https://mundo.sputniknews.com/20210209/los-hosteleros-de-espana-estan-hartos-de-pagar-los-platos-rotos-por-la-pandemia-1094372598.html

Los hosteleros de España están "hartos de pagar los platos rotos" por la pandemia

Los hosteleros de España están "hartos de pagar los platos rotos" por la pandemia

Piden ayudas directas al gobierno de Pedro Sánchez de al menos 8.500 millones de euros porque aseguran que su situación es “insostenible”. 09.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-09T11:59+0000

2021-02-09T11:59+0000

2021-02-11T19:58+0000

alimentación

bar

restaurante

protestas

sociedad

españa

internacional

noticias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/1094372598.jpg?10943726511613073522

Las asociaciones de Hostelería de España, junto con Hostelería de Madrid y la Asociación Madrileña de empresas de restaurantes (AMER), han llevado a cabo frente al Ministerio de Hacienda en Madrid un acto de protesta simbólico bajo el lema "Un año de restricciones pagando los platos rotos".Y de manera simbólica han roto, literalmente, una vajilla de platos en la calle frente a las cámaras de televisión desafiando el frío y la lluvia de la capital, porque aseguran que están "hartos de pagar los platos rotos" por la crisis de la pandemia. Reclaman "ayudas directas" al Gobierno central de Pedro Sánchez que estiman en 8.500 millones de euros, una cifra que, según estas asociaciones, serviría para dar un poco de impulso a las empresas afectadas.Las diferentes organizaciones de hostelería y restauración cifran en 85.000 los locales que han echado el cierre de manera definitiva desde que comenzaron las restricciones por el coronavirus, y calculan que, si no se toman medidas urgentes, en las próximas semanas o meses la cifra podría subir hasta los 100.000.​Exigen ayudas directas al Gobierno de España porque según ellos se les está "expropiando el derecho a trabajar"."No se nos da la posibilidad de trabajar y no se nos está compensando", ha señalado Yzuel en las puertas del Ministerio. "Cuando a uno se le expropia una finca para hacer una carretera se le tiene que pagar. Pues oye, a nosotros se nos está expropiando el derecho a trabajar y se nos tiene que compensar sí o sí. Hay que exigir al Gobierno que nos repare el daño patrimonial que ha hecho".​Los trabajadores reclaman que "prácticamente no se puede cenar en toda España" y que están viviendo una "auténtica olimpiada a la creatividad" por parte de las comunidades autónomas. Han elogiado la gestión de Madrid por su flexibilidad en los horarios y aforos a la hora de acudir a los restaurantes."Madrid es una auténtica isla y ha decidido que no nos quiere arruinar. Madrid es el ejemplo y no Cataluña o Castilla y León, que están causando la ruina de la totalidad de la hostelería", ha reclamado el presidente de Hostelería de España. Y han señalado la sangría que esta situación está causando con los empleos en el sector, ya que actualmente hay 360.000 personas que se encuentran en situación de ERTE y otros 300.000 trabajadores que han perdido su empleo de manera definitiva.Demandas conjuntas de todo el sectorEl jueves 11 de febrero, los hosteleros de todo el país presentarán de manera conjunta ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 50 demandas por las pérdidas sufridas debido al estado de alarma, y según han informado serán las primeras de una sucesión de demandas judiciales que van a presentarse semanalmente y hasta el 14 de marzo (aniversario del primer año de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno) a través de la plataforma LaHosteleriaDeTodos.org, que integra restaurantes, cafeterías, tabernas y bares.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

alimentación, bar, restaurante, protestas, sociedad, noticias