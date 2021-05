https://mundo.sputniknews.com/20210526/yihadistas-aprovechan-la-crisis-migratoria-de-ceuta-para-colarse-en-espana-1112573169.html

Yihadistas aprovechan la crisis migratoria de Ceuta para colarse en España

El CNI está tratando de dar con su paradero. Ingresaron en territorio español también miembros del Ejército marroquí camuflados. 26.05.2021, Sputnik Mundo

Entre los cerca de 9.000 migrantes que llegaron al Tarajal durante la segunda semana de mayo, se encontraban radicales que habían huido de Siria. Se trata de un grupo de individuos con un número indefinido de integrantes que estaban siendo vigilados por los servicios antiterroristas marroquíes, a los que habían perdido la pista. Así lo confirma La Vanguardia en un artículo publicado el 25 de mayo, en el que aseguran que España se encuentra trabajando con el país vecino para encontrar a los yihadistas que "identificaron" con absoluta claridad entre las imágenes que se difundieron en los medios de comunicación de los migrantes que cruzaron la frontera de El Tarajal. Asimismo, se cree que también se colaron miembros del Ejército marroquí, camuflados entre las personas que aspiraban a alcanzar mejores circunstancias de vida. Por el momento, el CNI, al igual que la Guardia Civil y Policía Nacional, han reforzado su presencia en Ceuta. No solo para dar con este grupo de radicales, también por el preocupante número de menores que llegaron al país. Se calcula que entraron cerca de 1.500 menores no acompañados, el más pequeño tiene cuatro años, y que de ellos, 500 deambulan por la ciudad y otro número se ha escondido en casas de familias musulmanas que les dan cobijo.Situación actual en Ceuta y antecedentesRecientemente la ciudad autónoma de Ceuta ha vivido la mayor crisis migratoria de la historia de España. Desde el domingo 16 hasta el martes 18 de mayo, la frontera de El Tarajal vivió una auténtica crisis sin precedentes que mantuvo en vilo a la mayoría de los vecinos ceutíes. Se cerraron comercios y colegios después de que algunos padres decidieran no llevar a sus hijos a clase por la crisis migratoria que se estaba viviendo. Se calcula que entraron alrededor de 9.000 migrantes de los cuales se devolvieron a su país de retorno unos 7.000 según los últimos datos oficiales aportados por el Ministerio de Interior. Al parecer, Marruecos relajó la vigilancia en su lado de la frontera a modo de protesta por la acogida en España del líder del Frente Polisario Brahim Ghali para ser tratado de cáncer y de coronavirus en el país. El miércoles 19 Marruecos volvió a establecer vigilancia en su lado de la frontera y cortó el flujo migratorio hacia Ceuta.

