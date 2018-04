Partido Ciudadanos asegura que Puigdemont no será presidente de Cataluña

BARCELONA (Sputnik) — La líder de Ciudadanos (C's) en Cataluña, Inés Arrimadas, aseguró que Carles Puigdemont no volverá a ser presidente de la Generalitat (Gobierno catalán).

"Tarde o temprano tendrán que asumir los independentistas la realidad: que Puigdemont no será presidente, que no hay república y que no tienen mayoría social", ha dicho Arrimadas a los periodistas a las puertas de Alimentaria, una feria de alimentación y hostelería que se celebra en el municipio catalán de L'Hospitalet de Llobregat.

© REUTERS / Albert Gea Ciudadanos califica en Bruselas al independentismo catalán de "peligro para toda Europa"

Arrimadas también ha cargado de nuevo contra el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, por su decisión de presentar una querella por prevaricación contra Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo encargado de instruir la causa contra varios dirigentes independentistas por su relación con la organización delunilateral del 1 de octubre de 2017.

"Torrent se cree que es el abogado y el emisario de Puigdemont y los suyos y que el Parlamento es un bufete de abogados del separatismo", ha criticado al manifestar en su partido, que fue el más votado en las pasadas elecciones del 21 de diciembre, hará todo lo que está en sus manos para "frenar la instrumentalización" de la cámara catalana.

Más aquí: El líder de Ciudadanos pide que el Senado controle la televisión pública catalana

Este 18 de abril el presidente del Parlamento de Cataluña se ha reunido con representantes del Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Según recogen los medios locales, el presidente del parlamento catalán se mostró satisfecho del resultado de su reunión con la directora delegada del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Mona Rishmawi.

Días atrás Torrent declaró que el objetivo de su viaje es "defender los derechos políticos de todos los diputados y denunciar las injerencias ilegítimas del Estado" en Cataluña.

El presidente del Parlamento catalán anunció su viaje después de que el Tribunal Supremo denegase al candidato a la Presidencia de la Generalitat (Gobierno catalán) Jordi Sànchez los permisos necesarios para abandonar la cárcel —donde se encuentra en régimen de prisión preventiva, investigado por su relación con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017— para poder asistir al pleno de investidura.