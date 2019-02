EEUU discute sobre qué ocurrirá con la deuda venezolana con Rusia si Guaidó llega al poder

"Hemos comenzado esas conversaciones, encabezadas en principio por el Departamento del Tesoro. Pero el Gobierno interino –la Asamblea Nacional- ha dicho que ellos deben pagar las deudas. Algunas de ellas ni siquiera fueron aprobadas por la Asamblea (parlamento unicameral). En definitiva, es una decisión que ellos van a tener que tomar", dijo Abrams.

Asimismo Elliott Abrams exhortó al Congreso a reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

"Tenemos 51 países, EEUU incluido, que lo reconocen [a Guaidó] como el legítimo presidente interino de Venezuela, creo que sería muy valioso que el Congreso se sumara a ese grupo", dijo Abrams en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Además Estados Unidos no está negociando la apertura de una sección de interés en Venezuela porque reconoce en ese país a un Gobierno, dijo Elliot Abrams.

"No estamos negociando una oficina de intereses", dijo Abrams para añadir que "se usa una sección de intereses en los casos en que hay un Gobierno al cual no reconocemos. Pero en Venezuela existe un Gobierno al que sí reconocemos, que es el [del autoproclamado presidente encargado] Juan Guaidó".

La opción militar no es la preferida de EEUU para superar la crisis de Venezuela, dijo el enviado especial para ese país sudamericano Elliott Abrams.

"No lo veo. Y una de las cosas notables en la discusión sobre el uso de la fuerza es que no es la política de EEUU. La política es buscar vías humanitarias, económicas, diplomáticas para apoyar el deseo de democracia del pueblo venezolano, y cuando decimos que todas las opciones están sobre la mesa es porque siempre todas las opciones están sobre la mesa. Esa no es nuestra ruta preferida ni es la que estamos transitando", dijo Abrams.

Elliott Abrams consideró que sería una idea horrible suministrar armas a la oposición venezolana.

"Creo que es una idea terrible", dijo Abrams cuando fue interrogado sobre la posibilidad de armar a la oposición en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

EEUU no ha entregado armas a la oposición venezolana, dijo.

"Es un simple e inequívoco no. No ha habido tal entrega de armas", dijo Abrams en respuesta a la pregunta de si Washington envió armamento o equipos de defensa a la oposición de Venezuela desde su nombramiento como enviado especial el mes pasado.

Asimismo Estados Unidos no incrementó su presencia militar en países fronterizos con Venezuela durante el último mes, agregó Elliott Abrams.

"No lo creo", dijo Abrams a la pregunta de si EEUU realizó despliegue de tropas en países como Colombia, vecino de Venezuela, durante el mes pasado.

Estados Unidos y Rusia han mantenido conversaciones hasta ahora infructuosas sobre Venezuela, dijo Elliott Abrams, en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

"Ha habido algunas conversaciones con los rusos y estoy seguro de que habrá más, pero no puedo decir que hayan logrado algún beneficio hasta ahora", dijo Abrams.

Venezuela atraviesa una crisis política que se agravó el 23 de enero, después de que el jefe de la opositora Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Juan Guaidó se autoproclamara "presidente encargado" del país.

El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

Guaidó fue reconocido por EEUU, la mayoría de los países integrantes del Grupo de Lima y varias naciones más del continente americano, así como por buena parte de los Estados miembros de la Unión Europea.

Rusia, así como Bolivia, China, Cuba, Irán, Turquía y otros países, reafirmaron su respaldo al actual Gobierno venezolano.