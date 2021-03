https://mundo.sputniknews.com/20210301/por-que-la-vacuna-de-astrazeneca-es-impopular-en-alemania-1109374094.html

Por qué la vacuna de AstraZeneca es impopular en Alemania

La vacuna de AstraZeneca tiene mala reputación en Alemania. Muchos ciudadanos que pueden vacunarse se niegan a hacerlo, mientras que los que sí quieren, no son... 01.03.2021, Sputnik Mundo

Hasta ahora, la vacuna está siendo aplicada solo a los grupos prioritarios y está aprobada para el uso entre personas menores de 65 años, pero el Comité Permanente de Vacunación del Instituto Robert Koch (STIKO, por sus siglas en alemán) planea revisar las recomendaciones sobre su uso.Los ministros de los estados alemanes de Baden-Wurtemberg, Baviera y Sajonia piden que se administre a personas más jóvenes debido a la falta de aceptación en el grupo de edad prioritario. El producto de AstraZeneca ha sido rechazado por muchos alemanes después de que los medios de comunicación sugirieran que era menos eficaz en las personas mayores, lo cual fue desmentido por la empresa farmacéutica.En Colonia, los primeros policías están siendo vacunados con el medicamento de AstraZeneca. El centro de vacunación podría inocular a 500 personas al día, pero solo una cuarta parte de esta cifra se apunta. Los funcionarios creen que todo esto es resultado de una comunicación fallida, informa un vídeo de Welt.A pesar de las discusiones sobre la impopular vacuna y la falta de dosis, el ministro de Salud, Jens Spahn, confía en los primeros éxitos de la campaña de vacunación."Se espera que a finales de la próxima semana entreguemos un total de más de 11 millones de dosis de vacunas a los estados federales. Prevemos que algunos de los estados también alcanzarán su límite de capacidad", declaró Spahn citado por Welt. ¿Existe esperanza de viajar este año?Los operadores turísticos europeos apuestan por el verano boreal como temporada de viajes. Al mismo tiempo, está cobrando fuerza el debate sobre la libertad de circulación para las personas ya vacunadas. El eurodiputado del Partido Democrático Libre, Andreas Glück, exige que se levanten todas las restricciones de viaje para quienes se hayan vacunado porque una persona inoculada ya no es un peligro para los demás. Sin embargo, ética y legalmente, la libertad de movimiento no debería depender de si tienes o no un certificado de vacunación. "Vincular el ejercicio de los derechos fundamentales a un estado de salud es un tabú", afirma el abogado Volker Boehme-Nessler a Welt.

