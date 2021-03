https://mundo.sputniknews.com/20210324/la-gota-que-colmo-el-vaso-ucrania-pierde-la-guerra-por-recursos-contra-crimea--1110376856.html

La gota que colmó el vaso: Ucrania pierde la 'guerra' por recursos contra Crimea

Kiev podría enfrentarse a grandes problemas vinculados con el déficit de agua potable para el año 2050 debido a la contaminación de sus ríos y del cambio

Kiev podría enfrentarse a grandes problemas vinculados con el déficit de agua potable para el año 2050 debido a la contaminación de sus ríos y del cambio climático, informó el jefe de la Inspección estatal ecológica de Ucrania, Andréi Malevani. Esta es una noticia muy preocupante para los 41 millones de habitantes que tiene el país.Según el alto funcionario, en la actualidad el nivel de concentración de sustancias tóxicas en los ríos del país europeo supera las normas establecidas entre 30 y 40 veces. Entretanto, las reservas de agua limpia en Ucrania se reducen "a un ritmo catastrófico", agregó. A diferencia de Crimea, Ucrania no tiene a nadie que le pueda ayudar de forma gratuita y Kiev no tiene mucho dinero para pedir ayuda a los países occidentales.Según el pronóstico del Instituto ucraniano de problemas acuáticos y de mejora de la tierra, "para 2050 Ucrania tendrá que importar el agua potable". Es decir, en las próximas tres décadas el déficit del líquido se convertirá en uno de los principales problemas del país europeo. La compra de este recurso indispensable supone una carga adicional para el presupuesto del país que ya se enfrenta a una situación económica deplorable.La inspección ecológica encabezada por Malevani prevé solicitar que las autoridades nacionales endurezcan la legislación en cuanto al uso de los recursos acuáticos. Además, el organismo planea organizar el monitoreo permanente del estado del agua potable en los embalses, ríos, lagos y estanques del país. El posible déficit de los recursos acuáticos en Ucrania en gran medida está vinculado con la emisión accidental o deliberada de sustancias peligrosas en el agua, el mal estado de los desagües y la contaminación de los embalses. Según la inspección, "la protección de los recursos acuáticos de Ucrania debe convertirse en una tarea prioritaria ya que se trata de la vida de millones de personas".Pero ¿cuál es la diferencia clave en la situación con el agua potable entre Ucrania y Crimea, su antigua región que en 2014 se incorporó en la Federación de Rusia?Las sequías azotan tanto a Crimea como a UcraniaLos especialistas en meteorología vaticinan que Ucrania también sufrirá sequías. En los próximos años al país europeo le espera un aumento de los días secos durante los veranos, lo que podría resultar en la pérdida de cosechas y la propagación de malas hierbas e insectos. Este será un gran problema para Kiev porque el sector agrario aporta aproximadamente el 10% del PIB ucraniano.Este país, que corre el riesgo real de no ser capaz de abastecerse del agua, continúa amenazando a Crimea con sequías duraderas. Pero hasta ahora Kiev ha sido incapaz de intimidar a las autoridades rusas en la península. Esto tiene que ver con el hecho de que Moscú tiene preparado un plan para suministrar a Crimea y Sebastopol el volumen de agua necesario.Kiev ya había prometido impedir la realización del proyecto ruso encaminado a abastecer la península con agua potable. Rusia tiene previsto construir instalaciones desalinizadoras porque Ucrania bloquea el flujo de agua a través del canal que conecta el río Dniéper con Crimea. Esta política de Kiev tiene que ver con sus intentos de privar a los habitantes de la península de los recursos básicos. De esta manera Kiev los castiga por elegir unirse a Rusia en 2014.Crimea, que ya siente el déficit de precipitaciones, desde hace años hace frente al peligro de una sequía a gran escala. El calentamiento global podría empeorar la situación considerablemente. Según el jefe del Centro Hidrometeorológico de Rusia, Román Vilfand, en los próximos años el clima en la península podría cambiar.El especialista no vinculó la sequía en Crimea con el bloqueo del flujo de agua, sino con los procesos climáticos globales. Vilfand puso de relieve que el planeta está viviendo una redistribución de precipitaciones. También dijo que el Centro vaticina una reducción de la pluviosidad en toda la parte sur de Rusia, lo que podría ocasionar el cambio de clima en estos territorios al tipo desértico. Ucrania, que se encuentra en las mismas longitudes que el sur de Rusia, corre el mismo riesgo.¿Es posible la cooperación entre Kiev y Moscú?Rusia sí es capaz de hacer frente al problema de las sequías en Crimea y está dando pasos concretos en este ámbito: diferentes organismos estatales ya presentaron sus proyectos para solucionar el problema con los recursos acuáticos de la península. Rusia es un país grande que no dejará a ninguna parte de su territorio sin agua, sin importar las dificultades que puedan traer consigo las obras para abastecer a la península. Existen varias opciones para suministrar agua potable a este territorio y la construcción de las plantas desalinizadoras es solo una de ellas.En contraste, Ucrania carece de recursos necesarios para solucionar sus problemas con el agua por sí sola. Es incluso posible que en el futuro Kiev dependa de los suministros del agua de Rusia. Kiev efectivamente se encuentra en la misma situación que Crimea. La única diferencia es que los problemas de la península y los de Ucrania tienen orígenes distintos. Pero sí pueden tener la misma solución.Sería incorrecto decir que con el paso del tiempo Ucrania podría obtener agua de Crimea. Esto es bastante improbable si tenemos en cuenta la situación actual con los recursos acuáticos en este territorio. Pero seguramente es más lógico para las autoridades ucranianas cooperar con Moscú para resolver sus problemas que con los países occidentales. Esto sería más viable desde el punto de vista económico.Desde hace tiempo quedó claro que para EEUU y la UE Ucrania es una plataforma para librar un conflicto subsidiario contra Rusia, un proveedor de materias primas y de mano de obra barata. A los países occidentales no le importan los problemas y las necesidades diarias de los habitantes de Ucrania. El principal obstáculo para la cooperación en ese ámbito es el prejuicio político de Kiev hacia Moscú. Aun así, todavía es posible que para 2050 la situación con la contaminación en Ucrania del agua mejore. Rusia también está interesada en esto porque varios ríos que atraviesan el territorio ucraniano también fluyen por su territorio. Sin embargo, la cuestión de las sequías no va a desaparecer y para ambas naciones sería mejor afrontarla juntos. Para esto las autoridades ucranianas tienen que dejar atrás el estigma político que guardan hacia Moscú desde hace siete años.

