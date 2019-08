"El presidente ucraniano Zelenski sigue los pasos de Poroshenko en la política sobre Donbás"

"El paradigma de Poroshenko fue heredado por el equipo de Zelenski, consiste en que la única forma que ven para salir de la situación en Donbás y Crimea es aumentar la presión de Occidente sobre Rusia, y que Rusia de alguna manera levante las manos y entregue a Donbás y Crimea", dijo Zharijin.

Explicó que "está claro que esto no sucederá, pero tanto Poroshenko como él [Zelenski] no tienen otra opción para actuar, y no tienen la verdadera voluntad de aceptar fórmulas de compromiso sobre Los Acuerdos de Minsk".

Esto significa, añadió, que no hay perspectivas de una solución al conflicto en el este de Ucrania en un futuro próximo.

Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio —Donbás— donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.

Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo balance la ONU estima en unos 13.000 muertos.

Las relaciones entre Rusia y Occidente empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y la reincorporación de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes en la península avaló la decisión.

Desde entonces la UE y otros Estados aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia, que respondió con un embargo a los productos agroalimentarios, provenientes de los países que la sancionaron.

Rusia en reiteradas ocasiones subrayó que no es parte del conflicto en Ucrania.