Moscú, dispuesto a romper relaciones con la UE si Bruselas pone en riesgo la economía rusa

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú está dispuesto a romper las relaciones con la Unión Europea si las posibles nuevas sanciones de Bruselas ponen en riesgo la economía... 12.02.2021, Sputnik Mundo

El canciller aseguró que Rusia no se quiere aislar del mundo, pero "tenemos que estar preparados"."Si quieres la paz prepárate para la guerra", expresó.El 9 de febrero, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que la UE podría imponer nuevas sanciones contra Rusia y prometió hacer "propuestas concretas" en la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores prevista para el 22 de febrero, así como en la cumbre del bloque en marzo.Además, Borrell destacó que Rusia había mostrado falta de interés por restablecer las relaciones con la UE y que "no había cumplido con las expectativas al no convertirse en una democracia moderna".Según el alto diplomático europeo, las tensiones entre Rusia y el bloque comunitario las causan los conflictos en Ucrania y Transnistria, así como la situación en Bielorrusia y el caso del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni.La visita de Borrell a Moscú se celebró del 4 al 6 de febrero. Durante la estancia en la capital rusa, Borrell se reunió con Lavrov y representantes de la sociedad civil rusa.

