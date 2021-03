¿Turistas extranjeros sí y nacionales no? La paradoja perimetral de España en Semana Santa

https://mundo.sputniknews.com/20210310/turistas-extranjeros-si-y-nacionales-no-la-paradoja-perimetral-de-espana-en-semana-santa-1109733538.html

El Consejo Interterritorial de Salud ultima las restricciones a adoptar ante el próximo periodo festivo. Solo Madrid se opone al cierre perimetral, que... 10.03.2021, Sputnik Mundo

En plena contención de la tercera ola de contagios, los distintos poderes regionales integrados en el Consejo Interterritorial de Salud buscan una solución de consenso en torno a las restricciones propuestas por el Ministerio de Sanidad y que deberán regir en los periodos vacacionales con motivo del puente de San José y la festividad de Semana Santa. La propuesta de la Comisión de Salud Pública del Ministerio de evitar los desplazamientos por Semana Santa abarca desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril, y del 17 al 21 de marzo con motivo del día de San José. Al principio se proponía fijar un toque de queda desde las 22:00 hasta las 6:00 horas y limitar las reuniones a cuatro personas, tanto en espacios públicos como privados. Pero las autoridades regionales madrileñas discreparon de inicio. Su opción de retrasar el toque de queda hasta las 23:00 horas y ampliar las reuniones hasta seis personas, ha sido finalmente recogida en la propuesta ministerial a presentar en el Consejo Interterritorial de Salud. Tampoco se prohibirá a los estudiantes que regresen a sus domicilios familiares durante las vacaciones. El apoyo a un eventual cierre perimetral en las comunidades autónomas salvo las insulares Canarias y Baleares es total a excepción de Madrid, cuya presidenta Isabel Díaz Ayuso aboga por otorgar la posibilidad a sus ciudadanos de desplazarse a otros territorios, así como permitir la entrada a la región de visitantes provenientes de otras zonas del Estado. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido una reflexión a aquellos Ejecutivos autonómicos que van "con el paso cambiado". Aun cuando Díaz Ayuso mantenga su postura, no parece que esta pueda surtir algún efecto, por cuanto por mucho que el Gobierno autonómico madrileño permita salir a sus ciudadanos de la región, las comunidades que la rodean estarán cerradas. "El cierre de regiones enteras ha de ser siempre la última opción a tomar después de haberlo intentado todo", declaró la presidenta madrileña el 9 de marzo, al tiempo que denunciaba ser objeto de una "terrible persecución política" producto de la gestión de la pandemia en esta comunidad. ¿Unos no salen, otros vienen?El plan que puede salir aprobado a la conclusión de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud podría albergar la paradoja de que mientras a los españoles no se les autoriza viajar fuera de sus comunidades autónomas, los visitantes extranjeros sí pueden desplazarse a España. Al ser inquirida sobre esta aparente contradicción durante una entrevista en el canal Antena 3, la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que la "movilidad por motivos de viajes" es prácticamente inexistente. "Los datos de los hoteles muestran caídas de un 90% en viajes internacionales. Son muchos los países que tienen a España como país de riesgo extremo". Sea como fuere, son recurrentes en las últimas semanas las imágenes sobre la afluencia de turistas franceses a la capital, jóvenes en su mayoría, para disfrutar de un ambiente con medidas menos restrictivas que las de su país de origen. La compañía Air France tiene en Madrid a su destino europeo más común y no es raro ver turistas de esta nacionalidad por el centro de la ciudad en actitud relajada. La posibilidad de viajar a una ciudad en la que prácticamente se puede hacer vida normal circula de boca en boca, en redes sociales, medios de comunicación franceses y en blogs especializados de viajes. ¿Una paradoja engañosa?Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero llegaron a España 117.625 visitantes franceses (72.513 por turismo), pero ni mucho menos la mayoría aterrizó en Madrid, donde solo se computaron 4.022, la séptima opción (el primer destino fue Cataluña, seguida de la Comunidad Valenciana). Sin embargo, las escenas de su ligereza para con el cumplimiento de las medidas sanitarias de seguridad en bares y vía pública, así como su presencia en las numerosas fiestas clandestinas abortadas por la Policía Municipal y la Nacional, parecen haber magnificado el dato. Las pruebas PCR negativas con 72 horas de antelación a la llegada al país son obligatorias para todo aquel que lo haga en avión, pero no para quien se desplace por carretera (tres de cada cuatro turistas, hasta 54.361 de 72.513, llegaron en enero sobre cuatro ruedas). Ante esta situación en la que crece la polémica por la notoria presencia en la capital de franceses Isabel Díaz Ayuso declaró el 7 de marzo: Cunden las reservas hotelerasPor el momento, Madrid, Extremadura, Baleares y Canarias son las únicas regiones que no están cerradas perimetralmente. Pero las razones de estas dos últimas atienden al factor de la insularidad (merced al cual puede ejercerse un control más efectivo en los aeropuertos) y Extremadura es el territorio donde mayor descenso ha registrado la incidencia acumulada de contagios por cada 100.000 habitantes: 48, una cifra ya manejable.El reflejo de que el cierre perimetral no es una opción para la Comunidad de Madrid lo evidencia el hecho de que, según diversos indicadores hosteleros, desde febrero la ocupación prevista en casas rurales colindantes, a la capital, como en Segovia, está ya casi al 100%. Para el puente de San José, por ejemplo, ya hay cientos de reservas en los alojamientos integrados en la asociación Turismo Norte Extremadura (Aturnex).

