Borrell afirma que la UE podría imponer nuevas sanciones a Rusia

Borrell afirma que la UE podría imponer nuevas sanciones a Rusia

09.02.2021

"Examinaremos este tema en la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores el 22 de febrero y en la cumbre en marzo", dijo Borrell.Agregó que en estas reuniones se determinarán medidas futuras, que "podrían incluir sanciones"."Presentaré propuestas concretas utilizando el derecho de iniciativa que tiene el alto representante", subrayó.Borrell escribió en su blog al término de su visita a Moscú del 4 al 6 de febrero, que Rusia se está distanciando cada vez más de la UE "mirando los valores democráticos como una amenaza existencial".Al mismo tiempo, Borrell dijo en Moscú que existen ámbitos en los que Rusia y la UE podrían cooperar y obtener buenos resultados, y que Bruselas se pronuncia por dialogar con Rusia pese a las dificultades en las relaciones.Sin embargo, Borrell declaró que durante su reciente visita a Rusia Moscú ha mostrado la falta de interés para restablecer las relaciones con la UE.Añadió que "Rusia no ha cumplido con las expectativas al no convertirse en una democracia moderna"."Estamos decepcionados, la confianza no domina más en nuestras relaciones", subrayó Borrell al añadir que los conflictos en Ucrania, Transnistria, así como la situación en Bielorrusia aumentan la tensión en las relaciones entre Rusia y la UE.Afirmó también que Moscú no está dispuesta a dialogar con Bruselas sobre derechos humanos y libertad de prensa.Durante su visita a Moscú, el jefe de la diplomacia europea se reunió con el ministro ruso de Exteriores Serguéi Lavrov, y con representantes de organizaciones sociales. Contactos con el equipo de NavalniAdemás, Borrell afirmó que la UE estará en contacto con los representantes del opositor ruso Alexéi Navalni.Antes de la visita de Borrell a Moscú entre el 4 y el 6 de febrero la Comisión Europea informó que había mantenido contactos con el equipo de Navalni para organizar una cita entre él y el diplomático europeo.Añadió que no pudo reunirse con Navalni en Moscú pero un miembro de la delegación de la UE se encontró con el abogado del opositor ruso.A Navalni se le imputan los delitos de estafa contra la empresa de productos de belleza Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de la maderera Kirovles. El opositor rechaza todas las acusaciones en su contra y las considera políticamente motivadas.El 2 de febrero la Justicia rusa hizo efectiva una pena suspendida de 3,5 años de cárcel contra el opositor Alexéi Navalni. La pena dictada a Navalni incluye los 10 meses que pasó bajo arresto domiciliario, es decir, si su recurso contra la sentencia no prospera, el opositor se enfrenta a dos años y ocho meses de prisión.Según el Servicio Penitenciario Federal ruso (FSIN, por sus siglas rusas), los términos de libertad condicional otorgada en 2014 a Navalni en el marco de un expediente penal por fraude suponen que el opositor tenía que presentarse a las revisiones, pero no lo hizo en más de 60 ocasiones en los últimos tres años.Después del juicio, en el centro de Moscú tuvieron lugar concentraciones no autorizadas. También hubo protestas no acordadas los días 23 y 31 de enero en un centenar de ciudades rusas.La UE condenó la sentencia a Navalni y llamó a liberarlo.

