Líderes latinoamericanos condenan el asesinato del presidente de Haití

Varios líderes latinoamericanos lamentaron el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, y de su esposa, Martine Moise, ocurrido en su residencia... 07.07.2021, Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los primeros en lamentar el asesinato de su homólogo de Haití.López Obrador presentó una fotografía con Moïse, en la que ambos aparecen acompañados por sus esposas, sin embargo, los reportes oficiales del Gobierno haitiano indican que la esposa del jefe de Estado caribeño resultó herida en el atentado, perpetrado por desconocidos "algunos de los cuales hablaban español".El vicecanciller mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, escribió en su cuenta de Twitter que las autoridades mexicanas lamentan frofundamente la muerte de Moïse."Rechazamos y condenamos cualquier forma de violencia y deseamos q Bandera de Haití tenga estabilidad y paz", señaló.Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo en la misma red social que el embajador mexicano, Jesús Valdes, reportó "los acontecimientos ocurridos esta madrugada", tras el cual México "expresa sus condolencias al pueblo haitiano y reitera su enérgica condena a la violencia". El presidente de Colombia, Iván Duque, en su cuenta de Twitter calificó el asesinato de "un acto cobarde y lleno de barbarie".Duque pidió una "misión urgente" de la Organización de Estados Americanos (OEA) para proteger el orden democrático de Haití tras el asesinato del mandatario Jovenel Moïse.El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, escribió que su país condena el asesinato del presidente de Haití.El presidente de Chile, Sebastián Piñera, manifestó su rechazo al homicidio de su homólogo haitiano."Rechazamos el cobarde asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse y su esposa. Nuestra solidaridad y condolencias a su familia y a todo el pueblo de Haití", escribió el mandatario chileno en su cuenta de Twitter.Piñera hizo un llamado a la "unidad y la paz para fortalecer la democracia y encontrar una salida a la grave crisis que atraviesa Haití".El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso también rechazó el asesinato del Presidente de Haití."Rechazamos el vil asesinato del presidente de Haití, Hovenel Moïse y la primera dama Martine Moïse. Un acto inhumano, cobarde y barbárico", dijo Lasso en su cuenta de la red social Twitter. El Gobierno de Argentina manifestó su rechazo al asesinato del presidente de Haití."La Cancillería argentina expresa su más enérgico repudio al asesinato del presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.La representación diplomática recordó que el homicidio del primer mandatario fue perpetrado durante un ataque contra su residencia privada. El Ejecutivo argentino hizo un llamado "para que los autores del crimen sean rápidamente identificados a fin de que se hagan responsables de sus actos".Además, el senador argentino Jorge Taiana, ministro de Relaciones Exteriores entre 2005 y 2010, expresó a Sputnik su repudio por el asesinato del presidente de Haití.El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, realizó un llamado a la paz luego del asesinato del mandatario de Haití."Condenamos enérgicamente el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse (...) nuestra solidaridad a su familia y al pueblo haitiano por tan repudiable acto. Hacemos un llamado a la paz y respeto por la democracia", afirmó Hernández en su cuenta de Twitter.El mandatario de Perú, Francisco Sagasti, manifestó su enérgica condena por los asesinatos del presidente de Haití."Condeno enérgicamente el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse y de la primera dama Martine Moïse. Expreso mis condolencias y solidaridad con el pueblo haitiano en este difícil momento. Estos hechos que enlutan a nuestra región no deben quedar impunes", indicó el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter.La cancillería uruguaya solicitó a la comunidad internacional que el asesinato del presidente de Haití no quede impune."Considera que este magnicidio no puede quedar impune y que todas las medidas a nivel nacional e internacional deben ser aplicadas para llevar a la justicia a los responsables de este bárbaro crimen", dijo la cancillería en un comunicado.Asimismo, afirmó que le preocupa la estabilidad política y la continuidad del orden democrático en Haití."Solicita a todos los actores en ese país a seguir los canales institucionales requeridos por el proceso de sucesión presidencial. Finalmente, Uruguay extiende sus condolencias al pueblo haitiano, así como a los familiares del presidente Jovenel", agregó.El presidente boliviano, Luis Arce, exigió el esclarecimiento de ese atentado que conmovía al país caribeño."Lamentamos profundamente el asesinato del Pdte. de la hermana República de Haití, Jovenel Moïse (...) Condenamos estos hechos de violencia que deben esclarecerse. Nuestras condolencias al pueblo haitiano", publicó Arce en su cuenta de Twitter.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, en un comunicado, condenó también el magnicidio, calificándolo como "una flagrante violación a los derechos humanos que afecta a la convivencia pacífica de los pueblos". Destacando que Bolivia es un "Estado pacifista", la Cancillería llamó "a la comunidad internacional a pronunciarse" sobre lo ocurrido en Haití.Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó el asesinato del presidente de Haití y aseguró que es un ataque a la estabilidad institucional del país."Condenamos en los términos más enérgicos el asesinato del presidente de Haití. Este ataque es una afrenta a toda la comunidad de naciones democráticas representadas en la OEA. Deploramos con gran vehemencia este intento de socavar la estabilidad institucional del país", afirmó la OEA en un comunicado.La organización consideró que el desacuerdo es parte de un sistema de Gobierno "fuerte y vigoroso".Reacción internacionalLa secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, definió al asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, como un "crimen horrible", informó la prensa local.Aseguró que el Gobierno de EEUU todavía está recopilando detalles sobre el hecho.A su vez, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, condenó el asesinato de Jovenel Moïse."España condena firmemente el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Nuestras condolencias a su familia y nuestra solidaridad con el pueblo haitiano", sostuvo el mandatario español en un tuit.

