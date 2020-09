El turismo lucha por sobrevivir ante la pandemia; un mundo sin armas nucleares, entre la utopía y la realidad

La Organización Mundial del Turismo informó que entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo vinculados directamente al sector están en riesgo por la pandemia. Los datos se conocen previo al Día Mundial del Turismo que se conmemora este domingo 27 de septiembre.

Ante las restricciones para traspasar fronteras por las medidas sanitarias, varios países buscan reactivar el sector mediante la promoción del turismo interno. Uno es Uruguay, donde tras un cierre total, los hoteles y actividades del rubro retomaron la actividad a fines de junio bajo protocolos de bioseguridad.

La Cámara Uruguaya de Turismo solicitó al Gobierno reducir el IVA para los consumidores además de beneficios fiscales para las empresas, entre otros puntos.

"[Se busca] tratar de dar más aire al sector para que pueda sobrevivir, por ejemplo, a través de préstamos con garantías y bajar algún costo interno", dijo a En Órbita el presidente de la cámara, Juan Martínez.

El Ejecutivo duda si en verano podrá recibir visitantes de Argentina y Brasil, pero "trabaja para que la temporada no sea un fracaso", dijo el presidente Luis Lacalle Pou. El 57% de quienes llegan al país para hacer turismo son argentinos, y tal porcentaje se eleva a 70% durante el verano.

"[El argentino] es el turista fundamental para nuestra actividad junto con el brasileño que lleva el 17%. Es relevante no solo en verano sino en toda la temporada. Es fundamental que a Argentina le vaya bien para que también nos vaya bien a nosotros", reconoció el entrevistado.

En su diálogo con En Órbita Martínez explicó que la Cámara trabaja en "un pasaporte sanitario que permita el ingreso seguro y la trazabilidad de quien entra".

En Uruguay, la actividad turística genera 2.000 millones de dólares anuales y emplea a más de 100.000 personas.

En tanto, uruguayos que viven en el exterior regresarán a votar en las elecciones departamentales de este domingo 27. Entre otras medidas protocolares, deberán realizarse un test antes de viajar, hacer cuarentena y salir solo para sufragar.

Entre la utopía y la realidad

Este sábado 26 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Lograr su erradicación a nivel mundial es uno de los objetivos principales de la ONU desde su creación en 1945.

En la actualidad se estima que existen unas 13.400 armas nucleares. Los países que poseen este armamento cuentan con programas de modernización de sus arsenales a largo plazo con una dotación de fondos.

"Hay países lícitos en materia de posesión de armas nucleares, pero aparecieron actores que operan por fuera del tratado [de no proliferación]. El arma nuclear es el arma absoluta: quien tiene armas nucleares nunca será amenazado por otro Estado", dijo a En Órbita el analista internacional argentino Alberto Hutschenreuter.

Más de la mitad de la población mundial vive en países con armas nucleares. "Hoy tenemos al menos ocho o nueve naciones con armas de exterminio masivo. Hay zonas no nuclearizadas como América Latina, África, el sudeste asiático, pero siempre está latente la situación", indicó el experto.

El 2 de agosto de 2019, EEUU se retiró del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. Este país y Rusia se habían comprometido previamente a eliminar una clase completa de misiles nucleares.

Hutschenreuter opinó que el desarme nuclear "está más cerca de la utopía que de la realidad. Los Estados que deberían desarmarse no solo no se desarman si no logran más con menos. En función de los avances tecnológicos, han creado segmentos de armas en menos cantidad pero más letales".

La alegría en suspenso

Se pospone la edición 2021 del carnaval de Río de Janeiro por la pandemia del coronavirus. La Liga Independiente de Escuelas de Samba de Río aspira a poder realizar el desfile, que lleva meses de preparación para los grandes carros y coloridos trajes.

"Esperamos estos próximos meses por una definición sobre la vacuna y la vacunación. Se estudia todo para no cancelar", sostuvo su presidente.

La Liga indicó que no hay ni tiempo ni condiciones financieras o de organización para estar listos para febrero. Es la primera vez en un siglo que se pospone esta gran celebración de la que dependen miles de trabajadores humildes.

Al Sambódromo carioca asisten grandes multitudes, entre brasileños y extranjeros. La fiesta se transmite en directo a varios países y genera cientos de fiestas así como ingresos millonarios a la ciudad.

El primer caso de COVID-19 en Brasil se registró el 26 de febrero, un día después del fin de la edición del Carnaval de este año. Ocho meses después, el gigante sudamericano es tercero a nivel mundial en casos reportados, con más de 4,6 millones.