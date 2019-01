Diputado símbolo de la lucha LGTBI deja Brasil tras amenazas de muerte

"Preservar la vida amenazada también es una estrategia de lucha por días mejores; hicimos mucho por el bien común y haremos más cuando llegue un nuevo tiempo, no importa lo que hagamos por otros medios", escribió el diputado en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo de sus electores y simpatizantes.

Preservar a vida ameaçada é também uma estratégia da luta por dias melhores. Fizemos muito pelo bem comum. E faremos muito mais quando chegar o novo tempo, não importa que façamos por outros meios! Obrigado a todas e todos vocês, de todo coração. Axé! ✊ https://t.co/Xy6SyDNXDy pic.twitter.com/Tf6SGmZFHq — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) January 24, 2019

Wyllys pertenece al izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), la misma formación a la que estaba afiliada la concejala Marielle Franco, otra destacada defensora de los Derechos Humanos y las minorías que fue asesinada en marzo de 2018.

Según relató Wyllys al diario Folha de São Paulo, desde ese momento empezó a usar escolta policial, a pesar de que hacía tiempo que sufría amenazas de muerte.

El diputado fue una de las caras más visibles de la izquierda frente a Bolsonaro cuando el actual presidente era diputado, y llegó a escupirle durante la votación del "impeachment" de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), cuando el líder ultraderechista elogió a los torturadores de la mandataria durante la dictadura militar.

Sin embargo, explica que su decisión de dejar Brasil va más allá de la llegada de Bolsonaro a la presidencia.

"No fue su elección en sí, fue el nivel de violencia que aumentó después de su triunfo: para hacernos una idea, hace poco le arrancaron el corazón a una travesti y el asesino puso la imagen de una santa en su lugar, en una única semana tres parejas de lesbianas fueron atacadas, dos de ellas ejecutadas, la violencia contra LGTBIs en Brasil ha crecido de forma alarmante", lamentó.

Wyllys no reveló en qué país se instalará a partir de ahora y comentó que los consejos del expresidente uruguayo José Mujica de alguna forma pesaron en su decisión: "Cuando Mujica supo que estaba amenazado de muerte me dijo: "chico, cuídate, los mártires no son héroes"; es eso, yo no quiero sacrificarme".

El diputado debía tomar posesión de su cargo el próximo 1 de febrero, cuando arrancan las actividades del Congreso Nacional; en su lugar lo hará el suplente en la lista del PSOL, David Miranda, otro político abiertamente gay que hizo de los derechos de la comunidad LGTBI el eje de su campaña.