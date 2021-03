https://mundo.sputniknews.com/20210310/la-la-loveyou-a-sputnik-que-el-2021-venga-lleno-de-conciertos-sin-mascarillas-1109677747.html

La La Love You a Sputnik: "Que el 2021 venga lleno de conciertos sin mascarillas"

Sputnik habla en exclusiva con la banda del momento: La La Love You, el cuarteto madrileño de moda y que últimamente está arrasando con todos los premios... 10.03.2021

españa

vídeo musical

música pop

mtv

rock

madrid

Acaban de llenar (bajo los parámetros de bioseguridad permitidos por el COVID) el Teatro Alcalá de Madrid; y noviembre de 2020 consiguieron el premio MTV al "Mejor Artista Español", desbancando a pesos pesados como Leiva, Don Patricio, Aitana o Carolina Durante. Fue una sorpresa para ellos, que aseguran que el hecho de estar nominados "ya era un premio para el grupo", aunque reconocen que haberlo ganado y recibir la noticia "en casa y en pijama, porque así se han pasado el último año" fue un auténtico regalo. El vídeo de agradecimiento lo hicieron así, de hecho, con la misma vestimenta y el mismo mood. El humor es otro de sus puntos fuertes. La música de La La Love You engancha y no es para menos. Su estilo se clasifica como ecléctico y divertido, navegando entre lo indie, el punk y el power pop. Lo más importante es que se lo pasan bien haciendo lo que hacen, y eso se nota. Aseguran que su vida no ha cambiado demasiado desde que son "famosos" (aunque no les gusta esa palabra), porque en realidad, el grupo se formó en 2007, aunque los éxitos llegaron a partir de 2019."Seguimos haciendo las mismas cosas, solo es que ahora le dedicamos más tiempo al grupo. Y eso está genial", dicen estos madrileños, que por momentos todavía no se creen que se han convertido en un fenómeno viral. Su sueño para este 2021 es seguir trabajando, continuar haciendo canciones y poder dar conciertos sin mascarillas y libres de coronavirus, "donde la gente pueda levantarse, saltar, bailar y gritar". Están a punto de sacar nuevo single: La Canción del Verano; y según cuentan a Sputnik en esta entrevista "no será la típica canción del verano", pero será "muy divertida, sobre todo el videoclip". LaLaLoveYou viene de pasar una cuarentena cuyo éxito, el single El Fin del Mundo, publicado a finales de 2019 y que se convirtió en una especie de tema premonitorio y en un himno durante la pandemia, acumula millones de reproducciones en Spotify, convirtiendo a los madrileños en los más escuchados dentro del Top 50 de esta famosa aplicación para escuchar música de todas las tendencias.

vídeo musical, música pop, mtv, rock, madrid