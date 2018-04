Empresario Trump en geopolítica: zapatero, a tus zapatos

Zapatero, a tus zapatos. Según el Instituto Cervantes, este refrán significa que "cada uno debe ocuparse de sus asuntos, de su profesión y opinar sólo de lo que entiende, evitando meterse en lo que no le afecta ni entiende". La actuación del empresario Donald Trump en política internacional es la mejor ilustración de ello.

Sus últimos tuits, donde, primero, advirtió a Rusia de que se prepare para misiles norteamericanos "bonitos, nuevos e inteligentes" en Siria y, unos minutos después, afirmó que "no hay razón" para una relación "peor que nunca" entre Moscú y Washington, dejaron perpleja hasta a la prensa dominante, últimamente muy simpática con un Trump duro con los declarados 'enemigos' de Occidente.

"Donald Trump juega a la guerra como si vendiera un coche", escribió el diario El País en relación a lo que calificó como la "andanada tuitera". Y se dio en el blanco, según Yákov Kedmi, exjefe del servicio secreto israelí 'Nativ'.

"La cuenta de Twitter de Donald Trump deja muy claro de quién se trata: es un comerciante puro y duro. Y es que relaciones internacionales son, para él, sinónimo de compraventa", dijo el también experto en asuntos políticos y militares.

Este enfoque hace que Trump cometa errores cada vez más graves, señaló, por su parte, Serguéi Luzianin, reputado especialista ruso en temas asiáticos.

"Acabo de volver de China, país al que Trump declaró una guerra comercial y al que no deja de ofender, afirmando, en particular, que está robando a EEUU. Los chinos están indignados. Trump no se da cuenta de que las medidas proteccionistas que adoptó contra China son consideradas por Pekín como algo que va mucho más allá del terreno netamente económico. Lo interpreta como un insulto político a una gran potencia que se está alzando. Trump, en tanto, está convencido de que se trata de una disputa empresarial, y se equivoca seriamente", subrayó.

A su vez, el politólogo ruso Serguéi Mijéev opina que la gestión de Trump es un ejemplo paradigmático de qué es lo malo de que esté el poder político en manos empresariales.

"Trump se guía en su actuación como un típico empresario: se marca faroles continuamente, finge poder actuar fuerte donde no tiene capacidad para ello. Su actuación no tiene ningún sistema y eso le está costando caro tanto a su país como al resto del mundo. Lo vivimos en Rusia en los años noventa, cuando tuvieron las riendas los oligarcas".

"Un empresario no debería llegar a ser dirigente de un país", indicó en conversación con Radio Sputnik el coronel de Infantería del Ejército español en retiro Rafael González Crespo, al apuntar que un empresario no tiene que saber necesariamente de "geopolítica" o "de historia", sino que su "misión" es "generar empleo, generar riqueza".

De acuerdo al también escritor, el que Trump considere "a China y a Rusia como potencias locales" y, como consecuencia, se les trata así, es una clarísima muestra de "su escasa formación geopolítica", lo cual sería ridículo si no se tratara de algo que hace calentar el ambiente internacional a unos niveles cada vez más peligrosos.

Nuestro interlocutor destacó, asimismo, la incapacidad de Trump de trazar una línea "bien dirigida" de la política exterior norteamericana, constatando, en este contexto, "que sus asesores, por muy formados y por muy profesionales que parezca que son, duran una semana".

El argentino Alberto Hutschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales y autor de numerosos libros y trabajos sobre geopolítica y cuestiones internacionales, dijo, a su vez, que "Trump se comporta como un diletante o frívolo estratégico".

"La geopolítica no es un juego como utiliza este concepto Trump, […] los mandatarios tienen altísima responsabilidad, un oficio político que merece la reserva máxima", enfatizó el experto, al subrayar, no obstante, que el que Trump sea un diletante no debe conllevar a que se subestimen sus "dichos".

Y es que "hay funcionarios muy cercanos a él que no lo son, por caso, [el nuevo consejero de Seguridad Nacional de EEUU] John Bolton", partidario de mano dura con países como China y Rusia y uno de quienes estuvieron detrás de la invasión norteamericana a Irak.

En medio de todo ello, parece conveniente recordar una curiosidad.

Hace unos meses el exempresario y actual ministro ruso de Agricultura, Alexander Tkachov, expuso ante el presidente Vladímir Putin la intención de su cartera para exportar carne de cerdo a Indonesia, entre otros países. "Indonesia es un país musulmán, no comen cerdo", respondió el mandatario, quien no pude contener las carcajadas y terminó tapándose la cara ante el ataque de risa. Al pobre ministro le costó tiempo entender cuál es el problema.

Pero ojo, Tkachov no ocupa el sillón presidencial…