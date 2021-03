https://mundo.sputniknews.com/20210316/vacunacion-en-pausa-por-que-suspenden-el-uso-de-astrazeneca-1110012567.html

Vacunación en pausa: ¿por qué suspenden el uso de AstraZeneca?

MOSCÚ (Sputnik) — Desde el 7 de marzo varios países del mundo suspendieron el uso de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, tras informes sobre graves... 16.03.2021, Sputnik Mundo

El 7 de marzo, las autoridades de Austria anunciaron su decisión de retirar un lote de la vacuna después de que una mujer inmunizada muriera por trombosis múltiple, mientras que otra fuera diagnosticada con embolia pulmonar.A pesar de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) declaró que "no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no figuran como efectos secundarios de la vacuna", Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo siguieron el ejemplo de Austria y suspendieron por precaución el uso del lote sospechoso (ABV5300).En total, este lote de un millón de dosis fue distribuido entre 17 miembros de la Unión Europea, entre ellos España.Otras suspencionesAusencia de pruebasEl comité de seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos afirmó que investigará todos los incidentes ocurridos con personas inmunizadas y examinará todos los datos disponibles para determinar si la vacuna podría provocarlos.El regulador comunicó que celebrará una reunión extraordinaria el 18 de marzo "para resumir la información recopilada y abordar cualquier medida adicional que pueda ser necesaria".La EMA también confirmó que durante la investigación, el regulador parte de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca superan los riesgos relacionados con el fármaco."No vemos ningún problema en continuar la campaña de vacunación con este medicamento", dijo el jefe de la unidad de amenazas biológicas a la salud y vacunas de la agencia, Marco Cavaleri.A su vez, la portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Harris, subrayó que por ahora no existen pruebas de que los problemas con la sangre sufridos por pacientes en varios países de Europa fueron provocados por la vacuna.Recordó que en el Reino Unido fueron vacunados con ese fármaco más de 10 millones de personas sin que se registraran efectos secundarios graves, y subrayó la necesidad de continuar las campañas de vacunación para salvar vidas y evitar el desarrollo de las formas graves del COVID-19.La propia AstraZeneca comunicó el 12 de marzo que no había hallado pruebas de que su vacuna genere riesgo de formación de coágulos de sangre."Un análisis de nuestros datos de seguridad en más de 10 millones de registros no ha revelado evidencia alguna de un riesgo elevado de embolia pulmonar o de trombosis venosa profunda en ningún grupo de edad y de género, en ningún lote, en ningún país particular", afirmó la farmacéutica en un comunicado.Subrayó que el número de casos de esa enfermedad en los vacunados es "significativamente menor de lo que se podría esperar entre la población general".

