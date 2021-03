https://mundo.sputniknews.com/20210310/la-asamblea-de-madrid-pone-en-jaque-el-adelanto-electoral-al-admitir-mociones-contra-ayuso-1109743110.html

La Asamblea de Madrid pone en jaque el adelanto electoral al admitir mociones contra Ayuso

La Asamblea de Madrid pone en jaque el adelanto electoral al admitir mociones contra Ayuso

"La Mesa de la Asamblea de Madrid considera que la Asamblea no está disuelta y admite a trámite las dos mociones de censura presentadas", adelanta la cadena pública RTVE.Ayuso acordó la disolución de la cámara este 10 de marzo (alrededor de las 12.00) en un movimiento que, según su versión, busca evitar la inminente de una moción de censura en su contra después de que sus socios de Gobierno (los liberales de Ciudadanos) se alinearan con el Partido Socialista para promover un movimiento similar en Murcia.Sin embargo, el decreto de disolución no fue publicado en el Boletín Oficial de la región, lo que abre un debate sobre si la Asamblea de Madrid todavía es hábil para admitir propuestas de censura al Gobierno autonómico, algo que es clave porque, de ser así, se detendría la convocatoria electoral.Aunque el decreto de Ayuso fue firmado antes de la presentación de las mociones de censura (sobre las 13.00), el órgano rector de la Asamblea se apoya en el hecho de que todavía no fue publicado para admitir las propuestas.Según la ley autonómica, en caso de acordarse un decreto de disolución de la Asamblea, este "se publicará en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y entrará en vigor en el momento de su publicación"."La ley es clara. La moción de censura se tiene que tramitar. Lo contrario sería un fraude", declaró Íñigo Errejón, líder de Más País, la matriz de Más Madrid, uno de los partidos de izquierdas que presentaron mociones contra Ayuso.Por su parte, la propia Ayuso defendió la vigencia de la disolución en una comparecencia ante los medios antes de que la Mesa de la Asamblea pusiera en jaque la convocatoria electoral.Las versiones contrapuestas ofrecidas por los distintos dirigentes políticos anticipan que el drama político surgido este 10 de marzo en Madrid abrirá en un embrollo jurídico que probablemente acabará determinando si la región va a elecciones o a un posible cambio de gobierno vía moción de censura.

