"Estamos a la deriva": trabajadores del Metro de Madrid denuncian falta de equipos de protección

El mundo para, pero ellos no. Los trabajadores del Metro de Madrid forman parte del grupo de hombres y mujeres que día a día salen a trabajar en medio de la peor pandemia que haya enfrentado España y el mundo en los últimos 100 años.

Se mantienen en sus trabajos para garantizar el funcionamiento de actividades esenciales, como es la movilidad de médicos, enfermeras, trabajadores de la limpieza o de los supermercados.

Los trabajadores del Metro de Madrid aseguran estar conscientes del papel que les ha tocado jugar en este momento, pero también de ser uno de los sectores con más riesgos de ser contagiados debido a la cantidad de usuarios que aún pasan por sus instalaciones. Por esa razón, llevan dos meses exigiéndole a la empresa privada que gestiona el Metro de Madrid, les suministre los equipos de protección necesarios para evitar un mayor número de contagios.

"Los maquinistas y los jefes de sector, que somos el personal que más está en contacto con los viajeros, seguimos sin medidas de protección. Hace como dos semanas nos dieron unas cuantas mascarillas y guantes, pero como eso lo usas un día y luego no lo puedes volver a usar, estamos otra vez sin material, sin guantes, sin hidrogel. Y así, sin protección, los maquinistas tenemos que limpiar la cabina del tren cada vez que tomamos el mando. Cada día hemos tenido más trabajadores contagiados", explica a Sputnik Juan Antonio Ortiz, portavoz del Sindicato de Maquinistas del Metro de Madrid.

Los operadores del suburbano de la capital explican que desde que empezó la amenaza de una posible expansión del coronavirus por el mundo, ellos alertaron a sus superiores.

"El 4 de febrero, a través de nuestros delegados de prevención, en el Comité de Sanidad Laboral, se pidió que se hiciese un acopio y se administrara el material de protección. La empresa dijo que éramos unos alarmistas. Entonces, en vez de suministrarnos hidrogeles nos dieron unas toallitas que eran de 5x5 centímetros, muy pequeñas y solo al personal de estaciones", precisa Ortiz.

Un mes después de esa respuesta y tras la insistencia de los trabajadores, la empresa gestora del Metro, que depende de la Comunidad de Madrid, les propuso darles un bono de 10 euros para que ellos mismos se compraran sus equipos de protección.

"Al principio no lo tomamos de mala manera porque no sabíamos la dimensión de este problema. Entonces los hidrogeles que se encontraban en los supermercados eran más baratos. Ahora el precio ha subido muchísimo y esa medida es insuficiente", asegura Ortiz.

Ortiz también indica que el bono de 10 euros llegó un mes después y que todo este mes han tenido que comprar ellos mismos sus equipos de protección para poder ir a trabajar.

"Ahora seguimos sin ninguna protección y la gente cada día con más miedo. Estamos a la deriva. Si bien es verdad que el Metro de Madrid ha fomentado el teletrabajo para los mandos medios o superiores, los que estamos de cara al público, por supuesto, que no tenemos esa opción de teletrabajar. Entonces nosotros estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad yendo a trabajar, y lo hacemos con orgullo, porque sabemos que es lo que nos toca ahora mismo, pero pedimos a la empresa que nos de los equipos de protección básicos, como mascarillas, guantes e hidrogeles, sobre todo a los trabajadores que estamos en contacto con el público", insiste Ortiz.

Desde el Sindicato de maquinistas indican que hasta la fecha, 30 de los trabajadores de su equipo han sido diagnosticados con el COVID-19, 157 se mantienen en cuarentena por presentar síntomas, pero sin haber podido acceder aún a las pruebas diagnósticas, y otros 35 se mantienen resguardados en casa por ser personal de riesgo al tener más de 60 años o por sufrir enfermedades crónicas.

En total son 222 maquinistas del Metro de Madrid que durante el último mes han tenido que ausentarse de sus trabajos debido al coronavirus.

"Cerrar el Metro no lo queremos porque es un servicio público, un servicio esencial y entendemos que hay personas que no tienen otro medio para ir a trabajar. Nosotros estamos moviendo a personas que son esenciales para que esto se pueda salvar, como enfermeros, médicos, personal sanitario, personal de limpieza, trabajadores de los supermercados. Estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad, pero cada día con más miedo. Cada día se están infectando más compañeros y eso puede provocar que cada día hayan menos trabajadores que puedan ir a trabajar. Nosotros no queremos cerrar el Metro, pero como no nos pongan medios va a terminar cerrando porque no quedarán más trabajadores sanos".

Ortiz, como el resto de los maquinistas del Metro de Madrid esperan ser escuchados y atendidos por la empresa gestora del suburbano y por la Comunidad de Madrid. También esperan, que en algún momento, se reconozca el papel que en medio de esta emergencia sanitaria jugaron los trabajos más precarios.

"Las de limpieza, de verdad, que están haciendo un trabajo estupendo. Son subcontratadas por empresas externas, tienen un trabajo muy precario y están haciendo una gran labor limpiando y desinfectando todas las instalaciones con esmero y con ganas para que ninguno se infecte. Los trabajadores estamos jugando un papel fundamental. Estamos viendo que todos los que formamos la parte más baja de la pirámide estamos dándolo todo para llevar a flote al país y poder salir de este gran problema lo más pronto posible", concluye Ortiz.