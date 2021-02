https://mundo.sputniknews.com/20210219/lavrov-las-relaciones-entre-rusia-y-la-union-europea-estan-hechas-pedazos-1107993605.html

Lavrov: las relaciones entre Rusia y la Unión Europea están "hechas pedazos"

MOSCÚ (Sputnik) — El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, afirmó —citando al expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017)— que los lazos que... 19.02.2021, Sputnik Mundo

"Como lo dijo una vez el expresidente de EEUU Obama [aunque con respecto a la economía rusa], las relaciones están 'hechas pedazos'", dijo Lavrov en una entrevista concedida a la cadena rusa de televisión RBC TV.El ministro expresó que ve los prejuicios como el principal obstáculo para las relaciones ruso-europeas.En este contexto, recordó que en 2019 el entonces ministro de Exteriores de España, Josep Borrell (2018-2019), que ahora ocupa el cargo de jefe de la diplomacia europea, declaró que Rusia era un antiguo enemigo de la UE, aunque más tarde las autoridades de España afirmaron que las declaraciones de Borrell fueron malentendidas.Lavrov agregó que en una de sus recientes entrevistas, al ser preguntado si Rusia estaba lista para una ruptura de los lazos con el bloque comunitario, respondió que sí, "porque ya no existen esas relaciones".El pasado 9 de febrero, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que la Unión Europea podría imponer nuevas sanciones contra Rusia y prometió hacer "propuestas concretas" en la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores prevista para el 22 de febrero, así como en la cumbre del bloque en marzo.Según el alto diplomático europeo, las tensiones entre Rusia y el bloque comunitario las causan los conflictos en Ucrania y Transnistria, así como la situación en Bielorrusia y el caso del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni.El pasado 12 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que Moscú estaría preparado para romper las relaciones con la UE, si las posibles nuevas sanciones de Bruselas ponen en riesgo la economía rusa.Sin embargo, luego el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aclaró que Rusia no quiere romper los lazos con el bloque comunitario, sino desarrollarlos, pero que a la vez Moscú está preparado para el peor escenario en sus relaciones con Bruselas.La vacuna anti-COVID rusaAdemás, Lavrov declaró que Occidente sigue intentando desprestigiar la vacuna rusa Sputnik V.El canciller ruso destacó que los países occidentales entienden que Sputnik V, "si no es la mejor, definitivamente está entre los mejores", porque, "de lo contrario, no habría tantas peticiones para esta vacuna".Recordó que Hungría ya se mostró dispuesta a utilizar Sputnik V, también Mónaco solicitó entregas del fármaco para todo el principiado.Según Lavrov, la presencia de la vacuna rusa en el mercado internacional aumenta el prestigio de Rusia, lo que no le gusta a Occidente.

