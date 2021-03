https://mundo.sputniknews.com/20210310/agotamiento-e-indignacion-motivos-de-huelga-de-medicos-en-madrid-1109750313.html

Agotamiento e indignación: motivos de huelga de médicos en Madrid

Agotamiento e indignación: motivos de huelga de médicos en Madrid

Los médicos de atención primaria de Madrid ya no pueden más. Al déficit de inversión acumulado en más de una década de políticas de austeridad se une ahora el... 10.03.2021

españa

huelga

madrid

Por ello, más de 5.000 profesionales de atención primaria de Madrid fueron llamados a participar desde este 10 de marzo en una huelga indefinida que busca presionar al Ejecutivo regional para revertir la situación, calificada de insostenible por los profesionales.Aunque la huelga fue inmediatamente aplazada por la inestabilidad política en Madrid, después de que la presidenta regional anunciara elecciones anticipadas por sorpresa, los sanitarios utilizaron la jornada de movilización para denunciar su situación mientras se aclara quién será su próximo interlocutor.El foco de las reivindicaciones de los médicos se encuentra en la sobrecarga asistencial que soportan los centros de salud, donde los profesional pasan consulta a alrededor de 60-80 pacientes diarios, cuando está establecido un máximo de 30, todo ello al tiempo que suplen las carencias en la contratación de rastreadores de la COVID-19 y se encargan del proceso de vacunación.Al contrario de lo que pudiera parecer, esta sobrecarga de trabajo no es consecuencia directa de la pandemia, sino que el problema viene de más atrás. Según los datos oficiales, Madrid afrontó la crisis con un déficit estructural de 650 médicos de familia y 150 pediatras cuyas plazas no fueron cubiertas después de que los profesionales dejasen su puesto en el pasado."La situación de atención primaria ya era vergonzosa antes de la pandemia, porque ya teníamos una sangrante falta de personal, y ahora con la pandemia nos ha aumentado más todavía el trabajo. Se piensan que somos unos burros de carga que podemos con todo", explica Alfonso López.Años de olvidoEn concreto, ese informe destaca que España lleva 12 años desoyendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud, que instaban a reforzar la atención primaria y destinar el 25% del total del gasto sanitario a este nivel asistencial.Sin embargo en España ocurrió más bien al contrario: en el 2009 se dedicaba un 14,3% del gasto sanitario a la atención primaria, un porcentaje que cae hasta el 13,9 en 2018. Dentro de ese escenario de caída generalizada, Madrid se sitúa por debajo de la media, con un 11,8% de su presupuesto sanitario dedicado a la primaria."Hemos afrontado esta pandemia con un sistema de atención primaria muy debilitado", explica a Sputnik Marta Mendiola, responsable de derechos sociales en Amnistía Internacional, que se detiene a explicar la importancia de lo que esto supone, subrayando que "este nivel asistencial es la piedra angular del sistema sanitario" porque "viene a cubrir el 70% de las necesidades de salud de una persona a lo largo de su vida".Además de tener un punto de partida debilitado, Mendiola destaca que en España se ha producido una "gestión deficiente" de las dificultades generadas por la pandemia, porque "no se han hecho los refuerzos suficientes para garantizar el derecho a la salud de las personas"."Se cerraron consultorios locales y se transitó de un modelo de atención presencial a uno de atención telefónica sin un refuerzo adecuado a nivel de recursos materiales y profesionales", añade.A lo largo de esta pandemia, una de las quejas más comunes entre los ciudadanos españoles es que, mientras se cierra la atención presencial, es necesario dedicar largos ratos o incluso horas llamando a los centros de salud para conseguir que alguien descuelgue el teléfono.Segunda huelgaEsta falta de refuerzos llevó a la atención primaria de Madrid a una primera huelga en el mes de septiembre que se desconvocó después de que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, anunciara un plan para invertir 80 millones de euros adicionales en el sector, lo que además iría acompañado de una serie de mejoras organizativas para desburocratizar el trabajo de los médicos, dejándoles más tiempo para atender al paciente.Seis meses después, ninguna de esas mejoras se ha aplicado, lo que es visto por los profesionales del sector como una muestra de desprecio."Desconvocamos la huelga tras llegar a un acuerdo que inyectaba dinero, nos quitaba carga burocrática para dedicar más tiempo al paciente y traía mejoras organizativas. No se ha cumplido nada. Estamos como antes, pero peor, porque ahora estamos indignados, nos han mentido, han tocado nuestra dignidad", narra Alfonso López.Este médico de familia se detiene especialmente en explicar que una de sus principales reivindicaciones es tener como mínimo unos quince minutos por consulta —aunque sería deseable más— para "dar al paciente la atención que se merece y no despacharlos como en una carnicería"."La primaria se muere"Para tratar de visibilizar esta situación, el sindicato AMYTS organizó este 8 de marzo un acto con asistencia limitada por la situación de pandemia en el que un grupo de médicos explicó su situación acompañados de decenas de maniquíes con batas blancas, que representan a aquellos que dejaron Madrid en busca de mejores condiciones de trabajo."La gente se está yendo. En mi vida he visto a tantos médicos dejando su trabajo: marchándose a otros países, marchándose a otras comunidades autónomas e incluso dejando la medicina para dedicarse a otra cosa. A este paso, nos vamos a quedar sin médicos en Madrid", explica Alfonso López, quien lamenta que "la Atención Primaria se muere, o aún peor, la están dejando morir para que nos coma la privada".Desde AMYTS destacan que la jornada de paros de este 10 de marzo tuvo un seguimiento del 90% pese a los "servicios mínimos abusivos" que obligaban a trabajar al 70% de la plantilla en la mayoría de los centros de salud.Por ello, pese al aplazamiento de la huelga, desde el sindicato advierten que los médicos seguirán movilizados mientras persistan los problemas en los centros de salud."El tiempo de la política ha arrollado a unos profesionales que no pueden más y que han secundado una huelga indefinida casi sin precedentes. El éxito de esta jornada debe hacer reflexionar a todos los políticos y a los posibles candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid: los médicos de Atención Primaria no pueden más y no van a tolerar que muera este nivel asistencial clave en la sanidad madrileña", reza un comunicado difundido por AMYTS.

