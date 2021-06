https://mundo.sputniknews.com/20210621/una-decision-prematura-e-incluso-imprudente-el-fin-de-mascarilla-en-exteriores-a-debate-en-espana-1113398004.html

"Una decisión prematura e incluso imprudente": el fin de mascarilla en exteriores a debate en España

"Una decisión prematura e incluso imprudente": el fin de mascarilla en exteriores a debate en España

España está preparada para quitarse la mascarilla. A penas faltan unos días para que el Gobierno levante la obligatoriedad de llevarla en exteriores. Los... 21.06.2021, Sputnik Mundo

españa

mascarillas

pandemia de coronavirus

coronavirus en españa

sanidad

gobierno de españa

"Vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en los espacios libres a partir del próximo sábado 26 de junio". Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la reunión anual del Círculo de Economía de Barcelona el fin de la obligatoriedad del tapabocas. Los asistentes rompieron a aplaudir. "Nuestras calles, nuestros rostros recuperarán en los próximos días su aspecto normal. Volveremos a disfrutar de una vida en la calle sin mascarillas. La alegría de vivir de la sociedad española y la sociedad es la alegría de vivir del Gobierno de España", remarcó el líder del Ejecutivo central.Una decisión que se empezó a vislumbrar tras las declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en las que afirmaba que podría ser que antes de julio las mascarillas dejasen de ser obligatorias en exteriores. Se intuía que Sanidad trabajaba en el asunto. Incluso, días antes del anuncio de Sánchez, una decena comunidades autónomas pidió que se avanzará en la retirada de la medida.A partir del sábado, el escenario será completamente distinto. Hace aproximadamente un año, el Gobierno aprobó que todos los ciudadanos mayores de seis años debían portar mascarilla. Desde entonces, esta se ha convertido en fiel compañera. Bocas y narices han permanecido tapadas en calles, plazas y, por supuesto, interiores durante meses. Hemos aprendido a distinguir entre FFP2 y quirúrgicas y a saber llevarlas. Al menos, en algunos casos. Una herramienta considerada por las autoridades sanitarias como una de las mejores armas contra la propagación del coronavirus. A fecha de 19 de junio, la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes era de 95,91 casos en España. Un 29,4% de la población tiene la pauta completa de la vacuna. Un 47,9% ha sido inoculado con al menos una dosis. Dos puntos en los que se apoya el Gobierno, aunque todavía insuficientes para algunos expertos. Para el epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Daniel López Acuña, el país debería alcanzar el 70% de inmunizados y descender hasta los 25 puntos la incidencia para poder retirar con seguridad la mascarilla en exteriores."Hay un 70% de la población que ahora está en riesgo con una variante nueva. Se podía haber esperado un par de semanas más", admite el doctor César Carballo en la Sexta Noche. López Acuña va más allá y apunta que "mucho más ganaríamos si aguantásemos unos meses". Mientras, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha reclamado al Gobierno acotar bien las condiciones en las que se suprimirán. Por su parte, la Sociedad Española de Inmunología pide que el fin de la mascarilla en exteriores sea una medida de carácter reversible. Principalmente, por si la tendencia descendente de los indicadores se revirtieraEl antiguo directivo de la OMS alerta que existe el riesgo de incurrir en "la dinámica del verano de 2020". La acelerada relajación de medidas volteó la buena situación sanitaria para dar paso a la segunda ola de la pandemia. "Es cierto que la población más sensible está vacunada y como consecuencia, no habría un repunte tan intenso como la segunda o tercera ola. Pero, no significa que no aumenten de manera sustancial los contagios entre la población joven, especialmente por la variante delta o india. Hay que recordar que esta ha retrasado la desescalada en el Reino Unido. Además, tampoco podemos olvidar la variante gamma, que está causando estragos en América Latina, incluido Chile, donde el porcentaje de vacunados es mayor que en España", explica el epidemiólogo. López Acuña une su voz a la de otros expertos del sector sanitario para abogar por un acercamiento responsable de la población a la medida que entrará en vigor el 26 de junio. Los especialistas señalan que quitar la mascarilla sería comprensible únicamente en lugares abiertos en los se garantice la distancia de seguridad interpersonal. Es más, el documento, todavía no registrado, preparado por técnicos de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad reza que se podrá quitar la mascarilla en espacios abiertos siempre que se pueda mantener un metro y medio de distancia con las personas ajenas a la burbuja social más cercana, en las vías en las que no se produzcan aglomeraciones. Un falso mensaje de seguridadLa llegada del verano ha provocado que varios países de la Unión Europea hayan optado por retirar la mascarilla. El 7 de junio, Bélgica deshizo la obligatoriedad de su uso en la calle. El 18 de ese mismo mes, Francia tomó la misma decisión. En Reino Unido, Polonia o Hungría hace semanas que no son necesarias en exteriores. En el último, incluso en interiores. El 1 de julio, Austria permitirá a su población quitar la mascarilla al aire libre. Italia probablemente lo haga ese mismo mes. A contracorriente, Portugal, país en el que se ha extendido su utilización hasta septiembre. En España, distintos sectores habían demandado la desaparición del tapabocas en exteriores para empujar el turismo y la reactivación económica. Asociaciones como la Confederación española de hoteles y alojamientos turísticos (Cehat) o la Organización de consumidores y usuarios (OCU) interpretaban que no desprenderse de determinadas restricciones pese a la buena evolución epidemiológica creaba hartazgo psicológico. La idílica imagen de la calle sin mascarillas evoca un pasado casi bucólico. Una postal atractiva para visitantes del mundo entero. No obstante, la pandemia no ha llegado a su fin. "Es muy peligroso dar un mensaje de falsa seguridad a través de esta acción. Todavía queda algo de camino para ver la luz completamente", puntualiza López Acuña, quien resalta que este estío el número de desplazamientos a nivel interno y exterior será superior al del año pasado.La mascarilla, la distancia de seguridad y la higiene de manos sigue siendo la santa trinidad en la lucha contra el coronavirus, sin contar la vacuna. Ya sea en lugar de origen o destino vacacional. Para López Acuña, en el caso de la Unión Europea, una estrategia común para afrontar la pandemia habría convertido el triángulo en un cuadrado. Una regulación común en asuntos como el cierre de las fronteras o los requisitos de entrada en un determinado territorio. Uno de los pocos puntos en los que se pusieron de acuerdo los Veintisiete fue en el Certificado Digital UE COVID, el conocido como Pasaporte COVID. "Facilita el acceso a la información sanitaria de los viajeros, pero tampoco es la panacea. El verdadero asunto estaría en las reglas existentes en las fronteras", señala el experto. Al otro lado del Mediterráneo, Israel, donde el 63% de la población ha recibido una dosis, no es necesario portar mascarilla ni en interiores ni en exteriores. Al menos, hasta hace un día. El aumento del número de contagios ha obligado al Gobierno a imponer su obligatoriedad de nuevo en algunas áreas. La causante, la variante delta. Los brotes se originaron en dos colegios de Binyamina. "Que estemos vacunados, no significa que no nos podemos contagiar. Minimiza los riesgos, pero no los elimina. Además, no todo el mundo está vacunado", sentencia. Entonces, entra la mascarilla.

