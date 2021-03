https://mundo.sputniknews.com/20210315/critica-entre-bromas-eeuu-perdio-ante-china-en-la-batalla-por-el-siglo-xxi-1109985194.html

Crítica entre bromas: EEUU perdió ante China en la batalla por el siglo XXI

El comediante y presentador estadounidense Bill Maher postuló que China vuelve más dominante en el escenario mundial mientras EEUU discute sobre las "guerras...

"No vas a ganar la batalla del siglo XXI si eres un pueblo tonto, y los estadounidenses son un pueblo tonto", empezó Maher. "Esa es la clásica frase de Lawrence de Arabia cuando Lawrence les dice a sus aliados beduinos que mientras sigan siendo un montón de tribus que se pelean, seguirán siendo un pueblo tonto. Pues bien, ahora somos el pueblo tonto", argumentó el presentador. Mientras que los chinos no son gente tonta. "Son tan serios como una pelea en la cárcel", dijo.Continuó con la comparación de las distintas maneras de los dos países de resolver los problemas internos. China logra hacer las cosas, a diferencia de EEUUA pesar de las críticas hacia el Gobierno de China el presentador continuó argumentando que China es capaz de desarrollar y resolver rápidamente los problemas mientras Estados Unidos debate cuestiones partidistas."En dos generaciones, China ha construido 500 ciudades enteras desde cero, ha sacado a la mayoría de su enorme población de la pobreza a la clase media y ha acaparado en su mayor parte el mercado del 5G y de los productos farmacéuticos. Y compró África", dio ejemplos Maher.Además mencionó la iniciativa china de la Ruta de la Seda, calificándola del mayor proyecto de infraestructura en la historia que debería unir grandes partes de Asia, Europa y Oriente Medio. Maher también comparó la capacidad de China para desarrollar sus infraestructuras con rapidez en comparación con la de EEUU señalando que la construcción del gran Túnel de Boston tardó 16 años en completarse. "China levantó una vez un rascacielos de 57 pisos en 19 días. Demolieron y reconstruyeron el puente Sanyuan de Pekín en 43 horas", afirmó Maher. "Nosotros nos damos un atracón de trabajo. Ellos se dan un atracón de construcción".Maher alabó la gestión de China de la pandemia de coronavirus, señalando que construyó un enorme centro de cuarentena en 10 días al principio de la pandemia que apenas se utilizó."No estamos perdiendo ante China. Hemos perdido", enfatizó Maher. "Simplemente, aún no han llegado todas las devoluciones".Guerras culturales de EEUU que impiden su progresoContinuando con su sombría evaluación de EEUU, que en su opinión está empantanado por las "guerras culturales" y el debate sobre cuestiones partidistas, Maher señaló la lentitud de acciones."Vemos un problema y lo ignoramos, mentimos sobre él, nos peleamos por él, lo litigamos sin cesar, le ponemos una cláusula de caducidad, lo echamos a la calle y luego redactamos un proyecto de ley cuya solución a medias no entra en vigor hasta dentro de 10 años", expresó.Por su parte, "China ve un problema y lo soluciona. Construyen una presa. Nosotros debatimos qué nombre ponerle". "A nivel nacional, hemos estado teniendo la semana de la infraestructura cada semana desde 2009, pero nunca hacemos nada", agregó Maher. "La mitad del país está teniendo una interminable competición para decidir si el Sr. Patata tiene un pene, y la otra mitad cree que tenemos que detener a la gente lagarto porque comen bebés", continuó.Maher se refería a la reciente controversia sobre el cambio de marca del juguete Señor Patata (o Señor Cara de Papa) a solo Patata en un intento de hacerlo neutral en cuanto al género, así como a la teoría de la conspiración QAnon que gira en torno a la gente lagarto.Por último, Maher acusó al alcalde demócrata de Nueva York, Bill de Blasio, de degradar los estándares escolares al eliminar el mérito y sustituirlo por un sistema de lotería para la aceptación en las escuelas de alumnos avanzados."¿Crees que China está haciendo eso, dejando que la corrección política se interponga en el camino de nutrir a sus mejores y más brillantes?", continuó Maher. "¿Creen que las universidades chinas están ofreciendo cursos de La filosofía de Star Trek, La sociología de Seinfeld y Sobrevivir al próximo apocalipsis zombi? Eso es real y China también. Se están comiendo nuestro almuerzo. Y créanme, dentro de una hora, volverán a tener hambre", finalizó su intervención el presentador.

