La variante india del coronavirus avanza en España: ¿hay motivos para temerla más que a las otras?

La variante india del coronavirus avanza en España: ¿hay motivos para temerla más que a las otras?

Su mayor poder infectivo y la amenaza de su proliferación en verano han propiciado cambios en los calendarios de vacunación. Es hasta un 60% más transmisible... 21.06.2021

2021-06-21T17:15+0000

2021-06-21T17:15+0000

2021-06-21T17:15+0000

La variante B.1.167.2 del virus SARS-CoV-2, más comúnmente conocida como variante delta o india del coronavirus, ya está en España. Hasta la fecha se ha detectado su presencia en casi el 10% de las muestras secuenciadas en los laboratorios, pero se prevé que sea la cepa dominante a partir de mediados de julio. Sobre todo atendiendo a los datos provenientes de Cataluña, donde se constata una detección el doble de importante que en el conjunto del país: en torno al 20%. Los científicos constatan su alta transmisibilidad, hasta un 60% más contagiosa. A este dato cabe añadir que la sintomatología que provoca puede inducir a equívocos, ya que el dolor de cabeza, el de garganta y la mucosidad son también síntomas del resfriado común. Provoca fiebre, pero no produce tos ni priva del sentido del olfato, efectos reconocibles del SARS-CoV-2 desde la aparición del virus original en Wuhan. En España la variante predominante hasta ahora es la británica, pero no es el caso del propio Reino Unido, donde claramente se impone ya la delta. Las islas británicas están experimentando un pequeño repunte de los casos de contagio. Las nuevas infecciones son numerosas, pero de momento implican pocas hospitalizaciones y fallecimientos. De modo que las autoridades sanitarias siguen atentas al comportamiento de la nueva variante, para tener una idea del escenario que podría darse en el resto del continente las próximas semanas.Menor eficacia de las vacunasCon síntomas más leves que no derivan en ingresos hospitalarios, no está claro que la letalidad de esta mutación del virus sea mayor que las anteriores variantes. "Es algo que aún se debate", explica Salvador Macip, genetista de la Universidad de Leicester. Pero lo que sí se ha constatado ya es una menor protección de las vacunas.En declaraciones a Sputnik, este investigador subraya que el hecho de que las vacunas de Pfizer y AstraZeneca hayan mostrado una menor eficacia ante la variante delta, no significa necesariamente que esta sea más temible. "Parece que son igual de efectivas en frenarla, pero solo si la inmunización es completa", avisa. Según los primeros estudios de la agencia británica de Salud Pública, la eficacia de los sueros de doble dosis se reduce ostensiblemente frente a esta mutación del virus si no se completa la pauta. De resultas, la inmunización con solo una primera dosis sería del 30%, cuando frente al virus original llegaba al 70%. Esta circunstancia es especialmente preocupante en Reino Unido, donde se ha primado la vacunación de la población con una sola dosis, que ahora podría ser insuficiente. Ya se están observando casos contagio en personas sin la pauta completa. Pero también hay buenas noticias: el porcentaje de protección apenas se reduce una vez se recibe el segundo pinchazo. Adelanto de los plazosEsta situación y el incremento del número de contagios en España con variante delta ha ocasionado que las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y Galicia hayan anunciado su intención de adelantar los plazos de la segunda dosis de AstraZeneca, fijado inicialmente en tres meses entre ambos pinchazos, para así terminar de proteger al espectro de población entre los 60 y 69 años. Madrid y Galicia la adelantan a la semana undécima y Andalucía a la décima.Es decir, se ha evaluado el riesgo para las personas en compás de espera hasta su segundo pinchazo con el suero anglosueco, mucho más dilatado en el tiempo que los fármacos de Moderna y Pfizer-BioNTech. "Una sola dosis de vacuna da muy buena protección frente a las variantes que circulaban antes, cerca del 80%, según algunos datos", señala Macip, lamentando en comparación la desprotección que ofrece frente a la variante delta. "Siempre existe el riesgo de que aparezca una nueva variante que sea más resistente a los anticuerpos que generan las vacunas, pero de momento no ha pasado", recuerda, aunque señala el factor que lo crearía: "Cuanto más circule el virus, más riesgo hay". Y en este contexto cabe mencionar la inminente relajación de medidas profilácticas en España, cuando a partir del 26 de junio ya no será obligatorio llevar mascarilla en espacios abiertos. ¿Puede esta medida contribuir de algún modo a la proliferación de los contagios con la variante delta del coronavirus? Para Salvador Macip, "quitarse la mascarilla en la calle no tendría que aumentar significativamente los contagios", pues la mayoría de estos se produce en "espacios cerrados" y en la calle tiene poca utilidad siempre y cuando "se puedan mantener las distancias de seguridad" y se eviten "las aglomeraciones". Virólogos canadienses señalan que la propagación de la variante delta impone a las políticas de salud pública el objetivo de completar la pauta de inmunización. Así lo constatan en The Conversation Jason Kindrachuk y Souradet Shaw, de la Universidad de Manitoba. "Los datos de Escocia indican que la vacunación con AstraZeneca o Pfizer reducen las hospitalizaciones e infecciones, aunque menos que con la variante alfa. Pero la evidencia muestra que la pauta completa con AstraZeneca o Pfizer reduce las hospitalizaciones un 92% y un 96%, respectivamente", concluyen.

