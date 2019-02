Yanukóvich acusa a Kiev de dividir el país y perder a Crimea

Según el expresidente, "las autoridades cumplieron y siguen cumpliendo exitosamente con todo lo relacionado con la división del país, y a ello también se refiere la pérdida de Crimea".

© Sputnik / Andrei Stenin Diputado de la Rada asegura que el Gobierno ucraniano frustró las esperanzas del Euromaidán

Los abogados de Yanukóvich presentaron el 5 de febrero una solicitud a los órganos de investigación para establecer quién es el responsable directo del golpe de Estado en Ucrania, que condujo a la división del país y la pérdida de Crimea, declaró el exmandatario.

"Mis abogados ayer [el 5 de febrero] entregaron los documentos a los órganos de investigación para iniciar investigación de quién en realidad es culpable de la pérdida de Crimea", indicó durante una conferencia de prensa en Rossiya Segodnya.

Yanukovich preguntó "¿Quién violó la Constitución de Ucrania y llevó a cabo en Ucrania un golpe de Estado militar? ¿Quién baleó a gente inocente que salió a las manifestaciones y a los agentes del orden que defendían la legalidad y la Constitución? ¿Quién llevó a cabo esta horrible provocación?"

"Estas preguntas hoy son necesarias, y es necesario saber por qué durante cinco años el país vive inmerso en la mentira", alegó.

Para el exmandatario, se trata de los peores años de la historia reciente de Ucrania.

"Yo valoro los cinco años que han seguido a 2014, tras el golpe de Estado, como las páginas más negras de la vida de Ucrania durante su existencia como Estado independiente; todo lo que pasó en Ucrania tras el golpe de Estado no pasaría ni en la peor pesadilla de los habitantes de Ucrania, ni de aquellos que tenían vínculos estrechos con Ucrania", indicó.

Tema relacionado: "Ucrania es el Estado más pobre en Europa, con uno de los niveles más altos de corrupción"

El expresidente aseveró que "cerca de seis millones de ucranianos salieron de su país, de su tierra natal en busca de posibilidades para proteger a sus familias, no es una casualidad, son seis millones".

© Sputnik / Grigory Sysoev En Ucrania amenazan con destruir el puente de Crimea y desde Rusia les responden

Crimea se separó de Ucrania ytras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes —más del 96%— avaló esa opción.

Moscú sostiene que los habitantes de Crimea votaron democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU por la reunificación con Rusia, que respeta y acepta esta decisión.

Amenazas contra el opositor Víctor Medvedchuk

Víctor Yanukóvich denunció también las amenazas que está recibiendo el político opositor ucraniano Víctor Medvedchuk.

"Ahora Víctor Medvedchuk es el objeto de las amenazas, lleva años en la política y lo conocen todos", dijo.

El exmandatario recordó que durante su presidencia no siempre estaba de acuerdo con Medvédchuk, pero nunca se le ocurrió "mandarlo a callar o hacerle provocaciones".

"Todo eso [amenazas a políticos en Ucrania] es terrible, y sobre todo cuando los dirigentes ucranianos se ponen a hablar de los principios democráticos, la supremacía de la ley, la libertad de expresión y los derechos humanos", comentó Yanukóvich.

Este martes, la Fiscalía General de Ucrania abrió una causa penal contra el opositor ucraniano Víctor Medvedchuk, jefe del movimiento Opción ucraniana–Derecho del Pueblo, por acusaciones de alta traición y "atentado contra la integridad territorial y la inviolabilidad de Ucrania".

Según explicó la portavoz del fiscal general, Larisa Sargán, la causa penal fue incoada tras la propuesta de Medvedchuk de crear una región autónoma en Donbás, este de Ucrania.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, declaró este miércoles que el Kremlin considera "alarmantes" las informaciones sobre lo sucedido con Medvedchuk.

El propio opositor catalogó de absurdo el proceso en su contra y afirmó que no tiene nada que ver con el Estado de derecho.

Ucrania está inmersa actualmente en una campaña electoral para elegir al presidente del país y Medvedchuk ha criticado varias veces a Poroshenko, que busca la reelección, por incumplir los acuerdos de Minsk para poner fin a la guerra en Donbás.

Los comicios ucranianos están programados para el 31 de marzo.

Derecho a estar en Rusia

Yanukóvich aseguró que no se encuentra en ninguna base de la Interpol y tiene pleno derecho a moverse por Rusia y a viajar a cualquier otro país.

"Me muevo libremente por el territorio de Rusia, más aún, no me encuentro en ninguna base de datos de la Interpol y puedo viajar a cualquier país del mundo, no tengo ningún tipo de problema", dijo el exmandatario.

Yanukóvich, de 68 años, ocupó la presidencia de Ucrania de 2010 a 2014.

© Sputnik / Sergey Pivovarov Expresidente ucraniano denuncia ante la ONU y la OSCE irregularidades en el proceso penal

Fue depuesto en febrero de 2014 tras huir de Ucrania en medio de violentos disturbios que siguieron a varios meses de protestas antigubernamentales.

El expresidente, que actualmente reside en Rusia, tiene pendientes varias causas penales que las autoridades ucranianas abrieron después de que fuera destituido.

Uno de los más graves se refiere a la muerte de más de un centenar de personas en febrero de 2014 durante las manifestaciones proeuropeas que tuvieron lugar en la plaza Maidán de Kiev.

Vídeo: ¿Quién orquestó el baño de sangre en el corazón de Ucrania?

El 24 de enero pasado, fue condenado en ausencia por un tribunal de Kiev a 13 años de prisión por alta traición, acusación que Yanukóvich rechaza rotundamente.

© Sputnik / Andrey Stenin "Entre sangre y mentiras": cómo nació el actual Gobierno ucraniano

Yanukóvich considera que esa condena fue emitida bajo un "dictado directo" de las autoridades.

Las audiencias, en el marco del proceso sobre el crimen de alta traición que se le imputa a Yanukóvich, junto con otras causas penales abiertas contra él tras el golpe de Estado perpetrado en Kiev en 2014, empezaron a finales de junio de 2017.

La Fiscalía pretendió que le dictasen una condena de por vida, pero más tarde la acusación pidió 15 años de cárcel para el expresidente de Ucrania, quien niega rotundamente su culpabilidad.