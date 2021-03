https://mundo.sputniknews.com/20210329/biden-cierra-una-epoca-con-rusia-y-china-y-abre-una-nueva-confrontacion-1110553345.html

Biden cierra una época con Rusia y China y abre una nueva confrontación

Biden cierra una época con Rusia y China y abre una nueva confrontación

Desde 1979, EEUU y las multinacionales convirtieron a China en la factoría del mundo y creyeron que podrían cooptarla al sistema occidental gracias a su

2021-03-29T16:29+0000

2021-03-29T16:29+0000

2021-03-29T16:23+0000

firmas

internacional

confrontación

joe biden

china

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1110554144_0:453:2659:1949_1920x0_80_0_0_f9a3bdaaea690eacaa6b5eda2a565eda.jpg

Desde 1979, EEUU y las multinacionales convirtieron a China en la factoría del mundo y creyeron que podrían cooptarla al sistema occidental gracias a su política de colaboración económica. Fue así como perdonaron la represión en la plaza Tiananmen en 1989 y cerraron los ojos, a cambio de la mano de obra barata que ofrecía China a las grandes transnacionales. Esto les permitió hacer enormes ganancias, reduciendo los salarios de los trabajadores europeos y de EEUU, haciendo desaparecer pueblos enteros, enviando generaciones de trabajadores a la desocupación y convirtiendo fábricas y regiones enteras en chatarra oxidada. En el caso de Rusia, fue lo opuesto. A partir de los eventos de 1989 que llevaron a la disolución de la Unión Soviética y a la terminación de la Guerra fría, siempre tuvieron una enorme desconfianza, que fue evolucionando hacia una política agresiva de expansión de la OTAN hacia el este llegando hasta las fronteras mismas de Rusia, a pesar de que su rival militar, el Pacto de Varsovia, se había disuelto en 1991.Rusia y la OTAN: de socios a "enemigos estratégicos"La luna de miel con EEUU y la OTAN duró muy pocos años. En 1999 la OTAN bombardeó Belgrado, la capital de Serbia un aliado de Rusia, el primer bombardeo a una ciudad europea desde la Segunda Guerra Mundial y por primera vez actuó por fuera de su territorio con la invasión a Afganistán en 2003 y el ataque a Libia en 2011. En 1990, para comprar la voluntad de la URSS y su presidente Mijail Gorbachov y garantizar que no se opondría a la unificación de Alemania, los líderes occidentales aseguraron que la OTAN no llevaría sus tropas hacia el este. Pero desde entonces, la alianza militar se extendió en tres oleadas incorporando a los países centrales que antes formaron el Pacto de Varsovia, los Balcanes y los Países Bálticos, adentrándose en los terrenos de la ex URSS.En 2008, cuando la OTAN se hizo presente en Georgia, Rusia reaccionó. Ya lo había advertido Vladimir Putin, en su célebre discurso de Munich el año anterior: la expansión de la OTAN "es una seria provocación que reduce el nivel de confianza mutua, y tenemos el derecho de preguntar: ¿contra quién se pretende la expansión? ¿Y qué pasó con las garantías de nuestros socios occidentales después de la disolución del pacto de Varsovia?".En 2014, cuando la Unión Europea quiso forzar el ingreso de Ucrania y avanzar en su accesión a la OTAN, se desató la crisis latente. Cuando el nuevo Gobierno de Kiev inició la guerra contra las regiones de Donetsk y Lugansk en el oriente, Crimea se reincorporó a Rusia y el país recuperó Sebastopol, la base militar y ciudad heroica de la II Guerra Mundial.En esa ocasión, Putin dijo: "Estamos en contra de que la alianza militar ande como dueña de casa en nuestro patio, cerca de nuestra casa y de nuestros territorios históricos. No me puedo imaginar ir a Sebastopol de invitado de la OTAN... Mejor que ellos vengan de invitados nuestros a Sebastopol".Esta política agresiva continúa avanzando, al punto que la OTAN está revisando la vieja denominación de Rusia como "socio", incluida en la concepción estratégica aprobada en 2010 en Lisboa, para endilgarle la definición de "enemigo estratégico".China, de semillero de mano de obra barata al nuevo gran enemigoMientras los tanques se dirigían hacia el este, las grandes multinacionales apostaban todo a China. Durante todo ese tiempo mantuvieron bien guardados los principios. No se habló de democracia, de censura, de soberanía de Taiwán, de soberanía de Hong Kong, porque donde manda el capital no mandan otros derechos. Creían que podían lograr, por la vía de la integración económica, una China dócil que se aviniera a los designios occidentales. Pero en su lugar surgió un gigante económico que está por ser la primera economía mundial, con un poderoso ejército y un dominio cada vez mayor de la tecnología y las comunicaciones, que disputa un espacio global y no se somete a los dictados de Washington.Biden se ha dado cuenta del gigante que crearon en estos 40 años y está operando un giro drástico. En parte, es una continuidad de la política de Donald Trump, pero ahora es más estratégica: repudia la visión de las últimas décadas de que la interdependencia económica entre los dos países podría moderar los conflictos, que fue el mantra de las administraciones demócratas, desde Bill Clinton hasta Barack Obama, quien hablaba de manejar "el pacífico ascenso" de China. El nuevo enfoque está centrado en ganar aliados para contrarrestar a Pekín e impedir que gane una ventaja crítica en tecnologías de punta. A diferencia de la Guerra Fría, que fue esencialmente una competencia militar, esta vez el eje es la tecnología: 5G, inteligencia artificial, computación cuántica, robótica y ciencias humanas.Según The New York Times, el enfoque es "ir más rápido que China", a través de inversiones en tecnologías como semiconductores, inteligencia artificial y energía, rediseñar las cadenas de valor para tener control de procesos industriales claves. Por eso Intel ha anunciado que invertirá 2000 millones de dólares en dos fábricas en Arizona para no seguir dependiendo de la producción de semiconductores en Taiwán. Es el final de una construcción post guerra fría que asumió que los intereses de ambas potencias estaban entrelazados. "Esta es la política en la que mayor nivel de acuerdo bipartidista se puede llegar", dijo Douglas Holtz-Eakin, exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso. "Odiar a China es un gran sentimiento bipartidista".La hipocresía de los "derechos humanos" y la "soberanía" Todo esto se envuelve tras la piel de oveja de los derechos humanos y de la civilizadora cultura occidental que viene a rescatar a China. De ahí el énfasis en la ciudad de Hong Kong, un viejo enclave colonial inglés que revirtió a China en 1999 pero que se mantuvo como una región administrativa especial bajo el lema de "Un país, dos sistemas", con una amplia autonomía.La reversión pacífica de la ciudad a China fue un reflejo tardío de la Guerra de las Malvinas del Reino Unido contra Argentina en 1982, pues si bien el viejo imperio ganó en la confrontación contra un país pobre, esta fue su mayor conflicto militar de posguerra y le dejó el mayor número de víctimas desde 1945. Pero Hong Kong era distinto. En pleno furor de la expansión económica china, con las multinacionales bailando de contentas por las pingües ganancias que salían de las factorías asiáticas, Londres prefirió ceder antes que tener una confrontación militar, ya no con Argentina, sino con la potencia asiática en ascenso.No existe ninguna razón por la cual Atlanta, Manchester, Marsella o Munich, escapen a la legislación de su país, convirtiéndose en enclaves independientes, aunque esto se haga a nombre de los derechos humanos o de la protección de las aves. Lo mismo en el caso de Taiwán, a 180 km del continente (menos que la distancia entre Nueva York y Washington), a donde huyó el gobierno nacionalista del Kuomintang tras el triunfo de la revolución en 1949. Desde 1971 la isla no es miembro de las Naciones Unidas y apenas un puñado de países la reconocen. La reunificación es apenas un asunto pendiente que sucederá tarde o temprano. Afilando la punteríaComo la OTAN ya decidió que su ámbito de acción no es solo la defensa de sus miembros ante un ataque militar a uno de ellos, el concepto elástico de "defensa" abarca cualquier cosa y cualquier lugar. Por eso, el secretario de la OTAN, Jeans Stoltenberg, advirtió: "China se nos acerca, invierte en nuestra infraestructura crítica", y es necesario "encarar las consecuencias de seguridad del ascenso de China y del cambio en la balanza global del poder”, porque "China no comparte nuestros valores", como se puede ver en Hong Kong, y "en la forma en que minan las reglas del orden mundial".El secretario de Estado de EEUU Anthony Blinken agregó en la reunión de cancilleres de la OTAN en Bruselas este 24 de marzo: "el comportamiento coercitivo de Pekín amenaza nuestra seguridad colectiva y prosperidad y está trabajando activamente en minar las reglas del sistema internacional y de los valores que nosotros y nuestros aliados compartimos". ¿Cuándo China atacó a algún país, amenazando la seguridad colectiva y la prosperidad de la OTAN, y menos que menos en territorio de la Alianza? ¿Cuándo "minó" las reglas del sistema internacional? Después de 40 años de estrecha colaboración económica, ahora los gerentes de las grandes multinacionales y sus representantes políticos descubren que no comparten los mismos valores.Un hueso duro de roerNo va a ser fácil para EEUU girar 180 grados en su relación con China, porque ya no es más el empobrecido país de Mao Tse Tung y no se va a dejar imponer la voluntad imperial. Por eso en febrero, el presidente Xi Jing Ping dijo: "EEUU es la mayor amenaza para el desarrollo de nuestro país y de nuestra seguridad" y en la primera reunión sostenida por altos funcionarios de la nueva administración de Biden con funcionarios chinos en Alaska el 18 de marzo, el representante del país asiático, Yang Jiechi, contestó a los funcionarios de EEUU: "No creo que la mayoría de países del mundo reconozcan los valores universales promovidos por EEUU, o que las opiniones de EEUU representen a la opinión pública mundial. Y esos países no reconocerán que las reglas hechas por un pequeño número de personas sean la base del orden internacional". Si antes la dupla EEUU-China parecía el centro de la economía mundial, ahora la tendencia es hacia un difícil, y no se sabe qué tan posible desacople, acompañado de amenazas, sanciones, agresiones, todas envueltas en el dulce ropaje de los derechos humanos.

/20210319/el-kremlin-rehusa-hablar-de-guerra-fria-pero-advierte-que-rusia-se-prepara-para-ella-1110172790.html

/20190507/como-urss-intento-entrar-ser-miembro-otan-1087127848.html

/20210324/la-gota-que-colmo-el-vaso-ucrania-pierde-la-guerra-por-recursos-contra-crimea--1110376856.html

/20210315/critica-entre-bromas-eeuu-perdio-ante-china-en-la-batalla-por-el-siglo-xxi-1109985194.html

/20191106/que-tanto-pierden-eeuu-y-china-con-su-guerra-comercial-1089227872.html

/20210319/biden-usa-poderes-de-guerra-para-suministros-en-su-guerra-de-vacunas-contra-rusia-y-china-1110174126.html

/20210316/la-otan-busca-evitar-errores-y-una-escalada-en-las-relaciones-con-rusia-1110013390.html

/20210316/el-acercamiento-entre-rusia-y-china-una-amenaza-para-la-otan-1110033620.html

china

eeuu

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Patricia Lee Wynne https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/30/1056033079_12:0:177:164_100x100_80_0_0_c09defc2a971a8fff90f621afb987205.jpg

Patricia Lee Wynne https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/30/1056033079_12:0:177:164_100x100_80_0_0_c09defc2a971a8fff90f621afb987205.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Patricia Lee Wynne https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105603/30/1056033079_12:0:177:164_100x100_80_0_0_c09defc2a971a8fff90f621afb987205.jpg

firmas, confrontación, joe biden, china, eeuu, rusia