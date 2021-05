https://mundo.sputniknews.com/20210529/que-hay-detras-de-la-crisis-migratoria-en-ceuta-1112681677.html

¿Qué hay detrás de la crisis migratoria en Ceuta?

¿Qué hay detrás de la crisis migratoria en Ceuta?

Tras la intensificación de la ola migratoria hacia el enclave español en territorio africano, la Ciudad Autónoma de Ceuta, la especialista en estudios árabes e... 29.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-29T06:27+0000

2021-05-29T06:27+0000

2021-05-29T06:31+0000

gps internacional

crisis migratoria en ceuta

covid-19

inmigrantes

marruecos

ceuta

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1d/1112681806_16:0:626:343_1920x0_80_0_0_20030f67b76ed3fc591950dcb64e4102.png

¿Qué hay detrás de la crisis migratoria en Ceuta? Tras la intensificación de la ola migratoria hacia el enclave español en territorio africano, la Ciudad Autónoma de Ceuta, la especialista en estudios árabes e islámicos, Ana Laura de León, dialogó con GPS Internacional para analizar cómo influirá ello en el relacionamiento bilateral entre España y Marruecos.

El conflicto diplomático que tiene enfrentados a España y Marruecos, tiene en su expresión más visible la oleada de migrantes marroquíes y subsaharianos a Ceuta, promovida por Rabat. Según señalan los expertos, ello estaría impulsado por un intento de Marruecos de imponer a la UE la agenda de Trump sobre el Sahara Occidental. Al respecto, "aunque este fenómeno no es algo nuevo, sí lo es la cantidad de gente en un lapso tan corte de corto tiempo," sostuvo De León. Aumenta la tensión política ante la ola de migrantesAl respecto, "la situación se ha complejizado debido a una ola migratoria sin precedentes, en la que se calcula que cerca de 10.000 personas intentaron cruzar al enclave español, siendo 6.000 de ellas devueltas al territorio marroquí", indicó la directora del Centro de Estudios Árabes e Islámicos. Se espera que se continuará con el proceso de reintegro, "ante lo cual se advierten problemas con los menores de edad y aquellas personas que podrían afrontar severas consecuencias en sus países de origen", sostuvo.Entre los principales factores, "podríamos mencionar la omisión de las protección de las fronteras por parte de Rabat, lo cual está estrechamente relacionado con las diferencias en torno al territorio correspondiente al Sahara Occidental", indicó. Por su parte, "si bien España recibió la solidaridad del resto de los países europeos, los cuales exhortaron a Marruecos a cooperar para desescalar la situación, este hecho vuelve a poner sobre la mesa el debate en torno a la política migratoria europea", concluyó. En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el internacionalista argentino Juan Pablo de María, con quien dialogamos sobre la actualidad política argentina. Nuevo aniversario de la Revolución de Mayo en Argentina La capital de Argentina suspendió por segundo año consecutivo las celebraciones del 25 de mayo. Al respecto, "este aniversario patrio se conmemora en medio de una coyuntura compleja ante el ascenso de contagios y muertes provocadas por el COVID-19", lamentó. En ese marco, "más allá de manifestaciones contrarias de grupos minoritarios, la tarea del Gobierno ha sido cuidar la vida con sensibilidad social, particularmente con aquellos que padecen las consecuencias más severas", indicó Di María. Por su parte, en lo que refiere a la negación por parte de Colombia a la entrada a su territorio del activista argentino, Juan Grabois, "él es reconocido públicamente como un importante líder de movimientos sociales y defensor de los Derechos Humanos", indicó. Al respecto, "es importante señalar que Grabois iba en calidad de observador ante la intensificación de las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, el cual ha violado sistemáticamente los Derechos Humanos de los manifestantes", concluyó. Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre las implicaciones políticas y económicas en torno al ascenso estructural de China en el sistema internacional. ¿Dónde quedan las historias todavía no filmadas?En el cierre cultural, estuvimos en contacto con el director, guionista, montajista y docente, Guzmán García, con quien dialogamos sobre su documental Ficción, el cual trata sobre los guiones de largometraje que no llegan a ser filmados en Montevideo. El documental se estrenará el primero de junio en la plataforma MÁS CINEMATECA.

crisis migratoria en ceuta

marruecos

ceuta

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

аудио, crisis migratoria en ceuta, covid-19, inmigrantes, marruecos, ceuta, colombia