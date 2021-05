https://mundo.sputniknews.com/20210519/es-una-partida-de-cartas-y-las-cartas-son-personas-la-vision-de-los-profesionales-de-la-migracion-1112329702.html

"Es una partida de cartas y las cartas son personas", la visión de los profesionales de la migración

"Es una partida de cartas y las cartas son personas", la visión de los profesionales de la migración

Más de 8.000, unas 4.000 devoluciones, 25% menores, números que hablan de la mayor llegada de personas migrantes de manera irregular a España.

Para dimensionar esta crisis, a pesar de que los inmigrantes lleguen a nado desde Marruecos a Ceuta en miles, hay que aclarar que la inmigración irregular que llega por las aguas del sur desde África es, hasta ahora, minoritaria. Aunque el icono de la inmigración irregular sea el salto a la valla, los cayucos o los nadadores de Ceuta, el grueso de la inmigración irregular entra en nuestro país por los aeropuertos y viene de Latinoamérica o Europa.De hecho, los residentes extranjeros africanos, exceptuando los marroquíes, no están entre los primeros en España según el INE. Así que, ¿cómo hemos llegado aquí? Los profesionales que trabajan con flujos migratorios lamentan la implosión de una crisis que viene precedida de muchas malas decisiones y no se refieren solo a la "reacción chantajista de Marruecos" por acoger a Brahim Ghali, del Frente Polisario. "Lo que vivimos ahora es resultado de un diagnóstico y una estrategia erróneas que solo pueden propiciar resultados erróneos y en el caso de Ceuta, se traducen en más violaciones de derechos humanos", apunta Carlos Arce, coordinador de migraciones de la APDHA, una de las instituciones que monitorea los movimientos migratorios en la Frontera Sur."Esta acción está diseñada por Marruecos para tener ruido mediático. No es solo una advertencia a España, sino a Europa", detalla a Sputnik Lucila Rodríguez, Directora General de porCausa, organización que analiza y diseña alternativas a la gestión de la inmigración, y apuntan a la naturaleza no meramente migratoria de esta crisis.La respuesta del Ejecutivo español que ha desplegado a blindados y miles de militares por un lado, y de la administración local que, en palabras del presidente ceutí Juan Jesús Vivas, habla de "invasión" y "estados de excepción" por otro, no son propias de una respuesta humanitaria a la migración, sino al chantaje que plantea el Reino de Marruecos. Pero mientras, los civiles africanos, instrumentalizados por cuestiones de geoestratégica están en el Tarajal o hacinados en polígonos y naves industriales. "Las devoluciones se están produciendo de forma masiva y en menos de 24 horas, resulta del todo imposible que las mismas se estén llevando a cabo con las garantías mínimas", apunta Quirante. Las devoluciones en caliente están avaladas para estos casos desde 2019 por la Justicia, no así para colectivos vulnerables como ancianos o embarazadas o menores de edad. Quizás sea por esto que, en las últimas horas, la mayoría de nadadores que llegan a Ceuta son niños, según testimonios. Marruecos eleva el órdago.Una marea que siempre vuelveLa hemeroteca no engaña. Los "aluviones", "avalanchas" o "invasiones" son periódicos, aunque nunca con el volumen de personas que llegan a Ceuta hoy. Hasta ahora, las crisis se han venido saldando con un aumento de la militarización de la frontera y más fondos para Marruecos. El ministro de Interior Grande Marlaska confirmaba el envío de otros 30 millones de euros para el Reino de Mohamed VI, al que sin embargo no le tiembla el pulso a la hora de revertir el efecto de esa inversión."Gestionamos la migración desde una perspectiva de seguridad bélica, gastamos millones en la militarización, en las vallas y en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), es una inversión que siempre crece, pero siempre da resultados innecesarios", señala Arce. "Las migraciones no se pueden parar, puedes dificultarlas o encanallarlas, pero las vallas y todo el control fronterizo son solo disuasorios. Todos los muros del mundo están llenos de sitios para cruzarlos", reflexiona Lucila Rodríguez. El equipo de porCausa cifra en al menos 700 millones el dinero que España lleva invertido desde 2015 en el control fronterizo, principalmente centros de detención de migrantes, vuelos de deportación y sistemas de radares en frontera.Desde el sector denuncian la mala gestión migratoria de España y Europa que han externalizado a países que "no lideran ningún ranking de derechos humanos" la cuestión migratoria. Turquía, Marruecos, Argelia o incluso Libia, un estado fallido en toda regla, tienen convenios para controlar la migración. A pesar de SIVE y Frontex y los millones que se entregan a países africanos, los resultados son pobres y suelen dar, como vimos en el muelle de Arguineguín y ahora en los polígonos industriales de Ceuta, con las personas migrantes hacinadas en condiciones infrahumanas, "solo hay una visión de negocio en el fomento de la seguridad militarizada, pero no hay una infraestructura ni políticas sociales o humanitarias a la altura", denuncia Arce. Otro paradigma migratorioEl trabajo de las instituciones que trabajan con la migración es elocuente respecto al perfil de los inmigrantes que llegan a España, no solo durante esta crisis. La mayoría no se quieren quedar en España. Si son subsaharianos tienen a nuestro país como ruta de paso hacia el norte de Europa. En cambio, los marroquíes sí deciden, en mayor medida, quedarse en España.La otra realidad es el inmenso coste económico que migrar implica para estas personas. "No hay ningún inmigrante que llegue a España sin gastarse un mínimo de 1.500 euros, en la estimación más asequible", cuenta Lucila, que aboga por crear un paradigma más accesible y regularizado para emigrar a Europa. Según APDHA , 1.717 personas perdieron en 2020 la vida intentando llegar a España, la cifra más alta desde que existen registros.Pero, ¿y si hubiera una alternativa a las fronteras actuales? Por ello proponen crear un sistema de solicitudes en las embajadas, incluyendo un depósito monetario en instituciones bancarias europeas y un sistema de plazos asequibles y asumibles. "Acabaríamos con las mafias y la trata y ahorraríamos además el dinero que dedicamos a luchar contra ellas", apunta Arce.Para porCausa hay una veta de oportunidad en la migración que nos aleja del estupor de esta crisis. "Siempre enfocamos el tema migratorio desde los derechos humanos, pero podríamos hacerlo con perspectiva económica. España necesita de más movimiento de capital humano. La gente tiene que entender que cuando vienen inmigrantes no viene a quitarles su trozo del pastel, sino que con ellos, el pastel se hace más grande, gracias a sus impuestos indirectos y directos". Hay muchos países del mundo que tienen sistemas de este tipo, "y funcionan con muchísimo éxito, como es el caso de Nueva Zelanda o incluso de Uganda". Conectando esta visión con las turbulentas aguas de Ceuta y con la llegada de cientos de jóvenes, podemos imaginar cómo se balancea la curva demográfica española, una de las más envejecidas de la OCDE . Un vecino cada vez más incómodoTodas las miradas puestas en Rabat. La apuesta del reino alauí para presionar a España por la hospitalización del líder Polisario, a falta de más explicaciones oficiales, llega con la situación social in extremis. Esta crisis está ligada a la pobreza de la población marroquí, con un PIB per cápita de menos de 3.000 euros, "pero no hablamos del Estado marroquí, porque no es un país especialmente pobre en el contexto africano. Tiene un poder que acumula dinero y que no usa las ayudas al desarrollo para mejorar la vida de sus habitantes", señala Lucila.La pandemia ha paralizado el turismo, que es uno de los motores económicos populares y que inyecta liquidez en una economía informal que según algunos análisis es del 30%. A la falta de turistas se añade la crisis económica especialmente aguda en el Rif del norte de Marruecos y en los sectores más vulnerables, como son las centenares de porteadoras que con el cierre de los pasos fronterizos se han quedado sin trabajo. Para consuelo de España, la expulsión de los marroquíes o argelinos si está más sistematizada y se realiza rápidamente, no como ocurre con los países subsaharianos.La solución a esta crisis llegará con concesiones a Marruecos o con la confrontación desde los fondos europeos, lo cual alargará la situación, "pero la experiencia nos dice que, tras esto, vendrá una valla más grande y más millones para el Rey Mohamed VI. Todo inútil, porque no hay sistema que pueda controlar a miles de personas, como vemos ahora", lamenta Arce.Otro aspecto preocupante es la cuestión de seguridad con Marruecos. Los países vecinos son estrechos colaboradores en materia terrorista y ese es un tema en el que la cooperación es innegociable, ya que lo contrario es incrementar el riesgo de sufrir ataques, "pero tampoco puedes permitir que Marruecos se salga con la suya. España y Europa deben negociar los Fondos Europeos que Marruecos recibirá en un futuro, esa es la única baza". La guerra política ha comenzado, pero es una guerra abierta por Marruecos disparando con su propia población.

