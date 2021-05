https://mundo.sputniknews.com/20210530/haran-lo-que-sea-para-que-tu-unica-salida-sea-la-patera-el-rif-marroqui-no-aguanta-mas-1112683597.html

"Harán lo que sea para que tu única salida sea la patera", el Rif marroquí no aguanta más

Miles de inmigrantes asolaron Ceuta en un movimiento desesperado hace una semana. Para comprender la desesperación de los migrantes a nado hay que entender de... 30.05.2021, Sputnik Mundo

¿Dónde irán?, se han preguntado miles de españoles viendo a los desesperados marroquíes llegar a nado a las playas de Ceuta sin nada de equipaje. ¿Dónde irán esos miles de chavales, al país con más paro juvenil de Europa (rondando el 40%)? Se repetían perplejos ante las noticias... Pero la pregunta es errónea. La cuestión no es adónde van, sino de dónde vienen. De qué huyen.La mayoría de las más de 8.000 personas que han llegado a Ceuta con el beneplácito del Majzen, el aparato gobernante marroquí, eran del entorno más cercano. El Rif es la región norte de Marruecos en la que se incrustan Ceuta y Melilla. Una costa montañosa en la que el futuro se enturbia con solo imaginarlo. "Para un rifeño la vida no tiene futuro, no hay salidas y no hay libertad", explica a este periodista Ana Lirola. Lirola ha sido cooperante durante 4 años en ciudades como Nador o Alhucemas y ahora, trabaja con inmigrantes marroquíes en España. Su visión la comparte también Naima Anahnah, nacida en Alhucemas, se vio obligada a emigrar a España hace más de 20 años. "Hay mucho desconocimiento en España sobre la realidad marroquí y del Rif en concreto", nos cuenta. "Por desigualdad social, por persecución cultural o incluso por acoso sexual", enumera las razones de la inmigración rifeña, que lleva dándose desde hace décadas a España.Salua El Omari habla de desesperanza como mejor definición de la situación "en el Rif, los jóvenes ya no sienten ni seguridad, ni protección, ni confianza en un futuro mejor. Todos los sectores de los que hace muchos años nuestros abuelos vivían, ya ni existen: la pesca, la agricultura, el turismo, etc…". Salua también es rifeña, psicóloga en una fundación humanitaria en España, emigró con 14 años.Un día en el Rif, pasar las horas desde el caféLa vida de un rifeño medio no es tan mísera como la de la emigración procedente del Sahel. Marruecos es una burbuja de prosperidad en África con 3.200 dólares de PIB per cápita, según Exteriores en España. Es por eso que hay que diferenciar entre una emigración "que busca libertad, que quiere desarrollarse", explica Lirola, y otra migración de subsistencia que procede de zonas rurales "donde la miseria es aplastante". Al primer grupo, a la emigración más aspiracional, pertenece gran parte de los protagonistas de la crisis de Ceuta."Son jóvenes de entre 25 y 30 años que tras costearse la carrera se levantan, se van al café y pasan toda la mañana. No tienen otra cosa que hacer y por la tarde toca otro café. Tenemos un dicho que dice que 'entre un café y otro café, siempre hay un café', no es amor a las cafeterías, es que son como centros de día para mayores, pero para jóvenes, para que se entretengan", cuenta Naima. La economía de subsistencia a través del turismo o la agricultura y la pesca son la única manera de vivir. En este escenario y con Europa a solo 12 km al otro lado del Estrecho, la emigración es la solución. Los rifeños que emigran no obedecen al mismo perfil que se suele encontrar en las pateras que traen y llevan las mafias. "Los rifeños crean un equipo, juntan dinero y estudian el lugar y el momento para cruzar el mar, no están tan desvalidos como para pagar a mafias y tampoco tienen dinero", aclara Naima que, en España, trabaja con migrantes rifeños en dificultades. Por muy triste que sea, el emprendimiento de los jóvenes rifeños es la huida y la mejor startup es una buena patera. "Solo hay dos salidas para su futuro: acabar detenido con condena de 20 años por luchar por tus derechos básicos, o jugarte la vida en el gran Alborán. Y según hemos visto, con los últimos acontecimientos, está clara la opción por la que han optado estos niños", sentencia Salua.En un lugar del que no quiero acordarmeEl Rif y los rifeños son una región muy significada en Marruecos. Su historia se remonta a los primeros pobladores bereberes antes de la llegada en el VII de los árabes a Marruecos. Además del dariya, el francés y un uso del español muy extendido, ya que era parte del Protectorado, hablan el tamazigh. La historia rifeña está llena de conflictos de resistencia contra el colonialismo francés y español y contra el Reino de Marruecos. Hasan II, el padre del actual monarca alauita, dejó una dolorosa memoria en la región con los Años de Plomo. Décadas después, el actual rey creó la Instancia Equidad y Reconciliación, aunque su alcance en la reparación del dolor y los crímenes es muy limitado."El Rif siempre ha sido abandonado y castigado", explica Naima. La emigración es parte de la supervivencia de esta región, desde los 60 del pasado siglo se asienta en Alemania, Francia y, sobre todo, Países Bajos y España. La historiadora María Rosa de Madariaga Álvarez-Prida, extrabajadora de la UNESCO y experta en la región, explica la mejora en la integración con Mohamed VI de este espacio "marginado e insumiso", con una mayor presencia y cercanía real y con la llegada de grandes infraestructuras a la región, como el Puerto Tánger Med o una autovía que vertebra la costa. No obstante, "la pobreza y el subdesarrollo perduran en ciertas comarcas del antiguo Protectorado español, donde miles y miles de familias subsisten gracias al cultivo del cannabis, el contrabando con las ciudades de Ceuta y Melilla y las remesas de los inmigrantes", escribe Madariaga.Todas las entrevistadas señalan el ambiente de represión y coacción a la mínima reivindicación de derechos o de expresión cultural. "Serás secuestrado con el mínimo grito de libertad, con un 'viva el rif' en clase serás llevado directamente al calabozo". La reivindicación de la identidad rifeña ha venido acompañando a las diferentes protestas sociales recientes en la región, como las del Hirak (octubre 2016), la mayor muestra de ira pública desde la Primavera Árabe de 2011. Para Madariaga no es una cuestión secesionista, sino de reconocimiento a "sus especificidades culturales y lingüísticas, dentro de un régimen de amplia autonomía semejante al que poseen Cataluña o Euzkadi en España".Niños como elementos de presión diplomáticaLas imágenes de la crisis del Tarajal impactaron a los espectadores españoles. Niños usados como elemento de presión diplomática entre países. Y en este caso, niños y familias en su mayoría rifeños. ¿Qué efecto tiene esto al norte de Marruecos? ¿No se volverá en contra del propio Majzen? "Aunque son imágenes que apenas se han visto en los medios europeos y por supuesto, no se han visto en Marruecos, lo de Ceuta ya ha provocado disturbios contra el Gobierno", advierte Naima. La barriada de Fnideq –las inmediaciones marroquíes de Ceuta– vivieron momentos convulsos a medida que España devolvía a los migrantes al lado de la frontera rifeña. Pero en Marruecos, esas reacciones son una realidad silenciada. "Los medios marroquíes no solo no han informado sobre lo ocurrido en Ceuta, es que ni siquiera ha habido en TV información sobre la crisis diplomática. Tengo familia en el Rif que no se ha enterado de todo esto hasta que no han hablado conmigo", explica Naima desde España."No nos sorprende esta última actuación criminal", señala Salua. "La población marroquí está tan desinformada que ni puede reaccionar a estas injusticias mayoritariamente. Ahora bien, el miedo siempre tiene límite y llegará un día en el que ya darán igual las consecuencias", advierte Salua. La emigración sigue siendo la única válvula de escape para gran parte de los rifeños. Pero ahora, incluso esta vía de salida está al albur de Rabat, que la instrumentaliza a su antojo. Lo más siniestro para los rifeños es que migrar no garantiza ningún paraíso. "Ellos siguen creyendo en el sueño europeo, pero ya no existe porque ni Europa se preocupa de ellos ni ellos tienen unas expectativas realistas", confiesa Lirola.

