La candidata presidencial rusa Sobchak propone la nueva idea nacional

"Los valores europeos son la igualdad de todos ante la ley, la justicia para todos, una existencia digna, un alto nivel de medicina y educación, el derecho y no la arbitrariedad, la competencia y no los monopolios, estos son los valores europeos; y cualquiera puede convencerse de eso mirando cómo vive la gente en los países europeos", argumentó ante las cámaras del Canal 1 de la televisión rusa.

Según la candidata, una serie de países europeos son líderes por nivel de PIB per cápita y los residentes en estos países tienen salarios dignos, mientras que en Rusia una de cada siete personas vive por debajo del nivel de la pobreza.

"En Europa las cosas no son así, el nivel de vida social y ayudas es otro, es desarrollo y no estancamiento, es paz y no guerra, es libertad y no censura, es aquello a lo que aspira toda la gente normal, que la familia viva bien, que los niños tengan qué comer y qué vestir, ir a una escuela buena, que no tengan miedo de salir de la casa, que les asalten", señaló.

Para Sobchak, "todo esto es posible solo en un Estado de justicia, solo compartiendo los valores europeos".

Estas afirmaciones fueron rechazadas por el candidato Serguéi Baburin, de la Unión Popular de Rusia.

"Los valores europeos que tememos y no aceptamos son otros, no son para nada los que enumeró la señora Sobchak; ella enumeró en general las tradiciones de la vida rusa sobre la igualdad ante la ley y muchas otras, pero nosotros no queremos las familias homosexuales, los implantes de chips a la población o la justicia juvenal, esos son los valores europeos que no queremos", alegó.

Rusia celebrará las elecciones presidenciales el próximo 18 de marzo.

Se disputan el máximo cargo del país ocho candidatos: Serguéi Baburin (Unión Popular de Rusia), el presidente actual Vladímir Putin (independiente), Pável Grudinin (Partido Comunista), Vladímir Zhirinovski (Partido Liberal Demócrata), Ksenia Sobchak (Iniciativa Ciudadana), Maxim Suraikin (Comunistas de Rusia), Borís Titov (Partido del Crecimiento) y Grigori Yavlinski (Yábloko).