despótico tras un intento de golpe de Estado a su Gobierno en 1958. Su brazo armado, los Tonton Macoute, recordados por miles de asesinatos y violaciones a los derechos humanos sobre cualquier tipo o forma de disidencia política, fueron su instrumento de control sobre el país. Tras ser unánimemente reelegido en 1961, instauró un temido régimen, que sembró terror y un culto a su personalidad hasta su muerte en 1971, cuando sería sucedido por su hijo Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, quien se mantendría a la cabeza del régimen hasta 1986, tras escapar de las revueltas antidictadura, y exiliarse a Francia en un avión de la Fuerza Aérea de los EEUU. 22 presidentes en 35 añosTras la caída del régimen de Jean-Claude Duvalier en febrero de 1986, las constantes revueltas sociales, crisis económicas y golpes de estado proporcionados por militares no han dejado de sucederse en Haití. Durante los últimos 35 años de vida política haitiana, se han sucedido 22 administraciones, de las cuales tres presidentes han ejercido el cargo más de una vez, cinco han sido administraciones militares y dos han sido consejos de ministros provisionales. La última gran crisis resultó del golpe de estado a la cuarta administración presidida por el ex teólogo de la liberación, Jean-Bertrand Aristide, cuya culminación en febrero de 2004, devino en la ocupación de la Misión de Estabilización (MINUSTAH) de Naciones Unidas que continúa hasta el día de hoy.TerremotoPara colmo de males, el año 2010 deparó un terremoto que provocaría la muerte de casi 300.000 haitianos y el desplazamiento de cerca de un millón y medio de personas. Sin embargo, los efectos posteriores al desastre natural, expresados en la cruda propagación de enfermedades como el cólera, dadas las inexistentes precauciones sanitarias y a la maquinaria montada en torno a la corrupción ligada a las diversas ayudas humanitarias, aún se ciernen sobre el país. PandemiaSi bien para todas las naciones del orbe la pandemia por coronavirus ha causado estragos, en casos como el haitiano, la situación se convierte fácilmente en dramática. La República de Haití, uno de los países más pobres del hemisferio occidental, se ha visto muy afectada por la crisis económica, agravada por la pandemia, con más de 19.000 casos registrados y 467 muertes oficiales a la fecha, según datos del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Johns Hopkins. A la pandemia por coronavirus, se suman problemas como el VIH, que a fecha de hoy suma más de 160.000 contagios, según estimaciones de Naciones Unidas, posicionando a Haití como el país con la mayor tasa de contagios de la región.

