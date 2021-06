https://mundo.sputniknews.com/20210618/tribunal-belga-obliga-a-astrazeneca-a-cumplir-con-sus-compromisos-ante-la-ue-1113344365.html

Tribunal belga obliga a AstraZeneca a cumplir con sus compromisos ante la UE

"El tribunal ordena a AstraZeneca suministrar urgentemente 50 millones de dosis de vacuna para el 27 de septiembre", dice el comunicado.El órgano judicial también estableció un calendario de entrega que prevé el envío de 15 millones de dosis para el 26 de julio, 20 millones para el 23 de agosto y 15 millones para el 27 de septiembre.La farmacéutica deberá pagar una multa de 10 euros por cada dosis no suministrada en los plazos establecidos."La decisión confirma la posición de la Comisión: AstraZeneca no cumplió con los compromisos asumidos en virtud del contrato", comentó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.A fines de abril, la Comisión Europea inició una acción legal contra AstraZeneca por incumplir varias cláusulas del contrato y por no elaborar una estrategia fiable para realizar las entregas de su vacuna anti-COVID a tiempo.El contrato entre la UE y AstraZeneca prevé la compra de 300 millones de dosis con posibilidad de ordenar 100 millones de dosis adicionales.Actualmente la cartera de vacunas de la UE cuenta con seis fármacos contra el COVID-19 desarrollados por las empresas Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson y Sanofi-GSK.Ya se ha autorizado el uso de los primeros cuatro fármacos, mientras que la adquisición de las vacunas de CureVac y Sanofi-GSK está pendiente de los resultados de los estudios de su seguridad y eficacia.En total, la UE tendrá acceso a más de 2.300 millones de dosis de vacunas anti-COVID.

