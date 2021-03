https://mundo.sputniknews.com/20210312/un-ano-de-pandemia-en-espana-heridas-sociales-y-economicas-que-tardaran-en-sanar-1109894356.html

Un año de pandemia en España: heridas sociales y económicas que tardarán en sanar

la evolución del coronavirus en españa

españa

Toda actividad comercial, educativa, cultural, de turismo y ocio, en definitiva, cualquier situación que implicara salir del hogar quedó paralizada durante casi dos meses.Fueron semanas en que los ciudadanos se vieron obligados a confinarse entre paredes: algunos con la suerte de poder teletrabajar, otros enfrentándose al virus desde sus puestos esenciales, y muchos sin empleo.A la incertidumbre ante una enfermedad desconocida y la desesperación por dar con mascarillas se sumó un desasosiego colectivo por las restricciones físicas y las evidentes consecuencias económicas de la crisis.Un cansancio que los expertos califican ahora de "fatiga pandémica", y que un año más tarde sigue empapando las calles españolas de pesimismo.Agotamiento en la trincheraEl pilar de la lucha contra el COVID-19 en España, como en todo el mundo, fue la labor de trabajadores esenciales como policías, personal de limpieza, transportistas y, sobre todo, aquellos que estuvieron más cerca del virus: los profesionales sanitarios.Pese al confinamiento y las duras restricciones que todavía hoy siguen activas, el coronavirus deja en el país un trágico recuento de 3,2 millones de contagios detectados y 72.000 fallecidos.Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad de España, durante la primera ola pandémica uno de cada cinco casos de COVID-19 se dio entre los trabajadores de hospitales y centros de atención primaria.El cansancio y deterioro en este colectivo es más evidente que nunca tras 12 meses de emergencia sanitaria, que se suman a una larga década de recortes y políticas austeras.El coronavirus cogió a la Sanidad española en precario y evidenció una serie de problemas estructurales del sistema, con tantas dificultades para encontrar personal que se tuvo que recurrir a estudiantes o personal jubilado para hacer frente a la crisis."Esta presión asistencial hace un año que dura y la gente ya está muy cansada, tanto física como mentalmente, porque no solo es en el trabajo, es llegar a casa y tener a tu hijo en aislamiento por casos de COVID en la escuela, problemas económicos, y otras dificultades del día a día", dice Oliver.Aunque sigue habiendo muchos ingresados, en los mismos centros donde se vivieron los peores momentos de la pandemia se abre ahora un resquicio de esperanza con las vacunas que ya recibieron cerca de 5,2 millones de ciudadanos.Desde el colectivo de sanitarios admiten que no ven todavía "una luz al final del túnel", porque los retrasos en la fabricación y distribución de dosis están prolongando el proceso más de lo esperado."Nosotros, vacuna que llega, vacuna que ponemos, sean domingos o festivos. No tenemos ningún problema en trabajar para vacunar a la población, porque sabemos que es la única manera que tenemos de hacer frente a este virus, pero desearíamos tener más vacunas", concluye Oliver.Negocios que no quieren morirMientras los sanitarios luchaban en los hospitales y la gente se quedaba en casa, tuvieron que bajar la persiana restaurantes, bares, hoteles, pequeños comercios y establecimientos considerados no esenciales.El escenario de alarma que iba a durar dos semanas se alargó dos meses, y luego vinieron otros diez con duras medidas para limitar la actividad social que todavía hoy se mantienen y que afectan sobre todo a la hostelería.Esto dejó en una situación dramática a empresarios y trabajadores del sector, arrojándoles a la ruina pese a haber sobrevivido crisis anteriores."Hemos compartido y desgraciadamente todavía compartimos sufrimientos muy duros, de gente que ven cómo su empresa se está desintegrando, no la pueden salvar y no hay una solución por parte de las instituciones, porque más que ayudas lo que queremos es poder trabajar", afirmaba en rueda de prensa esta semana el presidente del Gremio de Restauradores de Barcelona, Pere Chias.El balance tras un año deja cifras dramáticas en un sector que un año más tarde solo puede abrir a medio gas porque continúan activas medidas como el toque de queda nocturno, las reducciones de aforo o el cierre de interiores.Solo en 2020, la hostelería española perdió 400.000 empleos y 85.000 establecimientos de los más de 315.000 que existían en toda España."La hostelería forma parte de nuestro estilo de vida y cultura, por lo que no sólo estamos defendiendo la supervivencia de un sector que es el sustento de millones de familias, sino que luchamos por algo que forma parte de nuestro ADN", resumió en un reciente artículo el presidente de Hostelería de España (CEHE), José Luis Yzuel.Al drama hostelero se unen otras industrias como el ocio nocturno, la cultura, el comercio (especialmente el pequeño) o el deporte, que ven con frustración la extensión de restricciones que nunca se acaban.Pedir para sobrevivirLos efectos de las medidas para frenar el COVID-19 se constatan también en las largas colas de hambre que continúan formándose en las ciudades españolas y que dejan en situación de colapso a los bancos de alimentos.El año de COVID-19 se salda con un aumento del paro que deja a más de 4 millones de españoles en situación de desempleo y una tasa del 16,1% de paro.En los últimos doce meses, la organización Cáritas atendió en España a 500.000 personas que por primera vez se vieron obligadas a llamar a las puertas de la beneficencia sumándose a otro 1,4 millón de ciudadanos que ya recurrían a sus servicios en 2019.La pandemia ha empeorado las desigualdades que existían, destruyendo miles de empleos y arrojando a muchas personas más profundamente en la pobreza.Es el ejemplo de familias que antes del COVID no contaban con una vivienda digna, mayores en situación de soledad que sintieron lo peor del aislamiento domiciliario o colectivos de la llamada economía informal que hasta ahora sobrevivían en precario."Son colectivos que no veíamos, no atendíamos antes y por primera vez han tenido que venir, pero también personas que habíamos atendido antes y que habían conseguido salir de su situación pero ahora han vuelto", precisa Feu.El drama de los más vulnerables no desaparecerá, advierten desde esta entidad, sin políticas centradas en garantizar una vivienda digna para los que viven en inseguridad, un ingreso mínimo que llegue a los que realmente lo necesitan y un impulso al empleo.Añade el antropólogo Alberto del Campo Tejedor, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que una crisis de tal magnitud pone un foco de luz en problemas que ya existían, en desigualdades que "tienden a ocultarse en el día a día".Secuelas socialesSi alguien puede ofrecer comprensión sobre las consecuencias de la pandemia en los españoles es Del Campo, que junto a un grupo de investigadores publicó el pasado enero un ensayo titulado La vida cotidiana en tiempos de la COVID.Este antropólogo explica que, a grandes rasgos, los efectos de esta crisis en la sociedad son muy contradictorios y paradójicos: "tenemos sentimientos generalizados de hartazgo, vulnerabilidad, de sensación de que la fe que teníamos en la ciencia, la medicina e incluso nuestro modelo de vida se ha derrumbado".Pero también hay aspectos de la vida que el COVID ha sacado a relucir: "Nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables, nos necesitamos los unos a los otros, que los Estados no son tan fuertes como pensábamos y la globalización impide poner fronteras, que nunca hemos estado solos en el mundo y virus y bacterias han existido siempre".Del Campo habla de una situación de "comodidad" que se vivía desde Occidente en relación con calamidades o catástrofes que afectan otros lugares del mundo, y que dejó a sociedades como la española en estado de shock.Las restricciones y la privación de libertad provocaron profundos cambios y tendencias que comienzan a verse reflejadas en el día a día: los españoles ya no se besan en público, trabajan a distancia, compran online o priorizan el tiempo en familia.La importancia de internet y las actividades virtuales, un cambio de modelo en cuanto al turismo y la migración y el triunfo del modelo familiar son algunos de los cambios que, según constatan los antropólogos, han venido para quedarse.Dice Del Campo que no hay una lectura inequívoca de este año de COVID y es difícil vaticinar cuándo saldrá España del estupor pandémico.Con el confinamiento y las restricciones, los ciudadanos valoraron aspectos de la vida que hasta entonces parecían triviales, y a la vez constataron la capacidad de adaptación del ser humano.Concluye este antropólogo que en España "ha habido mucho sufrimiento, miedo, dolor y muerte; pero también hay esperanza de que "esta sensación de que había algunas cosas que no habíamos hecho bien, quizás nos permita mejorarlas en un futuro".

