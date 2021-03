https://mundo.sputniknews.com/20210312/la-oms-recomienda-continuar-la-vacunacion-con-el-farmaco-contra-covid-de-astrazeneca-1109878106.html

La OMS recomienda continuar la vacunación con el fármaco contra COVID de AstraZeneca

La OMS recomienda continuar la vacunación con el fármaco contra COVID de AstraZeneca

GINEBRA (Sputnik) — Los beneficios de la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca superan los riesgos por lo que se recomienda continuar la inmunización con... 12.03.2021, Sputnik Mundo

El 11 de marzo Dinamarca, Noruega, Islandia e Italia suspendieron el uso de la vacuna de la farmacéutica británica AstraZeneca después de que se informara de varios casos de formación de coágulos de sangre en las personas que se inocularon con ese medicamento, e incluso de la muerte por trombosis de un paciente vacunado. Antes, otros países como Austria, Letonia, Latvia y Estonia también pausaron la administración de la vacuna de AstraZeneca.Añadió que el Comité Consultivo de la OMS sobre seguridad de las vacunas está analizando los reportes sobre el fármaco de AstraZeneca.Subrayó que Dinamarca, Islandia y Noruega suspendieron el uso de la vacuna por precaución y, además, las informaciones de muertes y enfermedades tras la vacunación están relacionadas solo con un lote.Harris recalcó que las causas de trombosis se están estudiando y por el momento no está claro si se trata de una reacción a la vacuna.También recordó que hasta el 9 de marzo en el mundo fueron distribuidas 268 millones de dosis y, según los datos de la OMS, ningún país ha reportado muertes asociadas a las vacunas.Por su parte, las autoridades de Alemania mantienen la opinión de que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca es segura y eficaz, pero siguen evaluando los informes sobre efectos secundarios, declaró el ministro de Salud alemán, Jens Spahn."Dado lo que se conoce hasta la fecha, creemos que los beneficios de la vacuna son mayores que los riesgos asociados", señaló Spahn a la prensa.El Gobierno alemán, aseguró, toma muy en serio estos informes y, por supuesto, los revisa de inmediato y suele solicitar a la Agencia Europea de Medicamentos y el Instituto Paul Ehrlich realizar los análisis.Spahn recordó que el regulador europeo, tras consultar con los expertos, no detectó una relación entre "eventos tromboembólicos y las vacunación". El Instituto Paul Ehrlich, afirmó, también llegó a la misma conclusión.El titular señaló que los expertos siguen monitoreando la situación, pero llamó al sentido común en relación con los reportes de efectos secundarios ya que no siempre algunas enfermedades que surgieron después de la inmunización son causadas por la vacuna.

