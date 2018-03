Embajador ruso: "Que Londres pruebe la implicación de Rusia", y no al revés

"No sabemos si Gran Bretaña presentó pruebas algunas a EEUU, Francia y Alemania, no creemos que fuera así, pero si lo hicieron de verdad: ¿por qué no presentarlas mediante los canales previstos por el Convenio de Prohibición de las Armas Químicas?", preguntó el diplomático en una entrevista al periódico Mail on Sunday.

Yakovenko evocó "el principio jurídico universal de presunción de inocencia", y retó al Gobierno británico a probar la supuesta 'culpa de Moscú' en el caso Skripal.

El embajador ruso comparó la ola de acusaciones infundadas en el caso del envenenamiento del exagente doble Serguéi Skripal, con las declaraciones del Reino Unido y EEUU sobre la posesión de armas de destrucción masiva por Irak, que desencadenaron una sangrienta invasión de este país árabe en 2003.

"El Gobierno británico porta sobre su conсiencia el informe sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Si recuerdan, en algún momento dudar de las declaraciones de EEUU y el Reino Unido fue considerado como una 'salvaje teoría de conspiración'. Ahora la situación es diferente", manifestó el diplomático ruso.

Yakovenko llamó a la contención ante la crisis en las relaciones bilaterales, que entran en una escalada peligrosa por el caso de envenenamiento de Skripal.

"Este conflicto efectivamente entra en una escalada peligrosa y desproporcionada, se requiere contención y sensatez", dijo el diplomático.

Razones para la crísis

Para Yakovenko, todo el caso Skripal se está usando por parte de Londres "para ganar popularidad", pero esta estrategia "no va a funcionar".

"Es muy probable que el Gabinete actual vea esta crisis como una 'pequeña guerra victoriosa' para hacerse más popular dentro del país, pero esto no va a funcionar", expuso.

Rusia, en este caso, aplica "una paciencia estratégica": "Nuestro mensaje es 'que lo investiguen todo antes de acusar'. Jugar con los músculos no soluciona los problemas cruciales, como las negociaciones sobre el Brexit". Pero romper los lazos con Rusia haría del Reino Unido "una potencia con menos presencia global", subrayó.

Además, el embajador ruso descartó las preocupaciones sobre la 'respuesta gasística' de Rusia a la crisis. Moscú no va a reducir o limitar los suministros de energía, aseguró Yakovenko:

"Rusia es un proveedor confiable y nunca violó sus contratos. El proveedor tiene la misma dependencia de su cliente que viceverse", apuntó.