Verónika Mendoza: "Todos los expresidentes de Perú, observados por corrupción"

"La generalización de la corrupción nos muestra que no se trata sólo de individuos, sino de todo un sistema", destacó la excandidata presidencial y líder del partido Nuevo Perú, Verónika Mendoza. Cinco expresidentes de Perú están siendo investigados por corrupción: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

"Tenemos una fiscalía que quiere suscribir un acuerdo de colaboración con Odebrecht para conocer toda la verdad, pero las fuerzas corruptas lo boicotean y traban toda investigación", remarcó Mendoza.

La dirigente progresista —psicóloga y antropóloga de profesión- adujo que no basta con "reformas superficiales" y "meter preso a los corruptos", sino que los peruanos necesitan cambiar la Constitución aprobada "con tanques de por medio en las calles" durante el gobierno de Fujimori.

"Tenemos que discutir una nueva Constitución y construir una plataforma ciudadana que empuje el proceso constituyente desde las necesidades de la gente", subrayó Mendoza.

© AP Photo / Andres Valle/Andina News Agency Nombran al 2019 como "Año de Lucha Contra la Corrupción" en Perú

La exlegisladora se refirió además al reconocimiento de EEUU y varios gobiernos de la región — entre ellos Perú - de Juan Guaidó como presidente "interino" de Venezuela. "Estas últimas decisiones no van a contribuir a la salida pacífica que merece el pueblo venezolano. Rechazamos la intervención militar. Se tienen que agotar los esfuerzos para evitar la escalada de la tensión. Destaco la voluntad expresada para un nuevo proceso de negociación, como dijeron México y Uruguay. Una salida democrática y pacífica, no una violencia que pueda degenerar en lo peor. El pueblo venezolano ya ha sufrido demasiado como para que algunos empujen a una situación más violenta. Siempre debemos abogar por una salida soberana y pacífica", dijo.

'Voces del Mundo' dialogó también con el escritor e intelectual Nils Castro sobre la visita del papa Franciso a Panamá, país que el próximo 5 de mayo celebrará elecciones generales. "El presidente Juan Carlos Varela usó la Jornada Mundial de la Juventud con sentido preelectoral. Tenemos elecciones en mayo y apenas termine la visita del Papa, comienza la campaña. Uno de los intereses de Varela es que su administración no sea objeto del escrutinio judicial. Se ha tratado de instrumentar políticamente la presencia de Francisco para darle un tono de santidad a un gobierno que lo tiene", consideró el pensador.

Castro sostuvo que el deterioro de la economía y el aumento del desempleo son dos amenazas latentes para las ambiciones electorales de las distintas fuerzas políticas. "La gente no cree que los partidos existentes y los métodos electorales lleven a una posibilidad de cambio. Hemos tenido una caricatura de democracia que hizo crecer el escepticismo. La situación es de amplísimo descontento, y no tendrá solución en el corto plazo, al menos no en el plazo electoral", advirtió.

Por último, el autor de Las izquierdas latinoamericanas en tiempo de crear, analizó la posición Francisco en relación con Venezuela.

"Aunque no se haya referido al tema, sus alusiones a la sana diferencia, a la tolerancia y la igualdad en el intercambio entre diferentes, a la necesidad de paz y el repudio a las soluciones violentas, constituyen mensajes inusuales en la Iglesia de los últimos 50 años o más, en una región cruzada por profundas controversias y contradicciones", dijo Castro.

En el programa se informó a su vez acerca del visto bueno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al plan de diálogo esbozado por México y Uruguay para encontrar una salida a la crisis; el retiro del personal "no esencial" de la embajada de EEUU de Caracas; la aprobación por parte del Parlamento de Grecia del acuerdo que estipula el cambio de nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, que será oficialmente reconocida como Macedonia del Norte; y la renuncia a su banca del diputado brasilero Jean Wyllys , abiertamente gay y representante del movimiento LGBT, y su posterior exilio debido a las amenazas recibidas en su contra, las cuales se incrementaron tras la asunción de Jair Bolsonaro.

