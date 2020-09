Lula "más libre" ante un Lava Jato decadente; Correa y las irregularidades del caso sobornos en Ecuador

La causa penal anulada por la Justicia brasileña es una de las nueve abiertas en el marco del caso Lava Jato sobre tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita. Las acusaciones formuladas contra el expresidente Lula (2003-2010) fueron bajo la presunción —no comprobada— de que favoreció negocios ilícitos de la constructora Odebrecht en Angola.

Esta es la quinta denuncia interpuesta contra Lula que no prospera en los tribunales por falta de pruebas.

"La causa Lava Jato está en profunda decadencia. Sus principales figuras se están alejando del escenario político por las acusaciones y por las ilegalidades del proceso", dijo a En Órbita el analista internacional Andrés del Río.

La defensa de Lula se centrará ahora en los dos recursos presentados ante el Tribunal Supremo Federal. Los abogados piden que se anulen los procesos contra el expresidente en el caso Lava Jato de Curitiba y se repita el juicio.

Argumentan que tanto el fiscal, Deltan Dallagnol, como el exjuez y exministro de Justicia Sergio Moro , no fueron imparciales en sus labores. Esta semana Dallagnol renunció a su cargo , en tanto es objeto de investigaciones internas por su desempeño.

"Es una victoria muy importante [para Lula], la quinta que obtiene en estos tiempos con relación a estas fuertes acusaciones. Lula señaló que de a poco se va probando que lo condenaron para tirarlo de la campaña de 2018, que dio como presidente a Bolsonaro", afirmó el analista.

Discusión en Ecuador

Se realizó la audiencia de casación solicitada por la defensa del expresidente Rafael Correa (2007-2017) por el llamado caso Sobornos. La causa abarca a otras 19 personas e investiga la supuesta financiación del Movimiento Alianza País por parte de empresas, incluida Odebrecht.

Las fuerzas políticas que apoyan a Correa indican que, a través del aparato judicial y estatal, el Gobierno busca impedir su participación en las elecciones. Este martes 1 no pudo formalizar su candidatura como vicepresidente en la fórmula que encabeza el economista Andrés Arauz, tras el rechazo de la Comisión Nacional Electoral (CNE).

"Correa en realidad logró inscribir su candidatura (...) para nosotros sigue siendo candidato a vicepresidente", explicó criticando la decisión del CNE Kintto Lucas, periodista, escritor, ex vicecanciller de Ecuador y actual candidato a asambleísta.

"Lo que [el CNE] quiere es que Correa no solo no participe como candidato a vicepresidente, sino que no pueda participar a asambleísta como candidato del exterior. Quieren borrar su carrera política hacia los próximos 10, 15 años", agregó Lucas en su diálogo con En Órbita.

En tanto, el expolicía sentenciado por el secuestro del político Fernando Balda —por el que se investiga a Correa— dijo que fue presionado para involucrar al expresidente. Lucas también se refirió a este tema.

EEUU, Kenosha y la campaña política

El candidato demócrata Joe Biden viajó este jueves 3 a la ciudad de Kenosha, convulsionada por las protestas tras el ataque policial al afroamericano Jacob Blake. Visitó la localidad de Wisconsin tan solo dos días después que lo hiciera el presidente Donald Trump, su rival en las elecciones de noviembre.

A diferencia del mandatario republicano, Biden se reunió con la familia de Blake, quien se encuentra hospitalizado tras ser baleado por un policía blanco ante la mirada de sus hijos pero participó del encuentro por teléfono.

Su agresión fue filmada y generó conmoción, con el antecedente de la muerte en mayo de otro ciudadano de raza negra, George Floyd, asfixiado por un policía blanco

Biden sostuvo que el agente que disparó a Blake debe enfrentar cargos, mientras que Trump durante su visita condenó los disturbios, a los que calificó de "terrorismo doméstico", y agradeció a la policía por su trabajo, sin nombrar a Blake.

En tanto, el liderazgo de Biden sobre Trump se redujo del 12 al 7%, según una encuesta de USA Today, en medio de temores de fraude electoral. El presidente advirtió sobre este tema e instó a sus seguidores a votar dos veces, una por correo y otra en persona.

La sugerencia constituiría un delito grave, además de un fraude electoral que el propio mandatario asegura querer evitar.

