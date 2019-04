Moscú desestima el informe de Mueller y rechaza las acusaciones de injerencia electoral

MOSCÚ (Sputnik) — El informe del fiscal especial Robert Mueller sobre su investigación de las denuncias de colusión entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y Rusia no tiene pruebas de las supuesta injerencia de Moscú en las presidenciales estadounidenses de 2016, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"En general, el informe sigue sin ofrecer pruebas argumentadas de que Rusia supuestamente hubiera intervenido en el proceso electoral en EEUU", dijo al subrayar que Moscú continúa rechazando las acusaciones en su contra.

Indicó que la versión del informe hecha de dominio público confirma lo que Rusia y, en particular, el presidente Vladímir Putin, han dicho desde el principio: "Hagan lo que hagan los investigadores, no detectarán ninguna injerencia (…) porque no existió".

El 18 de abril el fiscal general de EEUU, William Barr, dijo que la investigación del fiscal especial Robert Mueller no halló evidencias de que el ahora presidente Donald Trump, o su campaña, hayan conspirado con Rusia para interferir en las elecciones de 2016.

EEUU y la desnuclearización coreana

El portavoz del Kremlin aseguró que el Gobierno ruso puso de relieve la falta de coordinación estrecha con Estados Unidos para la desnuclearización de la península de Corea.

"Hay cierto intercambio de opiniones (…) pero no se puede decir que la coordinación es estrecha", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa.

Remarcó que el asunto coreano es uno de los temas de las consultas entre Rusia y Estados Unidos.

Sus declaraciones se producen un día después de las conversaciones que el enviado estadounidense para Corea del Norte, Stephen Biegun, mantuvo en Moscú con el viceministro ruso de Exteriores, Ígor Morgúlov, sobre la problemática coreana.

Cumbre Putin-Kim

Peskov también explicó que por motivos de seguridad hay hermetismo en torno a la futura cumbre del líder ruso, Vladímir Putin, y su homólogo norcoreano, Kim Jong-un.

"El hecho está vinculado con los motivos de seguridad, por eso les vamos a informar en su momento sobre todos los detalles", dijo.

Comentando el tema de Corea del Norte, Peskov destacó que Rusia hará todo lo posible para apoyar la desnuclearización de la península de Corea.

"No hay dudas de que Rusia estará dispuesta para hacerlo todo para colaborar, en cuanto sea posible, a la desnuclearización de la península de Corea", dijo.

El 18 de abril el Kremlin comunicó que Vladímir Putin y Kim Jong-un se reunirán en la segunda mitad de abril. Esta semana Peskov afirmó que la reunión está en la etapa de preparación, mientras y la fecha y el lugar todavía se desconocen.

Sobre seguridad estratégica

El portavoz dijo que Rusia lamenta que EEUU no quiera cooperar sobre los temas de seguridad estratégica y ciberseguridad.

"Los estadounidenses no desean cooperar, lo lamentamos porque esto no corresponde absolutamente con los intereses de nuestros dos países y de todo el planeta", dijo Peskov.

Agregó que Moscú entregó a Washington una serie de iniciativas para cooperar en el ámbito de la seguridad estratégica y la lucha contra la ciberdelincuencia, pero todas ellas fueron ignoradas por EEUU.

"Todas estas iniciativas y propuestas rusas quedaron sin repuesta", explicó Peskov.

Donbás y las elecciones en Ucrania

El Kremlin espera que el nuevo presidente de Ucrania que resulte elegido en la segunda ronda de las elecciones renuncie al uso de la fuerza para resolver la crisis en Donbás, declaró Peskov.

"Siempre preferimos esperar lo mejor, claro está, esperamos que la persona que resulte elegida presidente de Ucrania no pertenezca al 'partido de la guerra', que esta persona renuncie completamente a cualquier uso de la fuerza para resolver la situación en Donbás", señaló.

Además, señaló que espera que el nuevo presidente ucraniano "mire de manera diferente a las perspectivas de las relaciones entre Rusia y Ucrania".

"Para ser justos, hay que señalar que ninguno de los candidatos explicó con claridad las perspectivas de los acuerdos de Minsk, las perspectivas de Donbás, las perspectivas de las repúblicas [autoproclamadas], las perspectivas de las relaciones con Moscú, ninguno de los candidatos expresó un concepto coherente sobre esto", dijo Peskov.

Según el portavoz presidencial, esto sigue siendo "una esfera poco clara (…) todavía queda por escucharlo y entenderlo".

Además, respondió negativamente a la pregunta de si el Kremlin considera al líder de la primera vuelta, Vladímir Zelenski, como un candidato con el que se pueden desarrollar mejores relaciones ruso-ucranianas que con el actual presidente Petró Poroshenko.

"No, no es así, no se trata de eso", subrayó.

En la primera ronda de las elecciones presidenciales de Ucrania, que se celebró el 31 de marzo, ninguno de los candidatos obtuvo el número necesario de votos para ganar las elecciones.

Zelenski, consiguió el 30,24% de los sufragios, y Poroshenko, el 15,95%.